Σερένα Γουίλιαμς: Τα παπούτσια με τα 400 διαμάντια που φόρεσε στο US Open

Serena Williams will wear a figure skating-inspired Nike dress at the US Open that she designed — made of 6 layers to honor her 6 past titles at Flushing.



Her NikeCourt Flare 2 shoes include a diamond-encrusted Swoosh and solid gold lace deubrés with 400 hand-set diamonds. pic.twitter.com/9CxtGwQQlU — Nick DePaula (@NickDePaula) August 29, 2022

Bill Clinton's date for the US Open is Dr. Ruth.... and she just said something that made his face turn red... pic.twitter.com/QqcT2G671n — Sarah Burris 🇺🇦 (@SarahBurris) August 29, 2022

“Queen Mama 🖤” in diamonds on the laces for #Serena pic.twitter.com/fniCJlMSsd — Nick DePaula (@NickDePaula) August 30, 2022

The celebs are out for #Serena pic.twitter.com/aYh2Verchx — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

Olympia is ready to capture the night 📷 pic.twitter.com/aUlzBXXfqM — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2022

Serena Williams unboxes her Nikes with custom “Queen Mama” and “SW” diamond lace locks ahead of the US Open.



“I’ve never worn better shoes for the Open,” she says. pic.twitter.com/xx1mSyvBDV — Nick DePaula (@NickDePaula) August 29, 2022

μετράει ώρες για να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.Μια τεράστια καριέρα με 23 Grand Slam, με χρυσά, με εκατοντάδες εβδομάδες στο Νο1 φτάνει στο τέλος της.Το ξημέρωμα της Τρίτης (ώρα Ελλάδος 02:00) το Άρθουρ Ας στη Νέα Υόρκη ήταν κατάμεστο. Η Σερένα αντιμετώπισε την Κόβινις και εάν έχανε θα ήταν το τελευταίο παιχνίδι της ζωής της (στο απλό γιατί στο διπλό θα παίξει μαζί και με τη Βίνους).Τελικά κέρδισε με 6-3,6-3 και θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη το Νο2 κόσμου την Ανέτ Κονταβέιτ.Το US Open κινείται στους ρυθμούς της Σερένα και το πρώτο της βράδυ στο Άρθουρ Ας η μικρή της κόρη, με μια φωτογραφική μηχανή στο μποξ της την φωτογράφιζε και την χειροκροτούσε.Στις εξέδρες ήταν ο πρώην πλανητάρχης, ο Μάικ Τάισον, η Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, ο Ματ Ντέιμοντ, ο Χιου Τζάκμαν, ο Σπάικ Λι και τόσοι άλλοι. Όλοι για να την αποθεώσουν.Εκείνη εισήλθε στο κορτ συγκινημένη. Τα μάτια της ήταν έτοιμα να βουρκώσουν αλλά τα ρούχα της έλαμπαν.Η στολή της, εμπνευσμένη από ρούχα αγώνων καλλιτεχνικού πατινάζ. Φορούσε μια φούστα με έξι στρώσεις - μια για κάθε τίτλο της στο US Open- αλλά επέλεξε στο φινάλε να κρατήσει μόνο δύο λόγω βάρους.Η μπλούζα και η κάπα της έχουν αστέρια και για θυμίζουν το έναστρο ουρανό της Νέας Υόρκης.Τα παπούτσια που φορούσε είναι τα NikeCourt Flare 2 PE με σχέδιο Swoosh με επικάλυψη με διαμάντια! Τα κορδόνια είναι χρυσά ενώ πάνω στα παπούτσια υπήρχαν 400 διαμάντια περασμένα όλα με το χέρι ένα προς ένα!Στο ένα παπούτσι έγραφε στη «γλώσσα» τη λέξη «μαμά» και στο άλλο την λέξη «βασίλισσα».