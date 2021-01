Ομοσπονδία Ιστιοπλοϊας: «Καλούμε την Μπεκατώρου να γίνει συγκεκριμένη στην καταγγελία της»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγες ώρες μετά από την σοκαριστική καταγγελία της Σοφίας Μπεκατώρου πως έπεσε θύμααπό παράγοντα της Ομοσπονδίας όταν ήταν 22 ετών, ηεξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το μείζον αυτό θέμα.«Με αφορμή την δημόσια τοποθέτηση της Ολυμπιονίκου κ. Σοφίας Μπεκατώρου, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία δηλώνει ότι μέχρι πρόσφατα δεν είχε λάβει καμία επιστολή ή έστω άτυπη καταγγελία σχετικά.Ωστόσο, ακόμη κι αν είχε λάβει ανεπίσημη καταγγελία, η Ομοσπονδία θα ήταν άτεγκτη στην αντιμετώπιση τέτοιου φαινομένου.Επειδή, όμως, δεν πρέπει να πλανάται οποιαδήποτε σκιά για οποιονδήποτε, παροτρύνουμε την καταγγέλλουσα, εφόσον πήρε την πρωτοβουλία έστω και μετά τόσα χρόνια να μιλήσει σχετικά με αυτό το δυσάρεστο περιστατικό, να γίνει συγκεκριμένη, και η Ομοσπονδία, εφόσον εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι θα πράξει τα δέοντα».Σύσσωμο τόσο τον αθλητικό κόσμο όσο και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία είχε συγκλονίσει πριν από μερικές εβδομάδες η Χρυσή Ολυμπιονίκης, Σοφία Μπεκατώρου, με τα όσα αποκάλυψε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Εβίτα Τσιλοχρήστου και. Εκεί μεταξύ άλλων μίλησε και για τηπου είχε δεχτεί στο παρελθόν από παράγοντα του αθλητισμού.Η πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας με στόχο να παροτρύνει κι άλλες γυναίκες να υψώσουν τη φωνή τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις, εξέθεσε για ακόμη μια φορά τα όσα οδυνηρά έζησε.Συγκεκριμένα, στη διαδικτυακή Ημερίδα, με θέμα «Start to Talk/Σπάσε τη Σιωπή - Μίλησε, Μην Ανέχεσαι», που διοργάνωσε το υφυπουργείο Αθλητισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την «Προστασία των Παιδιών στον Αθλητισμό», αποκάλυψε λεπτομέρειες τηςπου τη στιγμάτισε σε νεαρή ηλικία.«Κάποια στιγμή, όπως μιλάγαμε με τον Χ, γύρισα και με φίλησε. Εγώ πάγωσα, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω, δεν περίμενα ποτέ να κάνει μία τέτοια κίνηση. Για μένα ο Χ αντιπροσώπευε το πατρικό πρότυπο, ήταν ένας άνθρωπος που επιτέλους δεν μας πολεμούσε μέσα στην Ομοσπονδία και ήθελε το καλό μας, σκέφτηκα.Συνέχισα να προχωράω με ταχύτερο ρυθμό, κάνοντας πως δεν κατάλαβα ότι συνέβη, αν και του το ανέφερα, λέγοντάς του ότι δεν περίμενα ποτέ μία τέτοια κίνησή του. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο μας, στο ασανσέρ, πριν πάει στο δωμάτιό του, μου ζήτησε να τον ακολουθήσω. Εγώ αρνήθηκα και πήγα να κλείσω την πόρτα. Εκείνος πάντα ευγενικά και με χαμόγελο με ρώτησε αν τον φοβάμαι και τότε του απάντησα πως όχι, αλλά ότι δεν υπήρχε λόγος να πάω μαζί στο δωμάτιό του. Εκείνος, προσπαθώντας να με πείσει, με διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι ερωτικό, απλά να συζητήσουμε. Ήξερε όμως πώς να μου μιλήσει και πώς να με ηρεμήσει και να με κάνει να ρίξω τις άμυνές μου. Και όταν αυτό έγινε, τότε άρχισε να ασελγεί εις βάρος μου. Προσπάθησα να τον απωθήσω, να του δείξω ότι δεν υπάρχει αμοιβαία επιθυμία, θεωρώντας ότι θα το σεβαστεί.