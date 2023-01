Πελέ, Κρόιφ, Κάιζερ, Μπεστ και Μπέκαμ ακολούθησαν τον δρόμο των δολαρίων πριν τον Ρονάλντο

The New York Cosmos Mourn the Loss of Legendary Peléhttps://t.co/l9OSG4aZx7 — New York Cosmos (@NYCosmos) December 29, 2022

Κλείσιμο

🔙 to 1979. A single season with Los Angeles Aztecs, during which Johan scored 1⃣4⃣ goals in 27 matches. 🇺🇸👊🏼#CruyffLegacy pic.twitter.com/2kR8fdZkAn — Johan Cruyff (@JohanCruyff) August 5, 2022

Gerd Müller (Fort Lauderdale Strikers) 1979



📸 IMAGO/WEREK pic.twitter.com/etrBgztw54 — Football Past (@thecentretunnel) April 19, 2022

Franz Beckenbauer training with the New York Cosmos, 1977 #NASL pic.twitter.com/7ytYct9mNl — The Antique Football (@AntiqueFootball) June 6, 2014

Johan Cruyff and Franz Beckenbauer in their New York Cosmos days. pic.twitter.com/KBuJcHuiir — These Football Times (@thesefootytimes) February 3, 2014

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 鹿島アントラーズ公式 (@kashima.antlers)

