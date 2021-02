NFL, Bucs-Chiefs 31-9: Πρωταθλητές οι Τάμπα Μπέι Μπούκανιρς-Έγραψε ιστορία ο 43χρονος Τομ Μπρέιντι με το 7ο

Tampa Bay Buccaneers έσπασαν τον «τσαμπουκά» των Kansas City Chiefs τους νίκησαν με 31-9 μέσα στο «σπίτι» τους στο Στάδιο «Ρειμοντ Τζέιμς» στην Τάμπα της Φλόριντα στο Super Bowl LV 2021 και πανηγύρισαν τον 2ο τίτλο της ιστορίας τους.







» με το μάτι τους να... γυαλίζει. «Χτυπώντας» απο τα άκρα και με τον Τομ Μπρέιντι να σημαδεύει τους συμπαίκτες του με μπαλιές... διαβήτη, τροφοδοτώντας τους με τρία touchdown με τελευταίο αυτο του Αντόνιο Μπράουν οι «γηπεδούχοι» πήγαν στο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 21-6.

That is TD pass number THREE for Tom Brady.



Kinda seems like he's done this Super Bowl thing before.pic.twitter.com/OBIpj5pNCw — NFLonCBS (@NFLonCBS) February 8, 2021

New England, WWE, Tampa Bay, doesn't matter. Gronk makes PLAYS.



Make that a 2nd TD for the GOAT QB-TE combo.pic.twitter.com/IoQIkl41FQ — NFLonCBS (@NFLonCBS) February 8, 2021

Όπως γίνεται στην ορκωμοσία του προέδρου της ΗΠΑ, έτσι και σε κάθε μεγάλο αθλητικό event κάποιος γνωστός καλλιτέχνης αναλαμβάνει να τραγουδήσει τον Εθνικό Ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.



Αυτή τη φορά πριν το εναρκτήριο λάκτισμα στο κέντρο του γηπέδου εμφανίστηκε ο Έρικ Τσερτς (Eric Church), ο οποίος το 2020 κέρδισε το πρώτο του τρόπαιο στην κατηγορία Καλλιτέχνης της Χρονιάς, στη τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Κάντρι Μουσικής, έχοντας στο πλευρό του την τραγουδίστρια hop-hop και R&B Τζαζμίν Σάλιβαν (Jazmine Sullivan)





Super Bowl LV has officially arrived in Tampa Bay. @FanStreamJP sets the scene. pic.twitter.com/X2OcIl6zML — CBS Sports Network (@CBSSportsNet) February 1, 2021

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Patrick Mahomes II (@patrickmahomes)

Tampa Bay Buccaneers

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tom Brady (@tombrady)

