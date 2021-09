Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η αντίστροφη μέτρηση για το διαγωνισμό ξεκίνησε! Μοναδικά battles, διαφορετικά είδη street dance, 16 χορευτές που διαγωνίζονται με αναπάντεχες μουσικές επιλογές και το κοινό να αποφασίζει το μεγάλο νικητή! Το Red Bull Dance your Style επιστρέφει για τρίτη φορά στην Ελλάδα και σε περιμένει να γίνεις ο κριτής που θα αναδείξει τον νικητή.Ο μεγάλος ελληνικός τελικός θα πραγματοποιηθεί στο παλιό λιμάνι Θεσσαλονίκης –1η προβλήτα ΟΛΘ- στις 16 Οκτωβρίου, στις 17:30. Παρουσιαστές της βραδιάς θα είναι ο 12ος Πίθηκος και ο B-Boy Saspens για να ξεσηκώσουν κοινό και χορευτές!Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του Red Bull Dance Your Style που το κάνουν να ξεχωρίζει:Εσύ αποφασίζεις ποιος θα είναι ο νικητής – Στο Red Bull Dance Your Style δεν υπάρχουν κριτές. Το κοινό αποφασίζει το νικητή με την ψήφο του.Η μουσική είναι απρόβλεπτη – Ο DJ επιλέγει μουσικά κομμάτια που μπορεί να είναι mainstream hits, κλασικά, ή ό,τι θεωρεί πως θα ενθουσιάσει το κοινό!Η παρουσίαση είναι το κλειδί – Οι χορευτές που θα καταφέρουν να έρθουν πιο κοντά και να ψυχαγωγήσουν το κοινό έχουν και τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσουν.Ο νικητής θα κερδίσει το χρυσό εισιτήριο για τον παγκόσμιο τελικό του Red Bull Dance Your Style που θα γίνει στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, στις 4 Δεκεμβρίου. Εκεί θα έχει την ευκαιρία να αναμετρηθεί με κορυφαίους χορευτές από 30 χώρες!To Red Bull Dance Your Style έκανε το ντεμπούτο του στη Γαλλία το 2011, συγκεντρώνοντας μεγάλη συμμετοχή χορευτών στα 1vs1 battles του. Έτσι, η διοργάνωση γρήγορα πραγματοποιήθηκε σε πολλές χώρες δίνοντας την ευκαιρία σε χορευτές από όλο τον κόσμο να παρουσιάσουν τα πιο εντυπωσιακά performances τους και να αναμετρηθούν μεταξύ τους.Ο διαγωνισμός είναι διασκεδαστικός, χαλαρός και απρόβλεπτος χωρίς την πίεση μιας κριτικής επιτροπής, αφού ο νικητής αναδεικνύεται από τις ψήφους των θεατών. Δεν υπάρχουν έτοιμες χορογραφίες και οι χορευτές και χορεύτριες θα πρέπει να αυτοσχεδιάζουν και να προσαρμόζουν γρήγορα το style τους στην απρόβλεπτη μουσική υπόκρουση.Με την υποστήριξη των σούπερ μάρκετ Μασούτης, του τμήματος τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΟΛΘ Α.Ε.