Το μπάσκετ αποχαιρετά τον Στέφαν Γέλοβατς που έφυγε απο τη ζωή σε ηλικία 32 ετών

The Euroleague Basketball family would like to express heartfelt condolences to the family and friends of Stevan Jelovac who has passed away at the early age of 32 pic.twitter.com/BrSITm5uPO — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 5, 2021

The #BasketballCL mourns the passing of Stevan Jelovac. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/YTKUJmkSba — Basketball Champions League (@BasketballCL) December 5, 2021

There are no words for such an unimaginable loss. A thought of comfort and condolences to the grieving family and to @aekbcgr .



RIP Stevan 🙏🏿https://t.co/eJETHsGUQh — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) December 5, 2021

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

The Euroleague Basketball family would like to express heartfelt condolences to the family and friends of Stevan Jelovac who has passed away at the early age of 32 pic.twitter.com/lyTezbZbgA — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) December 5, 2021

We are deeply saddened upon hearing the passing of Serbian basketball player Stevan Jelovac.



We would like to express our condolences and deepest sympathies to his family and basketball community. — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 5, 2021

Tužna vest za srpski sport. Bivši reprezentativac Srbije i nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Stevan Jelovac preminuo je u 33. godini usled posledica moždanog udara.



FK Crvena zvezda izražava duboko saučešće porodici. Neka mu je večna slava. pic.twitter.com/4sMp4FWgRw — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 5, 2021

We are devastated by the passing of Stevan Jelovac.🕯



We send our deepest condolences to @aekbcgr & his family and friends.



Our thoughts and prayers are with you during this painful time.🙏🏻 pic.twitter.com/CHaCSSZXjY — VEF Rīga (@vefriga) December 5, 2021

😢 We are deeply saddened upon hearing the passing of Serbian basketball player Stevan Jelovac at the age of 32. Our thoughts and prayers are with his family 🙏 May he rest in peace 🕊️ https://t.co/OkG71ixabo — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) December 5, 2021

Huge Sadness for the loss of Stevan Jelovac. My heartfelt condolences to his family and friends. RIP🙏🏻 pic.twitter.com/NzQzp9UIae — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) December 5, 2021

The ABA family is deeply saddened to hear that former @KKMegaBasket, @kkcrvenazvezda and Serbian national team player Stevan Jelovac has passed away at the age of 32.



Our thoughts and prayers are with his family. 🙏 May he rest in peace. 💔 pic.twitter.com/RgYhhDY0DU — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 5, 2021

We are deeply saddened by the loss of Stevan Jelovac. We would like to express our sincere condolences and our deepest sympathies to his family and friends. pic.twitter.com/4y8h1GmnDa — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) December 5, 2021

RIP Stevan Jelovac.

A big hug to the family.



🙏🏼❤️#insieme pic.twitter.com/8dLfbOYl2v — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) December 5, 2021





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Απέραντη θλίψη σκόρπισε χθες η είδηση του θανάτου του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια τηςαλλά και τοΗ μοίρα επιφύλασσε το πιο σκληρό της παιχνίδι στον αγαθό γίγαντα των «κιτρινόμαυρων», ο οποίος δεν τα κατάφερε, έπειτα από το εγκεφαλικό που υπέστη στις 14 Νοεμβρίου, κι έφυγε από την ζωή σε ηλικία 32 ετών, έχοντας διακομιστεί στη Σερβία, την πατρίδα του.Ο Σέρβος σέντερ παραμονή του «τελικού» με τους Λετονούς, ενώ έκανε το ατομικό του πρόγραμμα με ποδήλατο και κάποια βάρη στο γυμναστήριο του κλειστού της ΑΕΚ, μπαίνοντας στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του από βαρύ διάστρεμμα που είχε υποστεί στις 30 Οκτωβρίου και τον αγώνα με τον Ιωνικό στη Νίκαια, έχασε τις αισθήσεις του.Ο γίγαντας των 208 εκατοστών κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος στο γυμναστήριο του κλειστού των Άνω Λιοσίων μπροστά στα μάτια των συμπαικτών του, με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Γιώργο Χήνα, να μεταφέρει με το αυτοκίνητό του τον Στέφαν στο Metropolitan.Η διάγνωση των γιατρών «πάγωσε» τους ανθρώπους της Ένωσης. Εγκεφαλικό επεισόδιο, είπαν και συνέστησαν υπομονή περίπου 48 ώρες για να διαπιστωθεί πώς θα εξελιχθεί η υγεία του. Ωστόσο παρά τις επεμβάσεις που έγιναν, τη μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο και τις δύο προσπάθειες να τον επαναφέρουν, ο Γέλοβατς ήταν εγκεφαλικά νεκρός και μόνο ένα θαύμα θα άλλαζε την κατάσταση.«Ξέρω ότι μπορείς να με ακούσεις και γι’ αυτό θέλω να με ακούσεις προσεκτικά: Μη φοβάσαι, εδώ είναι η αδερφή σου. Ζω για την ημέρα που θα γελάσεις ξανά δυνατά από καρδιάς, όπως μόνο εσύ μπορείς, αγάπη μου», έγραφε στο Instagram η αδελφή του ελπίζοντας για το θαύμα το οποίο δυστυχώς δεν συνέβη.Τη στιγμή της είδησης του θανάτου του Σέρβου, παιζόταν στο ΟΑΚΑ το πρώτο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού ντέρμπι μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού για την Superleague. Ενώ οι παίκτες κατευθύνονταν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, εμφανίστηκε στα matrix του Ολυμπιακού Σταδίου το μήνυμα: «Καλό σου ταξίδι Στεφαν Γελοβατς, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ».Η ΑΕΚ άλλαξε το σήμα που είχε στον λογαριασμό της στο twitter, βάζοντας τη φανέλα του Σέρβου σέντερ, σε πένθιμο φόντο. Μαζί και οι δύο χρονιές: Το 1989, έτος γέννησης του Γέλοβατς και το 2021, το έτος που πέθανε.Η ΑΕΚ έμελλε να είναι ο τελευταίος σταθμός της καριέρας και της ζωής του. Γεννημένος στις 8 Ιουλίου του 1989 στο Νόβι Σαντ, ο Γέλοβατς έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα το 2008 στην ΚΚ Βιζούρα, και την αμέσως επόμενη σεζόν πήρε μεταγραφή στη Μέγκα Βιζούρα. Τον Απρίλιο του 2010 έκανε το άλμα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο, επέστρεψε πίσω στη Μέγκα Βιζούρα για τη σεζόν 2010-11. Έμεινε ελάχιστα στην Σερβία και αγωνίστηκε σε οκτώ χώρες.Τουρκία (Ατάλια και Γιαζιαντέπ), Ιταλία (Καζέρτα), Λιθουανία (Λιέτουβος Ρίτας), Ισπανία (Σαραγόσα), Ρωσία (Νίζνι), Γερμανία (Μπάμπεργκ), Ιαπωνία (Φοίνιξ) και, τελικά, Ελλάδα (ΑΕΚ).Φίλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι και διοργανώσεις με αναρτήσεις τους αποχαιρέτησαν τον Γέλοβατς και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους τόσο στην οικογένεια του 32χρονου Σέρβου, όσο και στην ίδια την ομάδα του.