Με... γρανιτένια άμυνα οιΩστόσο δεν ήταν μόνο η καλή άμυνα των «Πειρατών» της Φλόριντα που έφερε τον 2ο Super Bowl στην ομάδα. Ήταν και ο GOAT. Ο «κύριος Ζιζελ» έκανε ότι περνούσε απο το χέρι του για να φορέσει το 7ο δαχτυλίδι και τα κατάφερε στα 43 του χρόνια.Αν και το φαβορί ήταν οι Κάνσας, οι Μπακς ήταν αυτοί που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο τουΤα άλλα δυο touchdown για τους Τάμπα Μπέι τα έκανε ο 32χρονος Tight end, Ρομπ Γκονκόφσκι.Στο δεύτερο ημίχρονο οι «Πειρατές» συνέχισαν το... ξύλο και την δυνατή άμυνα κρατώντας τους «Αρχηγούς» σε χαμηλό σκορ. Με field goal του Ράιαν Σουκόπ απο τις 53 γιάρδες, οι «Bucs» έκαναν το 31-9.Ακολούθησε η HER με το America the BeautifulΤο Super Bowl είναι για πολλούς το ημίχρονο του. Εκεί οπού σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν βάλει το...λιθαράκι τους για να γίνει το σόου ακόμα πιο θελκτικό. Το, όπου καλλιτέχνες του βεληνεκούς των Μπρους Σπρίνγκστιν, Rolling Stones, Μάικλ Τζάκσον, Sting, Aerosmith, Prince, Μαντόνα, Lady Gaga, Πολ Μακάρτνι, Μπιγιονσέ, Νταϊάνα Ρος, Blues Brothers, Σακίρα, Τζένιφερ Λόπεζ έχουν αναλάβει όλα αυτά τα χρόνια να εκτοξεύσουν την διάθεση του κοινού στα ύψη, όπως φυσικά και την τηλεθέαση, που σημαίνει ακόμα περισσότερες διαφημίσεις, όποτε ακόμα περισσότερα έσοδα.Φέτος, το βάρος έπεσε στις πλάτες του Καναδού καλλιτέχνη, ο οποίοςείχε συμβάλει από την τσέπη του με 7 εκατ. δολάρια για την παραγωγή του σόου. Ο Abel Tesfaye, όπως είναι το κανονικό όνομα του Weeknd, ο οποίος έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy, πέντε American Music Awards και εννέα Billboard Music Award, έδωσε πραγματικά ένα σόου αξέχαστο. Ξεκίνησε απο τις εξέδρες, βρέθηκε μέσα στο γηπεδο και στη συνέχεια κατέλαβε όλο τον αγωνιστικό χώροΕρμήνευσε στο Starboy και έκλεισε το σόου με τη μεγάλη επιτυχία του, Blinding Lights.Για πρώτη φορά… το στάδιο δεν ήταν κατάμεστο. Το χωρητικότητας 66.000 θεατών «» λόγω των πρωτοκόλλων για την Covid-19 είχε μόλις 25.000 θεατές, γεγονός που το κάνει αυτομάτως το Super Bowl με τη χαμηλότερη συμμετοχή οπαδών.Για πρώτη φορά… ομάδα που φτάνει στον τελικό αγωνίστηκε στην έδρα της. Ωστόσο ήταν η 5η διοργάνωση που φιλοξενήθηκε από την περιοχή της Τάμπα (το αρχικό Στάδιο της Τάμπα φιλοξένησε το Super Bowls XVIII και το XXV πριν κατεδαφιστεί το 1999) και η τρίτη που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο «Raymond James» μετά από τα Super Bowls XXXV και XLIII.Για πρώτη φορά… στο παιχνίδι υπήρξε γυναίκα διαιτητής. Ηήταν η κριτής της ομάδας των οκτώ διαιτητών. Η 46χρονη Τόμας έγινε επίσημα διαιτητής του NFL το 2015. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο 60χρονος Καρλ Τσέφερς που διευθύνει τελικό για 2η φορά στην καριέρα του μετά από αυτόν του 2017 στο Χιουστον του Τέξας τον οποίον και είχαν κατακτήσει οι New England Patriots με MVP τότε τον Τομ Μπρέιντι.Για πρώτη φορά… στο ημίχρονο ο καλλιτέχνης που έχει αναλάβει το σόου δεν εμφανίστηκε στη σέντρα του αγωνιστικού χώρου -όπου συνήθως σκηνικά και καλλιτέχνες εμφανίζονταν σε λιγότερο από 10 λεπτά, αλλά απο τις εξέδρες.Μια ακόμα ιδιαιτερότητα του αγώνα ήταν οτι ο τελικός είχε αποκτήσει καιλόγω του γεγονότος οτι ο Τομ Μπρέιντι είναι φίλος με τονΑρκετοί αμερικανοί υποστηρικτές του πρωην προέδρου των ΗΠΑ έγιναν ξαφνικά οπαδοί των «Bucs» , ενώ αντίθετα υποστηρικτές τουήθελαν τη νίκη των Κάνσας και του πιο... αριστερού Μαχόουμς, ο οποίος είχε πάρει και θέση μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ απο αστυνομικούς. Πάντως ο νυν προεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει τους Philadelphia Eagles, ενώ ο πρώην έδειχνε μια ιδιαίτερη συμπάθεια στους Patriots λόγω και της φιλίας του με τον GOAT.