Του είπα όχι, του επανέλαβα ότι δεν θέλω να προχωρήσω και εκείνος με ψεύτικα γλυκόλογα έλεγε ότι δεν είναι τίποτα, κάνοντας χιούμορ. Έλεγε ότι θα σταματήσει αν δεν το θέλω, όμως δεν σταμάτησε ό,τι κι αν του έλεγα. Κλαμένη και ντροπιασμένη, έφυγα από το δωμάτιο όταν αυτός ολοκλήρωσε και σηκώθηκε από πάνω μου. Γύρισα στο δωμάτιό μου, όπου η συναθλήτριά μου κοιμόταν ανυποψίαστη. Έκανα μπάνιο, ένιωθα βρώμικη, εξαντλημένη, ταπεινωμένη και ανίκανη να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μου. Ενώ είχαμε μόλις αποκτήσει το δικαίωμα στο όνειρο με την Αιμιλία, αν εγώ μιλούσα για ό,τι μου συνέβη, μπορεί αυτό να κατέρρεε.Δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό το συναίσθημα και δεν μπορούσα να το μοιραστώ με την ομάδα μου, γιατί μπορεί να μας δίχαζε. Η ομάδα μας, που συμπεριλάμβανε και την ανδρική, βρισκόταν πάντα σε ένα λεπτό σχοινί ισορροπίας και δεν υπήρχαν δυνατοί δεσμοί που θα μπορούσαν να με κάνουν να μιλήσω ανοιχτά.Ο δε προπονητής μας ήταν 25 χρόνων, αρκετά συναισθηματικός και άπειρος σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Επίσης, τότε, δεν είχαμε κάποια συνεργασία με αθλητική ψυχολόγο και φυσικά δεν θα μιλούσα ποτέ στους γονείς μου, γιατί θα με σταμάταγαν από την ιστιοπλοΐα. Στο μικρό και αθώο μυαλό μου η μόνη λύση ήταν να σιωπήσω και να κάνω ότι δε συνέβη τίποτα. Έκλαψα πολύ και όταν ξύπνησα άρχισα μία παράσταση που έληξε μέχρι και πριν από λίγο καιρό.Με πολλή δουλειά, θεραπεία και ανάλυση κατάφερα να αναλάβω το βάρος της ευθύνης μου, το να μην μιλήσω τότε, ώστε να απομακρυνθεί αυτός ο παράγοντας εκτός αθλητικών χώρων.Αυτός ο μισάνθρωπος, που δεν είχε όρια, εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις, τη συναισθηματική μου ευφορία και την προσήλωση στον στόχο μου. Εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία της ομάδας μας, γνωρίζοντας ότι δεν υπήρχε μεγάλη συνοχή και δύναμη, τη θεσμική του θέση, ώστε να ικανοποιήσει το αρρωστημένο του ένστικτο.Ο μόνος στον οποίο κατάφερα να ανοιχτώ ήταν ο δεσμός που διατηρούσα τότε, από τον οποίο επίσης ζήτησα να μην αντιδράσει, καθώς ήταν κι αυτός αθλητής.Ο Χ ουδέποτε δήλωσε μετάνοια ή άλλαξε τον τρόπο που λειτουργούσε. Με την αλλαγή της στάσης μου και την ψυχρότητά μου έγινε ειρωνικός και σε γενικές γραμμές αμφισβήτησε τις ικανότητες και τις επιδόσεις μου, σε κάθε δυνατή ευκαιρία, λέγοντας ότι οι νεότεροι αθλητές πρέπει να έχουν πλέον ευκαιρίες και όχι αυτοί των οποίων η καριέρα τους βρίσκεται στη δύση της. Τη νοοτροπία αυτή υιοθέτησε από το 1999 μέχρι το 2019. Στο διάστημα αυτό έχω πετύχει τις περισσότερες διακρίσεις για τη χώρα μας στην ιστιοπλοΐα, έχοντας όμως χάσει το σημαντικότερο αγαθό ως προσωπικότητα: την αγάπη προς τον εαυτό μου»!Ο οικοδεσπότης της Ημερίδας, υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι «αποτελεί προτεραιότητά μας η προστασία των παιδιών. Μάλιστα, ενδεικτικό της σημασίας που δίνουμε αποτελεί το γεγονός ότι τα δύο κεντρικά θέματα που θέσαμε, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου, είναι:Ωστόσο, η χώρα μας δεν είχε επιδείξει σημαντική πρόοδο στην καταγραφή, κατανόηση και φυσικά αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος».Όπως τόνισε ο κ.«από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό, το οποίο χρήζει προσεκτικής και ουσιαστικής αντιμετώπισης και, φυσικά, δεν επιλύεται με απλό και άμεσο τρόπο. Απαιτεί προγραμματισμό, συμμετοχή της κοινωνίας, ενημέρωση και ευαισθητοποίησή της».Στη συνέχεια, ο υφυπουργός Αθλητισμού απαρίθμησε τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από πλευράς του:Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάμε το ζήτημα σε επίπεδο Συμβουλίου Υπουργών, αναζητώντας βέλτιστες πρακτικές και κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης.Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στο πλαίσιο της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον Αθλητισμό, στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα κοινό πλαίσιο αρχών και θέσεων.Δημιουργούμε στη ΓΓΑ το Μητρώο Προπονητών, που δεν υπάρχει, ώστε να υπάρχουν σαφή κριτήρια για το ποιος/ποια αναλαμβάνει να προπονήσει τα παιδιά μας, ποιο είναι το πρόσωπο στο οποίο εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας, ποιο είναι το πρόσωπο που εμπιστεύονται τα παιδιά μας.Άλλωστε, στην αντιμετώπιση του προβλήματος, ίσως η πιο σημαντική παράμετρος είναι η σχέση προπονητή – αθλητή, δεδομένου ότι ο προπονητής είναι το πρόσωπο που εμπιστεύεται ένα παιδί και ακολουθεί τις οδηγίες του.Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) για θέματα εκφοβισμού (μπούλινγκ). Διότι και ο εκφοβισμός αποτελεί παράμετρο κακοποίησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, αναπτύσσουμε δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα εκφοβισμού με τη δράση «Ζήσε χωρίς Εκφοβισμό» (Live without Bullying).Παράλληλα, έχουμε αναπτύξει δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Ζήσε Αθλητικά», με αποστολή την προώθηση του Αθλητικού Ιδεώδους και του Αθλητικού Ήθους ως προτύπου της καθημερινής ζωής, όπου, μεταξύ άλλων, οι Ολυμπιονίκες και Παγκόσμιοι Πρωταθλητές που συμμετέχουν, ευαισθητοποιούν τα παιδιά σε ζητήματα αθλητισμού και υγιούς και ασφαλούς τρόπου ζωής.Στηρίζουμε το πρόγραμμα HALT (στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Αθλητισμός) και αναπτύσσουμε συνεργασίες και συνέργειες με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα παρενόχλησης και κακοποίησης στον αθλητισμό.Υιοθετούμε και προσαρμόζουμε στα δεδομένα της χώρας μας, μέσω της διαμόρφωσης του εθνικού πλαισίου για την προστασία των παιδιών και των νέων, τα οκτώ διεθνή μέτρα για την προστασία του παιδιού στον αθλητισμό:Ανάπτυξη εθνικής πολιτικής.Διαδικασίες που να δίνουν ικανοποιητικές απαντήσεις σε αμφιβολίες/ενδοιασμούς και ανησυχίες.Παροχή συμβουλών και υποστήριξηςΕλαχιστοποίηση των κινδύνων για τα παιδιά και νεαρά άτομαΟδηγίες συμπεριφοράςΠρόληψη, εκπαίδευση και επικοινωνίαΣυνεργασία με συνεργάτες/εταίρουςΠαρακολούθηση και αξιολόγησηΗ υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζέτα Μακρή, ανέφερε: «Η ευαισθητοποίηση, η εγρήγορση και η ανάληψη δράσεων της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ιδιαιτέρως του Υφυπουργού Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, σε αυτή την κατεύθυνση, είναι μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, να υψώσει ανάστημα. Προπονητές, υπεύθυνοι αθλητισμού, εκπαιδευτικοί φυσικής αγωγής, αθλητές, γονείς, Πολιτεία, απέναντι στην προσβολή και στο κατάφωρο πλήγμα της παιδικής αθωότητας, πρέπει να σταθούμε όλοι ενωμένοι και αμείλικτα ανένδοτοι. Καμιά δικαιολογία, καμιά υποχώρηση, καμιά αμφιβολία, καμιά ανοχή. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν φυσιολογικά, χαρούμενα, ασφαλή και υγιή.Στηρίζουμε, προβάλλουμε, γινόμαστε πολλαπλασιαστές του μηνύματος «Σπάσε τη Σιωπή, Μίλησε, μην ανέχεσαι». Γινόμαστε πρεσβευτές των παιδιών αθλητών και ξεκινάμε να μιλάμε σε όλες τις γλώσσες δυνατά και καθαρά. Το «Start to Talk», είναι τρόπος ζωής όπως ακριβώς και ο Αθλητισμός. Είναι δέσμευση, είναι υπόσχεση για ένα καλύτερο μέλλον στον Αθλητισμό».H υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, σημείωσε: «Η Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας κάνουν μεγάλο αγώνα για να στηρίξουν αυτά τα παιδιά. Ειδικά κέντρα, όπως το Κέντρο που λειτουργεί η ψυχιατρική δομή στο Παίδων Αγία Σοφία αλλά και το ψυχιατρικό μας τμήμα Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπως και το Χαμόγελο του Παιδιού που είναι ένας φορέας που στηρίζεται και από το Υπουργείο Υγείας είναι φορείς που καθημερινά δουλεύουν με τέτοια παιδιά και προσπαθούν να δώσουν τις συμβουλές τους τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο και στους γονείς τους. .