Μίλαν: Εξαγοράστηκε από την RedBird Capital Partners

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

🤝 A warm welcome to the Rossoneri family to Gerry Cardinale ❤️🖤#SempreMilan pic.twitter.com/9vvhuZak6i — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

🏆 Taking in the Rossonero history for the first time 🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/nO8fQC2CnN — AC Milan (@acmilan) June 1, 2022

Λίγες ημέρες μετά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιταλίας ηάλλαξε και επίσημα χέρια.Η ομάδα του Μιλάνου αγοράστηκε από την αμερικανική εταιρείαέναντι 1,2 δις ευρώ με την Elliott Advisors UK Limited να διατηρείρόλο μικρομετόχου και θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.Η συμφωνία είναι οριστική και η μεταβίβαση θα έχει ολοκληρωθεί το αγότερο έως τον Σεπτέμβριο.Η RedBird έχει επενδύσει στο, που είναι ιδιοκτήτες της Λίβερπουλ και της ομάδας μπέιζμπολ Boston Red Sox. Η RedBird έχει επίσης μερίδιο ελέγχου στη γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα της Τουλούζης.«Η συμφωνία, η οποία αποτιμά το σύλλογο στα, θα διατηρήσει την Elliott σε ρόλο μικρομετόχου και με θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο.Είναι τιμή μας να αποτελούμε μέρος της ένδοξης ιστορίας της Μίλαν και ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ρόλο στο επόμενο κεφάλαιο του συλλόγου, καθώς επιστρέφει στην κορυφή του ιταλικού, ευρωπαϊκού και παγκοσμίου ποδοσφαίρου.Θέλω να ευχαριστήσω τον Γκόρντον Σίνγκερ και όλη την ομάδα της Elliott για την εκπληκτική δουλειά που έκαναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην ανασύνταξη της Μίλαν και την επάνοδό της στο σημείο όπου δικαιούται να βρίσκεται, την κορυφή τηςΗ επενδυτική φιλοσοφία της RedBird και η πορεία της ως ιδιοκτήτρια ομάδων έχει δείξει ότι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι μπορούν να είναι επιτυχημένοι στον αγωνιστικό χώρο και βιώσιμοι εκτός. Ευελπιστούμε σε μία μακροπρόθεσμη συνεργασία με το σύλλογο, τη διοικούσα ομάδα και τους φιλάθλους της Μίλαν σε όλο τον κόσμο, ώστε να συνεχίσουμε να εκτοξεύουμε τη Μίλαν τα επόμενα χρόνια», ανέφερε ο ιδρυτής και επικεφαλής της RedBird, Τζέρι Καρντινάλε.Από την πλευρά του ο ιδρυτής της Elliott,που θα συνεχίσει να έχει το 30% των μετοχών της Μίλαν, δήλωσε: «Όταν η Elliott απέκτησε τη Μίλαν το 2018, υιοθετήσαμε ένα σύλλογο με εκπληκτική ιστορία, αλλά με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και μία μέτρια αθλητική απόδοση. Το πλάνο μας ήταν απλό: να δημιουργήσουμε οικονομική σταθερότητα και να επιστρέψει η Μίλαν εκεί όπου ανήκει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.Σήμερα, πιστεύω ότι έχουμε πετύχει και τα δύο. Καθώς κάνουμε αυτήν τη μετάβαση στο νέο κεφάλαιο της Μίλαν, θέλω να εκφράσω την υπερηφάνεια μας και πάνω απ' όλα την ευγνωμωσύνη για τις εμπειρίες που μοιραστήκαμε με κάθε μέλος της οικογένειας της Μίλαν. Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς εσάς».