Super Bowl LVI: Το μοναδικό ραπ Halftime Show και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα πριν τον αγώνα – Δείτε βίντεο

OMG!!!!!!!!! WOW WOW WOW!!!!!!!! THE GREATEST HALFTIME SHOW IVE EVER SEEN!!! — LeBron James (@KingJames) February 14, 2022

Best halftime show ever! — James Harden (@JHarden13) February 14, 2022

Officially lost myself. This halftime show is CRAAAAAAAAAAAAAAZY. — kerry washington (@kerrywashington) February 14, 2022

Dooooope halftime show!! — John Legend (@johnlegend) February 14, 2022







Αναμφίβολα, τοείναι ένα από τα μεγαλύτερα events κάθε χρονιάς στις ΗΠΑ. Μάλιστα, το φετινό ανάμεσα στους Λος Άντζελες Ραμς και τους Σινσινάτι Μπένγκαλς στο SoFi Stadium στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια τα ξημερώματα της Δευτέρας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως το Super Bowl των αουτσάιντερ, είχε στόχο να γράψει ιστορία.Ανεξάρτητα ποια από τις δυο ομάδες θα κατακτήσει το τρόπαιο, αυτό που σίγουρα έκανε τη διαφορά ήταν το Halftime Show, στο οποίο για πρώτη φορά βρέθηκαν μαζί πέντε θρύλοι της hip-hop και ραπ μουσικής σκηνής: οικαι τονΣυνολικά μεταξύ τους οι πέντε καλλιτέχνες έχουν 43 βραβεία Γκράμι και 22 άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή του billboard, όμως περισσότερο από τους αριθμούς αυτό που θέλησε να πετύχει το NFL, ήταν να παρουσιάσει ένα αμιγώς χιπ χοπ -ραπ σόου εν μέσω μιας ακόμα κρίσης σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει φυλετικά ζητήματα.Ωστόσο στη σκηνή δεν ανέβηκαν μόνο 5 ράπερ. Υπήρχε και 6ος που έκανε την εμφάνισή του και αποθεώθηκε. Ο λόγος για τον 50 Cent, ο οποίος δεν είχε ανακοινωθεί και αποτέλεσε ακόμα μια έκπληξη της βραδιάς.Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά που η Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα χρησιμοποιήθηκε σε ένα σόου ημιχρόνου στο Super Bowl, με τους κωφούς ράπερ Sean Forbes και Warren Snipe, να αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο.Ο ΛεΜπρον Τζέιμς έσπευσε να χαρακτηρίσει το φετινό Halftime Show ως το καλύτερο που έχει δει.Με τον 37χρονο άσο τον Λος Αντζελες Λέικερς έδειξαν να συμφωνούν αρκετοί.Η διαφορά στο φετινό Super Bowl ξεκίνησε από την αρχή και το "The Star-Spangled Banner", το οποίο τραγούδησε η, η οποία έγινε η πρώτη μαύρη τραγουδίστρια της κάντρι που ερμηνεύει τον εθνικό ύμνο στο παιχνίδι.ερμήνευσε το « America the Beautiful »., συνοδευόμενη από την Ορχήστρα Νέων του Λος Άντζελες, τραγούδησε το " Lift Every Voice and Sing ", ενώ ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής Zedd ανέλαβε να... ζεστάνει τις δυο ομάδες πριν από το παιχνίδι.Πριν την έναρξή την παρουσίαση των Λος Άντζελες Ραμς και Σινσινάτι Μπένγκαλς έκανε ο ηθοποιόςΑυτά ήταν τα επίγεια σόου, καθώς η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ φρόντισε να δώσει το δικό της σόου στους αιθέρες με έναν σχηματισμό 5 αεροπλάνων από τις ομάδες επίδειξης της USAF Air Combat Combat , που περιελάβανε ένα A-10 Thunderbolt II , ένα F-16 Fighting Falcon , έναF-22 Raptor και ένα F-35 Lightning II καθώς και ένα P-51 Mustang.