Όμως αυτό δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή. Κάνουμε επίσης μια μεγάλη προσπάθεια για την εύρεση χρηματοδοτικών πόρων για να στηρίξουμε το παιδί και τον έφηβο. Το Υπουργείο Υγείας την καινούργια περίοδο του 2021 έχει εγκαινιάσει προγράμματα που αφορούν σε αυτά τα παιδιά, είναι σε συνεργασία και με το Χαμόγελο του Παιδιού με χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης φιλοδοξεί το αμέσως επόμενο διάστημα να υλοποιήσει πολλά περαιτέρω προγράμματα για τη στήριξή τους. Εύχομαι τα αποτελέσματα αυτής της ημερίδας να αποτελέσουν αφετηρία δράσης για τέτοιες προσπάθειες οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο τα παιδιά μας όσο και τους εφήβους».Ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Start to Talk» και τη σημασία του για τον χώρο του αθλητισμού: «Πρώτη φορά ήρθα σε επαφή με το «Start to Talk» το φθινόπωρο του 2018 σε σχετική εκδήλωση στην Τιφλίδα ως Πρόεδρος της υποεπιτροπής για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπου από το ενδιαφέρον που υπήρξε αντιλήφθηκα και το μέγεθος του ζητήματος διεθνώς. Το Συμβούλιο της Ευρώπης πρωτοστατεί σε τέτοιες πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα στον αθλητισμό και η χώρα μας είναι έτοιμη να επωφεληθεί από τέτοιες πρωτοβουλίες απέναντι στη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο χώρο του αθλητισμού. Ο συντονισμός των φορέων και η δυνατότητα του να μιλήσει κάποιο θύμα, είναι κομβικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος ώστε τέτοια ζητήματα από τη μία να μην “σπιλώνουν” την εικόνα του αθλητισμού και το κυριότερο να μην καταστρέφουν ζωές».Ο εκτελεστικός γραμματέας της «Διευρυμένης Συμφωνίας για τον Αθλητισμό» (ΕPAS) του Συμβουλίου της Ευρώπης, Stanislas Frossard, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα από το Στρασβούργο, επισήμανε: «Στην Ελλάδα έχουμε το προνόμιο να συνεργαστούμε με τον κ. Νικολαΐδη και την κυρία Έλενα Ράπτη, η οποία είναι πρεσβευτής όλης αυτής της προσπάθειας στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είχα ανέκαθεν την εντύπωση ότι οι ελληνικές αρχές το πήραν πράγματι στα σοβαρά και αυτό είναι ευχάριστο.Τι προσπαθούμε να κάνουμε; Ενθαρρύνουμε τις χώρες να διαμορφώσουν έναν νέο επίπεδο διαλόγου με όλους τους φορείς, υποστηρίζουμε τις στρατηγικές τους και τις κατευθυντήριες γραμμές. Βοηθάμε με την κατάρτιση νομοθεσίας με τη θέσπιση κανόνων, κατευθυντήριων γραμμών έναντι γονέων, αθλητών κλπ.Και τώρα έχουμε πέντε χώρες οι οποίες αναπτύσσουν ένα δίκτυο φορέων που ασχολείται με το πρόβλημα. Σε πολλές χώρες υπάρχει έλλειψη προσωπικού με αποτέλεσμα οι προσπάθειες να αποδυναμώνονται. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που συμμετέχουν και χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ».Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, αφού εξήρε το πρόγραμμα Start to Talk/Σπάσε τη Σιωπή - Μίλησε, Μην Ανέχεσαι» ως μια κοινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης τόνισε: «Ο αθλητισμός από τι φύση του αποτελεί μια από τις πιο όμορφες δραστηριότητες της ανθρώπινης ζωής, ένα εργαλείο για υγειά και ευημερία του ανθρώπου. Κρατώντας μακριά όλα τα επικίνδυνα άτομα, δημιουργώντας μια ασπίδα γύρω από τους αθλητές μας και επενδύοντας σε ειδικευμένο και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό μπορούμε να είμαστε πιο αισιόδοξοι για την καταπολέμηση κάθε είδους σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Η ΕΟΕ, κύριε Υπουργέ, θα είναι στο πλευρό σας σε κάθε απόφαση και πρωτοβουλία που θα αναλάβετε για την πάταξη του φαινομένου».H βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης Έλενα Ράπτη με την εμπειρία της από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα «Ένα στα Πέντε» για τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 2013-2016 μίλησε για την ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ελληνικής κοινωνίας με τα εργαλεία του Συμβουλίου της Ευρώπης που στόχο έχει να ωθήσει τα παιδιά που κακοποιούνται σεξουαλικά να μιλήσουν και τους ενήλικες να εκπαιδεύσουν το παιδί τους να τηρεί κάποιους σημαντικούς κανόνες σχετικά με το σώμα τους.Ο ψυχίατρος, εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπή Lanzarote του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση Γιώργος Νικολαΐδης υπογράμμισε: «Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η σύνταξη και η υπογραφή από τα 47 κράτη μέλη της Σύμβασης Lanzarote, που είναι κατεξοχήν νομικό εργαλείο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική βία και εκμετάλλευση. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που επικύρωσε στο Κοινοβούλιο τη σύμβαση Lanzarote για την προστασία των παιδιών από την εκμετάλλευση και είμαι πολύ χαρούμενος διότι μετά από μια διαδρομή πολλών ετών, η εν λόγω σύμβαση έχει γίνει νόμος του κράτους σε 48 πλέον χώρες (47 του ΣτΕ και μιας ακόμη), ενώ είμαστε σε συζητήσεις για την εισαγωγή της στο νομικό πλαίσιο και άλλων χωρών πλην του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Σύμβαση Lanzarote βασίζεται στην πρόληψη, στην προστασία των παιδιών, στη δίωξη των δραστών αλλά και στην προαγωγή της εθνικής και διακρατικής συνεργασίας που χρειάζεται. Μία από τις πιο γνωστές πρωτοβουλίες είναι η καμπάνια «1 στα 5» για να αντιληφθούν οι κοινωνίες ότι το φαινόμενο είναι πολύ συχνότερο, απ’ ότι πιστεύουμε».Ο κ. Νικολαΐδης αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη υπόθεση παιδοφιλίας που αποκαλύφθηκε στη χώρα μας την άνοιξη του 2011, όπου ένας προπονητής ομάδας μπάσκετ φαίνεται ότι είχε εμπλέξει σε ένα δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης πάνω 200 αγόρια στην πόλη του Ρεθύμνου.Τέλος, στάθηκε στην ανάγκη συνεργασίας με όλους τους φορείς και την αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας: «Το τελικό συμπέρασμά μου απ' όλα αυτά τα χρόνια και με τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και από το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ότι πρέπει, πρώτον, να επικρατήσει ένα κλίμα αποδοχής του φαινομένου για να το αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και, δεύτερον, ότι πρέπει να πάμε όλοι μαζί, ο χώρος του αθλητισμού, η κοινωνία, η Πολιτεία. Κανένας φορέας από μόνος του δεν μπορεί να δώσει τη λύση. Χρειάζεται συνεργασία και αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας. Σημαντικό που ξεκίνησε στην Ελλάδα αυτή η πρωτοβουλία».Ενδιαφέροντα στοιχεία παρέθεσε ο διευθυντής της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Βασίλειος Παπακώστας. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Εκτίμησης Απειλών και Οργανωμένου Εγκλήματος στο Διαδίκτυο για το 2020, η πανδημία έπληξε κάθε γωνιά του κόσμου. Καθώς όλοι χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο σε μια άνευ προηγουμένου κλίμακα, το ίδιο έκαναν και οι εγκληματίες προσαρμοζόμενοι ταχύτατα στη νέα πραγματικότητα. Επιπλέον σημείωσε ότι ο συνολικός αριθμός νέων υποθέσεων που χειρίστηκε η ΔΙ.Δ.Η.Ε. και αφορούν υποθέσεις Πορνογραφίας Ανηλίκων ή Σεξουαλικής εκμετάλλευσης Ανηλίκων, μέσω διαδικτύου, για το έτος 2019 είναι 329 και για το 2020 είναι 300. Επισήμανε επίσης πως «η καταστολή, όσο και αν είναι απαραίτητη, δεν είναι ικανή από μόνη της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι προτεραιότητα είναι η ευαισθητοποίηση αλλά και η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στους αθλητικούς αγώνες και των πολιτών».H Κωνσταντίνα Κωστάκου, αστυνόμος Β’ με PhD στην Ψυχολογία είναι μία εκ των εντεταλμένων να υποδέχονται τις μαρτυρίες των παιδιών θυμάτων από αδικήματα γενετήσιας αξιοπρέπειας αξιολογώντας τες στην προσπάθειά των αρμοδίων να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερη πληροφόρηση.Η κ. Κωστάκου στάθηκε στον ρόλο των προπονητών στον αθλητικό χώρο δίνοντας το αντίστροφο, αισιόδοξο σενάριο σχετικά με τον ρόλο τους, που δεν θα είναι αυτός του εν δυνάμει δράστη αλλά εκείνος του υποστηρικτή ενός παιδιού που δέχεται σεξουαλική κακοποίηση και δεν μιλάει.«Αυτός ο πολύ κοντινός άνθρωπος που είναι ο προπονητής μπορεί να δημιουργήσει ένα πλέγμα στήριξης για ένα παιδί και ακριβώς λόγω αυτής της στενής σχέσης του να το βοηθήσει να μιλήσει για κάτι που συμβαίνει στον οικογενειακό ή άλλο χώρο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε να αναγνωρίζουν τα σημάδια της κακοποίησης».Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών και του «Ζήσε Αθλητικά», Ολυμπιονίκης Ανδρέας Γλυνιαδάκης, αναφέρθηκε στις δράσεις του προγράμματος που θεσμοθέτησε ο υφυπουργός Αθλητισμού και στόχο έχουν να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά:«Έχουμε όλοι την υποχρέωση να ξεκινήσουμε να μιλάμε, να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο στη χώρα μας. Μέσω του προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά» θα συνδράμουμε σε αυτήν την προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα φαινόμενα που δυστυχώς παρατηρούνται σε κάθε άθλημα, σε κάθε πόλη της χώρας μας. Ήδη οργανώνουμε δράσεις με το Υπουργείο Αθλητισμού, αλλά και με όλους τους φορείς. Θέλουμε να βοηθήσουμε με κάθε τρόπο».Η γενική διευθύντρια του ΚΜΟΠ (Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας) Αντωνία Τόρρενς αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Active, που υλοποιούν στο ΚΜΟΠ το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση πολιτικών προστασίας των παιδιών στον αθλητισμό. Χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ε.Ε και υλοποιείται ταυτόχρονα στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Κύπρο και στη Σκωτία. «Στον πυρήνα των δραστηριοτήτων του είναι η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου για την αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι αθλητικοί οργανισμοί και της ικανότητάς τους να διαμορφώσουν ένα ασφαλές αθλητικό περιβάλλον για τα παιδιά».Την Ημερίδα προλόγισε η Ιρλανδή δημοσιογράφος και αθλήτρια, Karen Leach, η οποία είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, ενώ για την ανάπτυξη καλών πρακτικών καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών στον αθλητισμό, τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι διεθνών αθλητικών οργανισμών.