Οιπέρσι νίκησαν 31-20 τους Σαν Φρανσίσκο 49ers στο Μαϊάμι και κατέκτησαν το Super Bowl LIV, φτάνοντας στο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην Ιστορία τους και πρώτη μετά το 1970, θα επιδιώξουν να γίνουν φέτος η πρώτη ομάδα που κάνει το «repeat» μετά τους New England Patriots που το πέτυχαν το 2004 με τότε MVP τον Τομ Μπρέιντι και 2005. Αν τα καταφέρει θα είναι η 8η ομάδα στην ιστορία του αθλήματος που θα κατακτάει δυο σερί τελικούς.Είναι η 2η φορά που οι «» φτάνουν σε τελικό Super Bowl υπό τις οδηγίες του, ο οποίος διανύει την 22η συνεχόμενη χρονιά ως προπονητής στο NFL και βρίσκεται στην ομάδα από το 2013, έχοντας κατακτήσει και 3 τίτλους AFC και έναν Super Bowl.Φέτος σημείωσαν 14 νίκες και ηττήθηκαν μόλις δυο φορές (απο τους Las Vegas Raiders και τους Los Angeles Chargers) που ήταν και η καλύτερη επίδοση για τη σεζόν. Μάλιστα το ξεκίνημα τους με 4-0 για 4η διαδοχική σεζόν τους έκανε και την πρώτη ομάδα του NFL που φτάνει σε αυτό το επίτευγμα. Αξίζει να αναφερθεί πως στις 29 Νοεμβρίου αντιμετώπισαν τους «Bucs» στο «Raymond James Stadium» και τους νίκησαν με 27-24.Το αστέρι τωνείναι ο(Patrick Mahomes), ο οποίος πέρσι κέρδισε τον τίτλο του MVP και έγινε ο νεότερος σε ηλικία που καταφέρνει να κατακτήσει τους τίτλους του πολυτιμότερου παίκτη σε κανονική διάρκεια και Super Bowl. Ο 25χρονος τεξανός quarterback, τον Ιούλιο του 2019 υπέγραψε 10ετή επέκταση συμβολαίου έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Είναι ο γιος του πρώην σπουδαίου «πίτσερ» στην Major League Baseball (MLB), Πατ Μαχόουμς.Ο 25χρονος «πασαδόρος» των Κάνσας το Σεπτέμβριο του 2020 έκανε πρόταση γάμου στην, με την οποία έχει σχέση από το λύκειο. Η πρόταση έγινε σε μια σουίτα στο Arrowhead Stadium, έδρα των Κάνσας, την ημέρα που φόρεσε στο δάχτυλό του το δαχτυλίδι του πρωταθλητή του Super Bowl.Λίγες ημέρες αργότερα ανακοίνωσαν πως περιμένουν και το πρώτο τους παιδί, γένους θηλυκού.Οιολοκλήρωσαν τη σεζόν με 11 νίκες και 5 ήττες υπό τις οδηγίες του 68χρονου, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας για 2η συνεχόμενη χρονιά. Οι «Bucs» είχαν να βρεθούν σε Playoffs εδώ και 13 χρόνια και συγκεκριμένα από το 2003, όταν στην τελευταία τους συμμέτοχή έφτασαν και στον τελικό τον οποίον και κατέκτησαν επικρατώντας με 48-21 των Oakland Raiders. Αυτός ήταν ο ενας και μοναδικός τους τίτλος.Η δεύτερη συμμετοχής τους σε Super Bowl πιστώνεται στο μεγάλο αστέρι του NFL, Τομ Μπρέιντι (Tom Brady), ο οποίος διεκδικεί το 7ο δαχτυλίδι του στο άθλημα, έχοντας αφήσει πίσω του τον θρύλο του αθλήματος Τζο Μοντάνα.Ο Κορυφαίος Όλων των Εποχών (GOAT), μπορεί να έφτασε στα 43 του χρόνια όμως συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NFL, καθώς για 10η φορά στην πολυετή καριέρα του θα παίξει σε τελικό Super Bowl. Άφησε πέρυσι τους New England Patriots έπειτα από περίπου 19 επιτυχημένα χρόνια όπου κατέκτησε 6 φορές το Super Bowl -ενώ τέσσερις από αυτές τις φορές αναδείχθηκε και MVP- για τους Tamba Bay Buccaneers, έναντι 30 εκατομμυρίων δολαρίων.Ο 43χρονος Καλιφορνέζος quarterback οδήγησε τη νέα του ομάδα του στον 55ο μεγάλο τελικό του Super Bowl, έπειτα από την μεγάλη νίκη επί των Packers με 31-26. Παρότι έχει τους περισσότερους τίτλους Super Bowl, διαδικασία που υπάρχει από το 1966, βρίσκεται στον 20ο χρόνο της επαγγελματικής του καριέρας και δεν το βάζει κάτω.Για όσους δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, αλλά με τη μόδα έγινε γνωστός από τη σχέση του με τη Zιζέλ, η οποία μπήκε στη ζωή του το Δεκέμβρη του 2006. Το Φλεβάρη του 2007, το μοντέλο και ηθοποιός Μπρίτζετ Μιούναχαν «Ζιζελ» ανακοίνωσε πως περιμένει το παιδί του Μπρέιντι. Ο Τζον Έντουαρντ γεννήθηκε τον Αύγουστο, ενώ το ζεύγος παντρεύτηκε το Φλεβάρη του 2009 και απέκτησε άλλα δυο παιδιά. Ο Μπέντζαμιν γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 2009 και η Βίβιαν Λέικ το Δεκέμβρη του 2012.