Κλείσιμο

Ο Κόσμος Νέας Υόρκης της εποχής εκείνης ήταν μέρος του μύθου της πόλης που είχαν δημιουργήσει το Studio 54, o Μικ Τζάκερ και το Cosmos Country.Tην 1η Οκτωβρίου 1977, ο Πελέ έπαιξε τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του στη Νέα Υόρκη απέναντι στη Σάντος. Σκόραρε ένα γκολ και έπαιξε με τη Σάντος στο 2ο μέρος.Ο Πελέ φώναξε «Αγάπη! Αγάπη! Αγάπη!» στους 75.646 φιλάθλους που ήταν παρόντες στο Giants Stadium.«Πέθανα για λίγο σήμερα», είπε ο Πελέ μετά το παιχνίδι αλλά μετά συμπλήρωσε: «Τώρα γεννήθηκα ξανά για μια άλλη ζωή».Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και πιο επιτυχημένης σεζόν του το 1977, ο μέσος όρος θεατών στους εντός έδρας αγώνες ήτανενώ τρία παιχνίδια ξεπέρασαν τους 70.000.Μετά από σπουδαία θητεία στημε την οποία κατέκτησε το ΚΠΕ το 1968 ο Μπεστ περιηγήθηκε σε διάφορες μικρές ομάδες στην Μεγάλη Βρετανία και το 1976 πέρασε τον Ατλαντικό.Στα 30 του υπέγραψε στους Λος Άντζελες Άζτεκς έπαιξε για μια χρονιά, επέστρεψε στην Αγγλία για τη Φούλαμ και βρέθηκε ξανά στις ΗΠΑ πρώτα στους Άζτεκς και έπειτα στους Fort Lauderdale Strikers στη Φλόριντα.Την εποχή που ο Μπεστ έπαιξε στους Άζτεκς συνιδιοκτήτης της ομάδας ήταν οΟ Μπεστ έπαιξε παράλληλα με τον Πελέ στις ΗΠΑ μόνο που ο ένας ήταν στη Νέα Υόρκη και ο άλλος στο Λος Άντζελες. Εκείνα τα χρόνια η ομάδα της Καλιφόρνια δεν είχε μόνιμη έδρα και δεν είχε τις επιτυχίες του κλαμπ του Πελέ.Το 1983 η χάρη του έφτασε στην Αυστραλία όπου και έπαιξε ελάχιστα στους Brisbane Lions.Μετά από την σπουδαία καριέρα στον Άγιαξ και τη Μπαρτσελόνα ο Κρόιφ αποφάσισε το 1978 να παίξει στους Λος Άντζελες Άζτκες από όπου είχε περάσει ο Τζορτζ Μπεστ.Βασικό ρόλο στο να πει το "ναι" έπαιξε ο Ρίνους Μίχελς. Ο έμπειρος τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, του Άγιαξ και της Μπαρτσελόνα είχε συνεργαστεί με τον "Ιπτάμενο Ολλανδό" και τον έψησε να παίξει στο Λος Άντζελες για μια χρονιά.Ο Κρόιφ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα στην πρώτη του σεζόν, σημειώνοντας 13 γκολ στο δρόμο του για να πάρει το βραβείο πολυτιμότερου παίκτη της NASL.Όταν έφτασε στις ΗΠΑ ο Γιόχαν ήταν μόλις 31 ετών. Τη σεζόν 1980-81 έπαιξε και στουςΜετά από τεράστια καριέρα διάρκειας 15 ετών στην Μπάγερν Μονάχου με την οποία κέρδισε τα πάντα ο Μίλερ μετανάστευσε στις ΗΠΑ για το... παντσεσπάνι του.Έπαιξε στους Fort Lauderdale Strikers στην Φλόριντα, όπως και ο Τζορτζ Μπεστ και ο Γκόρντον Μπανκς , και σε 71 παιχνίδια από το 1979 έως το 1981 πέτυχε 38 γκολ.Όταν έφτασε στις ΗΠΑ ήταν 34 ετών. Οδήγησε την ομάδα στον τελικό του πρωταθλήματος του 1980 χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει την κούπα.O θρυλικός Κάιζερ μετά από μια ζωή στην Μπάγερν Μονάχου το 1977 μετακόμισε στις ΗΠΑ και έπαιξε, όπως και ο Πελέ, στον Κόσμο της Νέας Υόρκης.Ήταν 32 ετών! Αγωνίστηκε με τη φανέλα του έως το 1980, επέστρεψε στη Γερμανία για το Αμβούργο, και έκλεισε την καριέρα του στον Κόσμο το 1983. Με τον Φραντς στη σύνθεση της η ομάδα κέρδισε το Soccer Bowl το 1977, το 1978 και το 1980.Ακολούθησε καριέρα προπονητή στην Εθνική ομάδα της Δυτικής Γερμανιας.Ακόμη και για τον Κάιζερ τον δρόμο για την Νέα Υόρκη άνοιξε ο μεγάλος Πελέ. Στα χρόνια που έμεινε στη Νέα Υόρκη ο Φαρντς έμενε στην ίδια γειτονιά με τον Άντι Γουόρχολ και όταν πήγαινε για τζόκινγκ το πρωί, συναντούσε τη Γιόκο Όνο να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της.Κάποια βράδια ήταν στο «Studio 54» με τον Μικ Τζάγκερ αλλά και με τον Κάσιους Κλέι τον μετέπειτα Μοχάμεντ Άλι!Ο διάσημος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής κέρδισε στην καριέρα του το Μουντιάλ και τη Χρυσή Μπάλα αλλά έφτασε να παίζει έως το Ουζμπεκιστάν.Το 2008 σε ηλικία 36 ετών φεύγοντας από την ΑΕΚ βρέθηκε στην FC Bunyodkor με την οποία έως το 2010 κέρδισε 3 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα.Το 2009 την ομάδα ανέλαβε ο Φελίπε Σκολάρι ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία και τον Ρίμπο στην κατάκτηση του Μουντιάλ 2002.Η χάρη του το 2012 έφτασε έως την Kabuscorp S.C.P. στην Ανγκόλα.Μετά από σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη με την Μίλαν και την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κακά δοκίμασε την τύχη του στην στουςστις ΗΠΑ.Όταν πήρε τη μεγάλη απόφαση ήταν 32 ετών και έπαιξε με την φανέλα τους από το 2014 έως το 2017. Με την υπογραφή του στην ομάδα του Ορλάντο έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην ιστορία του MLS, με βασικό μισθό 6,6 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως και με εγγυημένη αποζημίωση 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.