Το δαχτυλίδι του Γιάννη έχει 360 διαμάντια: Τι συμβολίζουν

Οι Μπακς έπαιξαν σαν πρωταθλητές και με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (32 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ)... καθάρισαν τους Νετς με 127-104 στην πρεμιέρα του ΝΒΑ αφού προηγουμένως παρέλαβαν τα εντυπωσιακά δαχτυλίδια τους, τα οποία κρύβουν συμβολισμούς!360 διαμάντια στην κορυφήΥπό την ιδιοκτησία των Τζέιμι Ντίναν, Ουές Έντενς, Μάικ Φασιτέλι και Μαρκ Λάσρι, οι Μιλγουόκι Μπακς σημείωσαν συνολικά 360 νίκες. Η πρώτη νίκη στη regular season σημειώθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2016, στο εκτός έδρας ματς με τους Μπρούκλιν Νετς (96-103). Η τελευταία νίκη ήταν στις 20 Ιουλίου 2021, όταν τα «Ελάφια» επικράτησαν των Σανς στο Game 6 των περσινών NBA Finals και κατέκτησαν το πρωτάθλημα.16 σμαραγδένια διαμάντια στην αριστερή πλευράΟι Μπακς έφτασαν πέρσι ως το τέλος της διαδρομής στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο, σημειώνοντας συνολικά 16 νίκες στα playoffs.16 σμαραγδένια διαμάντια στη δεξιά πλευράΤα «Ελάφια» έχουν κατακτήσει 16 φορές τον τίτλο στην Περιφέρεια. Αρχικώς το 1971 και εσχάτως, το 1971. Οι 16 Division Titles των Μπακς: 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2001, 2019, 2020 και 2021.50 στρογγυλές πέτρες στο εσωτερικό πλαίσιοΟι Μπακς κατέκτησαν το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους το 1971 με sweep στη σειρά με τους Μπάλτιμορ Μπούλετς. Εκείνο το ρόστερ του Μιλγουόκι είχε τρεις μετέπειτα Hall of Famers: Τον Καρίμ Αμντούλ-Τζαμπάρ, τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και τον Μπομπ Ντάντριτζ.Έπειτα από 50 χρόνια, τα «Ελάφια» έφεραν το βραβείο Larry O' Brien στο Μιλγουόκι στις 20 Ιουλίου 2021. Ο NBA Finals MVP Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο κόουτς Μπουντενχόλζερ και οι Μπακς έγραψαν ιστορία, κάνοντας πράξη το μότο «Bucks in Six», μολονότι οι Σανς προηγήθηκαν με 2-0 νίκες στη σειρά.Επίσης, αναπαριστούν την 50άρα του Γιάννη στο καθοριστικό Game 6 που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος.2 τρόπαια στο εσωτερικό του δαχτυλιδιούΟι Μπακς πανηγύρισαν το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία του οργανισμού στις 20 Ιουλίου 2021. Τα δυο τρόπαια βρίσκονται πλέον στο δαχτυλίδι που φόρεσαν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι συμπαίκτες του.65.3 καθαρότητα του χρυσούΤο Μιλγουόκι ολοκλήρωσε την περσινή regular season με ρεκόρ 46-26. Με 7 ήττες σε 16 αγώνες στα playoffs, το συνολικό ρεκόρ των πρωταθλητών ήταν 62-33, έχοντας δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 65.3%!4.14 κατά προσέγγιση, το συνολικό βάρος σμαραγδιώνΤο συνολικό βάρος των σμαραγδιών στο δαχτυλίδι αντιπροσωπεύει τον κωδικό της περιοχής του Μιλγούόκι (413).0.53 κατά προσέγγιση, το συνολικό βάρος καρατίωνΤο 1968, οι Μπακς πέρασαν στα χέρια ενός γκρουπ επενδυτών που αποτελούσαν οι Ουέσλι Πάβαλον και Μάρβιν Φίσμαν. Τα «Ελάφια» έδωσαν το πρώτο παιχνίδι τους στη regular season απέναντι στους Σικάγο Μπουλς μπροστά σε 8.467 θεατές που βρέθηκαν στην Milwaukee Arena. Στα 53 χρόνια της ιστορίας τους, η πόλη του Μιλγουόκι πανηγύρισε ξανά!Το Gazzetta βρίσκεται στις ΗΠΑ για τους αγώνες του ΝΒΑ με την ευγενική χορηγία της Novibet, η οποία, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας "The GiANT Heart", ενώνει τις δυνάμεις της με τον κορυφαίο αθλητή Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη στήριξη κι ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων.Αφού λάνσαρε έναν καινοτόμο υπερπλήρη οδηγό για τη νέα σεζόν του ΝΒΑ, το Gazzetta ταξίδεψε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού για ένα NBA Tour χωρίς προηγούμενο. Ο Αντώνης Καλκαβούρας θα βρεθεί σε έξι διαφορετικές πολιτείες των Η.Π.Α. ακολουθώντας τους πρωταθλητές Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μείνετε συντονισμένοι, το περιεχόμενο θα είναι εντυπωσιακό!@Photo credits: BucksΠηγή: www.gazzetta.gr