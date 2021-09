Κάρλος Αλκαράθ: Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά που συγκρίνουν με τον Ναδάλ - Δείτε βίντεο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο 18χρονος Ισπανός Κάρλος Αλκαράθ που έχει ως είδωλο τον Ράφα Ναδάλ και θα αντιμετωπίσει τοναπόψε το βράδυ στον 3ο γύρο του, ήρθε για να μείνει στο χώρο του τένις και να φτάσει στην κορυφή.Ξεκίνησε να παίζει τένις σε ηλικία 4 ετών. Όχι και πολλά χρόνια πριν αφού έχει γεννηθεί στις 5/5/2003 και άρα άρχισε το 2007.Προέρχεται από πολυμελή οικογένεια αφού και άλλα τρία αδέλφια, γεννήθηκε στην ζώνη της Μούρθια και εδώ και δυο χρόνια στην Ισπανία όλοι πιστεύουν ότι έχουν βρει τον νέο Ράφα Ναδάλ.Ανήμερα των 18ων γενεθλίων του (5/5/2021) στο "Μανόλο Σαντάνα" στη Μαδρίτη θα συναντήσει τον άνθρωπο που τον ενέπνευσε ν΄ ασχοληθεί με το τένις, τον Ράφα Ναδάλ.Θα ηττηθεί με 6-1,6-2 στον γύρο των "32" του Madrid Open αλλά θα γλυκαθεί από την τούρτα...Ο Κάρλος Αλκαράθ, του οποίου την καθοδήγηση έχει αναλάβει ο θρυλικός Χουάν Κάρλος Φερέρο, είναι ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στον 3ο γύρο του US Open.O Ισπανός βλέπει ως μεγάλη πρόκληση το παιχνίδι με το Νο3 κόσμου και ο Έλληνας δηλώνει πως τον παρακολουθεί και πως σε λίγα χρόνια θα μπορεί να διεκδικεί Grand Slam.Μα καλά τι έχει αυτό το παιδί; Απίστευτο ταλέντο, σπουδαίο φόρχαντ, μπάκχαντ με τα δυο χέρια και είναι πολύ μπροστά από τους τενίστες της ηλικίας του.Στην συλλογή του έχει ήδη ένα τίτλο ATP στο Ουμάγκ της Κροατίας τον Ιούλιο του 2021 όπου κέρδισε στον τελικό τον Ρισάρντ Γκασκέ.Έγινε ο νεότερος Ισπανός παίκτης μετά από τον Ράφα Ναδάλ που κατακτά τίτλο ATP με την διαφορά τους να είναι 8 μόλις ημέρες.Μέσα στο 2021 έχει αποκλείσει τον Μπασιλασβίλι, τον Κραϊνοβιτς, τον Μαναρινό, τον Ρουντ και τον Γκοφέν.Προσπάθησε απέναντι στους Ναδάλ, Μεντβέντεφ, Ζβέρεφ αλλά δεν πήρε φυσικά ούτε ένα σετ.Στο US Open συμμετέχει για πρώτη φορά στην καριέρα του ενώ στο Australian Open, το 2021, έφτασε στο 2ο γύρο, στο Roland Garros στον 3ο και στο Wimbledon στον 2ο.Τον Ιανουάριο του 2020 ήταν στο Νο490 και 5 Αυγούστου 2021 έφτασε στο Νο54!Στα 16 του θα κάνει πρεμιέρα σε κυρίως ταμπλό σε τουρνουά της ATP στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο και θα κερδίσει τον Ράμος Βινόλας.Στο US Open 2021 έγινε ο νεότερος παίκτης μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (2005) που θα προκριθεί στον 3ο γύρο σε 2 Grand Slam.Ο Κάρλος που είναι από τα φαβορί για τον τίτλο του Next Gen ATP Finals 2021 υποστηρίζει φανατικά όπως και ο Ράφα Ναδάλ την Ρεάλ Μαδρίτης ενώ κινηματογραφικός ήρωας του είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα.O πατέρας του είχε φτάσει κάποτε στο top-40 στην Ισπανία. Ο Κάρλος έγινε επαγγελματίας το 2018. Έχει κατακτήσει 7 τίτλους Challenger και ITF.