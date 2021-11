Μπαράζ Μουντιάλ 2022: Δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης για ένα εισιτήριο - Μένει έξω η Ιταλία ή η Πορτογαλία

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι είναι πολύ πιθανό να έχουμε στα τέλη Μαρτίου, με φόντο την τελική φάση τουτου, καθώς από την κλήρωση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής στη Ζυρίχη, δημιουργήθηκε ένα... μονοπάτι με τη συμμετοχή των δύο τελευταίων πρωταθλητριών Ευρώπης, ήτοι της Ιταλίας και της Πορτογαλίας.Πιο αναλυτικά, η Ιταλία θα έχει θεωρητικά εύκολο έργο στον ημτελικό με τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ και η Πορτογαλία είναι, τουλάχιστον στα... χαρτιά, το φαβορί απέναντι στην Τουρκία -αμφότερες θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας.Σε περιπτωση που προκριθούν, θα αναμετρηθούν σε νοκ-άουτ με γηπεδούχο την «σκουάντρα ατζούρα» (κατόπιν κλήρωσης) και έπαθλο ένα εισιτήριο για τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη σε εθνικό επίπεδο.Σημειώνεται πως οι έξι ημιτελικοί τωνθα λάβουν χώρα στις 24 Μαρτίου του 2022, ενώ οι τρεις τελικοί των play offs, που θα προκύψουν από τα ισάριθμα «μονοπάτια» που θα έχουν δημιουργηθεί, θα διεξαχθούν στις 29 του ίδιου μήναΣκωτία - ΟυκρανίαΟυαλία - ΑυστρίαΡωσία - ΠολωνίαΣουηδία - ΤσεχίαΙταλία - Βόρεια ΜακεδονίαΠορτογαλία - ΤουρκίαΣκωτία - Ουκρανία vs Ουαλία - ΑυστρίαΡωσία - Πολωνία vs Ελβετία - ΤσεχίαΙταλία - Βόρεια Μακεδονία vs Πορτογαλία - ΤουρκίαΥπενθυμίζεται ότι οι δέκα ομάδες της ευρωπαϊκής ζώνης, που ήδη έχουν προκριθεί απευθείας στην τελική φάση του Μουντιάλ του Κατάρ (2022), είναι οι εξής: Γερμανία, Δανία, Γαλλία, Βέλγιο, Κροατία, Ισπανία, Σερβία, Αγγλία, Ελβετία, Ολλανδία.