Το Super Bowl είναι επίσης το πλέον δημοφιλές αθλητικό γεγονός του πλανήτη για την τηλεόραση. Πάνω από 114 εκατ. θεατές παρακολούθησαν τον τελικό του 2015 μόνο στις ΗΠΑ, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ των τελευταίων ετών. Πέρσι με Σακιρα και Λοπεζ μπροστά στις οθόνες τους στήθηκαν 103 εκατ. Αμερικανοί. Τα συνολικά έσοδα από τις διαφημίσεις έκαναν το 2019 ρεκόρ με 336 εκατ. δολάρια.Ο αγώνας επηρεάζει και την επόμενη ημέρα την αμερικανική κοινωνία, με περισσότερους από 17 εκατ. να κάνουν… κοπάνα από τη δουλειά! Όσο για την καταναλωτική μανία, οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια καταναλώσουν περισσότερα από 1,4 δισεκατομμύρια chicken wings και junk food.Ο αγώνας, που διαρκεί σε καθαρό χρόνο 60 λεπτά (τέσσερις περίοδοι των 15 λεπτών), κράτησε περισσότερες από τέσσερις ώρες. Οι διακοπές ήταν πολλές, γιατί έπρεπε να παίξουν και διαφημίσεις, με τους διαφημιστές να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό σαν να συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό της πιο εφευρετικής, αστείας ή συναισθηματικής διαφήμισης που θα κλέψει την παράσταση.Οι "δημοπρασίες" για τον τηλεοπτικό χρόνο φέτος ξεκίνησαν από τα 5,6 εκ. για 30 δευ/τα και παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με πέρσι, λόγω Covid-19 και των επιπτώσεων του στην οικονομία.Δείτε μερικές από τις διαφημίσεις που θα προβληθούν στο Super Bowl 2021, στις οποίες συμμετέχουν από αστέρες του Hollywood μέχρι θρύλοι του αθλήματος.To Σούπερ Μπόουλ είναι ο σημαντικότερος και δημοφιλέστερος ετήσιος αγώνας του αθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου.Δεν έχει μεγάλη σχέση με ποδόσφαιρο, όπως το γνωρίζουμε στην Ευρώπη (soccer το αποκαλούν στις ΗΠΑ) γιατί η μπάλα παίζεται κυρίως με τα χέρια. Μοιάζει σίγουρα με το ράγκμπι. Το αμερικανικό ποδόσφαιρο γνωστό ως φούτμπολ είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των 11 παικτών η κάθε μία, με μια μπάλα οβάλ σχήματος, σε ένα ορθογώνιο γήπεδο διαστάσεων 120 γιαρδών (109.7 μέτρα) μήκος και 53,3 γιαρδών (48,7 μέτρα) πλάτος με μεγάλα τέρματα στα δύο άκρα του.Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας (η επίθεση) επιχειρεί να την προωθήσει στο αγωνιστικό χώρο με πάσες ή τρέχοντας με την μπάλα. Για να συνεχίσει την επίθεση, η ομάδα πρέπει να προωθήσει την μπάλα τουλάχιστον 10 γιάρδες (9,1 μέτρα) στο αγωνιστικό χώρο σε μια σειρά από τέσσερις προσπάθειες ντάουν. Αν τα καταφέρει, λαμβάνει ένα νέο σύνολο τεσσάρων ντάουν για να συνεχίσει την επίθεση, αλλά αν αποτύχει, η κατοχή της μπάλας πηγαίνει στην αντίπαλη ομάδα. Η επιτιθέμενη ομάδα μπορεί να κερδίσει πόντους με την προώθηση της μπάλας (touchdown) στη αντίπαλη τελική ζώνη (end zone) ή κλωτσώντας την μέσα στην εστία του αντιπάλου (field goal), ενώ η αμυνόμενη ομάδα μπορεί να κερδίσει πόντους μετά από τη επανάκτηση της κατοχής της μπάλας και προώθησης της στην αντίπαλη τελική ζώνη, ή εμποδίζοντας τον κάτοχο της μπάλας στη δική του τελική ζώνη (safety, ασφάλεια). Η ομάδα που έχει σκοράρει τους περισσότερους πόντους στο τέλος του παιχνιδιού κερδίζει.O παίκτης από τα χέρια του οποίου περνάει η μπάλα σχεδόν σε κάθε φάση. O υπεύθυνος για όλη την επίθεση. Αποτελεί την πιο σημαντική θέση στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι έχει την πράσινη τελίτσα στο κράνος του, δηλαδή έχει το ακουστικό μέσω του οποίου του μεταφέρονται οδηγίες από τους προπονητές, για να τις μεταφέρει με τη σειρά του στην υπόλοιπη ομάδα. Έχει το ελεύθερο όμως, αφού δει την παράταξη της άμυνας να παρακάμψει τις οδηγίες του πάγκου και να δώσει εκ νέου προφορικές οδηγίες στην ομάδα του.