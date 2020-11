Ντιέγκο Μαραντόνα: Η Αργεντινή θρηνεί τον «θεό» της - «Μπορούσε να είχε σωθεί» καταγγέλλει ο δικηγόρος του

και κάλεσε για άμεση βοήθεια, ενώ ο ίδιος είχε παραπονεθεί, προηγουμένως, μιλώντας στον ανιψιό του που ήταν στο σπίτι του ότι δεν αισθάνονταν καλά.

Ο Ματίας Μόρλα όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, κατέθεσε ήδη καταγγελία στην εισαγγελία του Σαν Ισίντρο θεωρώντας ανεξήγητο το γεγονός ότι έμεινε χωρίς την παροχή ιατρικής φροντίδας για 12 ώρες, ενώ το ασθενοφόρο το οποίο κλήθηκε για τις πρώτες βοήθειες, έκανε μισή ώρα για να φτάσει.

, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ο Μόρλα ο οποίος πολλές φορές είχε έρθει σε αντιπαράθεση με μέλη της οικογένειας του Ντιέγκο.

Το ερώτημα που γεννάται, πλέον, είναι αν η κατηγορία για εγκληματική αμέλεια αφορά τους συγγενείς του Ντιέγκο ή όντως το υγειονομικό προσωπικό που είχε την ευθύνη για να τον φροντίζει όταν επέστρεψε στο σπίτι μετά την επέμβαση για την αφαίρεση αιματώματος από τον εγκέφαλο.

Η ίντριγκα γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο, γίνεται περισσότερο ενδιαφέρουσα από την τοποθέτηση του πρώην προσωπικού γιατρού του Ντιέγκο Μαραντόνα, Αλφρέντο Καέ!



Thousands of people took to the streets of Buenos Aires to bid an emotional farewell to Diego Maradona 💙 pic.twitter.com/kfH6ts2Ud0