Αν κάποιος παίκτης θυμίζει την πορεία του Κριστιάνο Ρονάλντο ως προς τις ομάδες και την ... κατάληξη της καριέρας του αυτός είναι ο Μπέκαμ.Χόρτασε μπάλα και τίτλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το 2007 έφυγε για τις ΗΠΑ και το MLS. Στα 32 του υπέγραψε στους LA Galaxy και παρότι κυκλοφορούσαν φήμες για συμφωνία 250 εκατ. δολαρίων η πραγματική συμφωνία ήταν ένα πενταετές συμβόλαιο αξίας 32,5 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά ή 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.Έμεινε εκεί ως το 2012 αν και δόθηκε δις δανεικός στη Μίλαν πριν κλείσει το 2013 την καριέρα του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Με τους LA Galaxy κέρδισε το MLS Cup το 2011 και το 2012.Τη σεζόν 2015-16 στους LA Galaxy έπαιξε και ο μυθικός αρχηγός της Λίβερπουλ, ο Στίβεν Τζέραρντ και την περίοδο 2018-19 ο Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς. Στους Los Angeles FC αλλά όχι στους Galaxy παίζει σήμερα ο Ουαλός Γκάρεθ Μπέιλ.Το 2014 επέστρεψε στις ΗΠΑ για να γίνει αφεντικό στην Inter Miami.Ο σημερινός προπονητής της Μπαρτσελόνα έχει κάνει το αγροτικό του στην Αλ Σαντ του Κατάρ από το 2019 έως το 2021 ενώ είχε περάσει και από την ομάδα της Ντόχα και ως παίκτης.Μετά από μια τεράστια καριέρα στη Μπαρτσελόνα το 2015 θα υπογράψει στην Αλ Σαντ όπου και θα μείνει έως το 2019. Όταν υπέγραψε ήταν 35 ετών. Το συμβόλαιο που υπέγραψε εκτός από παίκτη του έδινε και ρόλο πρεσβευτή του Κατάρ για το Μουντιάλ του 2022 και του εξασφάλιζε και προπονητική καριέρα.Φυσικά με την ομάδα της Ντόχα κέρδισε τίτλους και ως παίκτης αλλά και ως προπονητής.Στο Κατάρ αγωνίστηκε και ο Χάμες Ροντρίγκες. Ο πρώτος σκόρερ του Μουντιάλ του 2014 που παίζει πλέον στον Ολυμπιακό πέρασε από το Κατάρ και την Αλ-Ραγιάν την περίοδο 2021-22.Τον αποκάλεσαν "Λευκό Πελέ" αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει ένα μεγάλο τίτλο με την ΕΘνική Βραζιλίας. Ο Ζίκο έπαιξε στη Φλαμέγκο και στην Ουντινέζε και το 1991 αποφάσισε να παίξει μπάλα στην Ιαπωνία.Υπέγραψε στους Kashima Antlers και από την 2η κατηγορία τους ανέβασε στην 1η. Οι Ιάπωνες τον λατρεύουν για όσα τους έδωσε και του έστησαν και άγαλμα έξω από το γήπεδο!Από το 2018 έως σήμερα στη χώρα και στους Vissel Kobe παίζει ο σπουδαίος Ισπανός, Αντρές Ινιέστα.Μετά από μια ζωή στη Γιουβέντους με την οποία κατέκτησε τα πάντα ο Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο πήρε μεταγραφή το 2012 στην Sydney FC στην Αυστραλία. Ο "Μέγας Αλέξανδρος" της Γιουβέντους στα 37 του απέρριψε πρόταση της Λίβερπουλ και έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης σε όλα τα σπορ στην Αυστραλία! Η μεταγραφή του έκλεισε στα 1,6 εκατ. ευρώ!Παλαιότερα στην Αυστραλία και στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ (2006) είχε παίξει και ο Βραζιλιάνος Ρομάριο.Ο καλύτερος αριστερός μπακ όλων των εποχών κέρδισε τα πάντα με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Βραζιλίας και αποφάσισε να ψάξει την τύχη του στην Ινδία. Μετά από περιήγηση σε Τουρκία, Βραζιλία και Ρωσία ο 42χρονος άσος υπέγραψε στην Delhi Dynamos.Την περίοδο 2015-16 έπαιξε στο κλαμπ της Ινδίας σε 3 αγώνες αλλά παράλληλα ήταν και προπονητής της! Οδήγησε την ομάδα έως τα ημιτελικά της Λίγκας.Ίντερ, Νάπολι, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους, Πάρμα. Εθνικής Ιταλίας. Ο Φάμπιο Καναβάρο κατέκτησε όλες τις κορυφές σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο. Το 2006 κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ιταλία κερδίζοντας στα πέναλτι την Γαλλία στον τελικό.Στις 2 Ιουνίου 2010, στα 37 του, πριν από την έναρξη του Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής ο αρχηγός της Ιταλίας υπέγραψε στην Αλ Αχλί! "Είμαι ευτυχισμένος που υπέγραψα στην Αλ Αχλί για τις ερχόμενες σεζόν, σκεφτόμουν ήδη να πάω να ζήσω στο Ντουμπάι που λατρεύω, είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα", δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός.Ήταν άτυχος όμως. Έπαιξε στην ομάδα του Ντουμπάι μόλις 16 παιχνίδια και αποχώρησε από το ποδόσφαιρο λόγω σοβαρού προβλήματος στο γόνατο. Επέστρεψε το 2013 ως βοηθός προπονητή.Τη σεζόν 2015 -16 ο Καναβάρο κάθισε για 12 παιχνίδια στον πάγκο της Αλ Νασρ που θα παίξει ο Ρονάλντο αλλά δεν πήγαινε καλά και απολύθηκε.