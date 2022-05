Νότιγχαμ Φόρεστ: Επέστρεψε πανηγυρικά στην Premier League

Κλείσιμο

NOTTINGHAM FOREST ARE GOING BACK TO THE PREMIER LEAGUE‼️ pic.twitter.com/S41C806XZH — ESPN+ (@ESPNPlus) May 29, 2022

Should this have been a penalty to Huddersfield? 👀 pic.twitter.com/tf9dLI8oaw — ESPN+ (@ESPNPlus) May 29, 2022

Nottingham Forest strike first against Huddersfield in their bid to return to the Premier League 👏 pic.twitter.com/3K2R6g4mgs — ESPN+ (@ESPNPlus) May 29, 2022

⏱️ Second half



👊 We are back underway at Wembley#HUD 0-1 #NFFC pic.twitter.com/UjTfEfiKqc — Nottingham Forest FC (@NFFC) May 29, 2022

Στην Premier League μετά από 23 χρόνια απουσίας επέστρεψε ητουΣτον τελικό των πλέι οφ τηςπου διεξήχθη στο Γουέμπλεϊ και η Νότιγχαμ είχε στο πλευρό της 40.000 οπαδούς της επικράτησε με 1-0 της Χάντερσφιλντ χάρις σε αυτογκόλ του Κόλγουιλ στο 43'!Η ομάδα του Στιβ Κούπερ είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στην Premier League την περίοδο 1988-99 και τώρα επιστρέφει για να παραμείνει! Η ιστορική άνοδος εξασφαλίζει σχεδόν 200.000.000 ευρώ στηντα οποία μπορεί να φτάσουν και έως 300.000.000 εάν η ομάδα διατηρηθεί στην μεγάλη κατηγορία.Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι από τα ιδρυτικά μέλη της Premier League και η θέση της είναι εκεί...Είναι μια ομάδα που έχει στο παλμαρέ της 2 Κύπελλα Πρωταθλητριών τα οποία κατέκτησε το 1979 και το 1980. Επιπλέον κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας την περίοδο 1977-78.Όλα για τους «The Reds» άλλαξαν μετά από την εξαγορά της ομάδας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη το 2017. Ο Έλληνας εφοπλιστής και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού έθεσε από την πρώτη ημέρα ως στόχο την άνοδο και μετά από πέντε χρόνια τον πέτυχε!Στο πρώτο ημίχρονο η Νότιγχαμ Φόρεστ είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.Η πρώτη φάση του ματς ήταν για τη, όταν ο Γέιτς έπιασε τη γυριστή κεφαλιά από την «καρδιά» της άμυνας της Χάντερσφιλντ αλλά αστόχησε.Στο 42' μετά από σέντρα - σουτ του Γκάρνερ, ο Κόλγουιλ πήγε στη μονομαχία με τον Γέιτς, όμως άθελα του έστειλε τη μπάλα με το γόνατο στα δίχτυα της ομάδας του. Στην επανάληψη πίεσε η Χάντερφσιλντ αλλά δεν μπόρεσε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.Με την συμπλήρωση 70' η Χάντερσφιλντ μετρούσε μόλις 1 τελική στο δεύτερο μέρος έναντι 3 της Νότιγχαμ.Οι συνθέσεις:Nίκολς, Λις, Σαρ (57' Ράσελ), Κόλγουιλ, Πίπα, Χογκ, Ο' Μπράιαν, Τόφολο, Σινάνι, Γουόρντ (67' Ρόουντς), ΤόμαςΣαμπά (89' Χόρβαθ), Ουόραλ, Κουκ, ΜακΚένα, Σπενς, Γέιτς, Γκάρνερ, Κόλμπακ, Τζικερνάγκελ (75' Λόου), Τζόνσον, Ντέιβις (66' Σάριτζ)