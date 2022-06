Stuttgart Open: Ο Μάρεϊ απέκλεισε τον Τσιτσιπά

A biggest win by ranking since beating Djokovic at the 2016 Nitto ATP Finals...



💪 @andy_murray #BOSSOPEN pic.twitter.com/VmTPBxjnNz — Tennis TV (@TennisTV) June 10, 2022

Andy Murray + grass = magic 🪄



He scores his first Top 5 win since 2016 over the first seed Stefanos Tsitsipas 7-6(4) 6-3 🙌 @andy_murray | @theweissenhof | #BOSSOPEN pic.twitter.com/Ssk7jO48qi — ATP Tour (@atptour) June 10, 2022

Κλείσιμο

Εκτός ημιτελικού στο Stuttgart Open άφησε τονΟ 35χρονος Σκωτσέζος τενίστας επικράτησε μετου Στέφανου Τσιτσιπά στον προημιτελικό και συνεχίζει για τον τίτλο στη Στουτγκάρδη.Αυτή είναι η πρώτη top-5 νίκη του Άντι Μάρεϊ μετά από το 2016!O Μάρεϊ έχει κερδίσει 2 φορές το Wimbledon και είναι σπεσιαλίστας στο γρασίδι ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς απογοήτευσε άλλη μια φορά σε αυτή την επιφάνεια ενώ ήταν και στο Νο1 στο ταμπλό στη Στουτγκάρδη.Αυτό ήταν το 2ο παιχνίδι του Έλληνα με τον Σκωτσέζο και πλέον οι νίκες είναι 1-1. O Βρετανός θα παίξει με Κύργιο ή Φούτσοβιτς.Στο 1ο σετ οι δυο μονομάχοι έφτασαν στο τάι μπρέικ με τον Άντι Μάρεϊ να κυριαρχεί κερδίζοντας το σετ με 7-6 (4).Στο 2ο σετ ο Σκωτσέζος ξεκίνησε καλύτερα είχε ρυθμό στο παιχνίδι του και έφτασε πρώτος σε μπρέικ (4-2). Ο Έλληνας προσπάθησε να το πάρει πίσω αλλά ο Μάρεϊ υπερασπίστηκε το σερβίς του για το 5-2.Εν συνεχεία ο Τσιτσιπάς έσβησε 2 ματς πόιντ στο σερβίς του (5-3) αλλά έχασε το σετ με 6-3. O Τσιτσιπάς είχε 0/1 μπρέικ πόιντ και ο Μάρεϊ είχε 1/4.



Ειδήσεις σήμερα



Συνελήφθη άτομο με πάνω από 2,5 εκατομμύρια αρχεία με υλικό πορνογραφίας ανηλίκων



Μητσοτάκης στο Politico: Κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να συντρίψουν το ανθρώπινο πνεύμα με εκφοβισμό και όπλα



Κατασχέθηκαν 300 κιλά κοκαϊνης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη - Τέσσερις συλλήψεις

Κλείσιμο