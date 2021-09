Us Open: Ο Μεντβέντεφ νίκησε με 3-0 σετ τον Αλιασίμ και έκλεισε θέση για τον τελικό - Δείτε βίντεο

One men's semifinal down 👊 pic.twitter.com/MsU5JxYdAI — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2021

Στον δεύτερο τελικό της καριέρας του στοπροκρίθηκε οΟ Ρώσος που είναι στο Νο2 κόσμου επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και απέκλεισε σε 2.03' μετον Καναδόστον ημιτελικό του US Open.Στον τελικό της Κυριακής (23:00) θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ.Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε παίξει και στον τελικό του US Open 2019 όπου είχε ηττηθεί από τον Ράφα Ναδάλ ενώ ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο 3ος του σε Grand Slam.Στην αρχή της σεζόν είχε φτάσει στον τελικό του Australian Open και είχε ηττηθεί από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.Ο Ρώσος χρειάστηκε ένα μπρέικ στο 7ο γκέιμ του 1ου σετ (4-3) για να το "κλειδώσει" με 6-4.Στο 2ο σετ ο Αλιασίμ με μπρέικ θα φτάσει στο 4-2 αλλά ο Μεντβέντεφ θα το πάρει πίσω για να μειώσει σε 5-4. Με το σερβίς του ισοφαρίζει σε 5-5 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5. Απλά με το σερβίς τους κλείνει στο 7-5.Το 3ο σετ ήταν μονόλογος για τον Μεντβέντεφ. Με 2 μπρέικ έφτασε στο 4-1 και θα επικρατήσει με 6-2!Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είχε 5/5 μπρέικ πόιντ και ο Φελίξ Οζε Αλιασίμ είχε 1/3.Ο Ρώσος είχε 37 winners και 25 αβίαστα λάθη και ο Καναδός είχε 17-39. Ο Μεντβέντεφ είχε 12-4 άσους και ο Αλιασίμ είχε 10 διπλά σφάλματα.Πηγή:www.gazzetta.gr