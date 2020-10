Οι Δεληγιάννης-Καμπουρίδης νικητές του 1ου Πανελλήνιου Κυπέλλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Διμελούς Πληρώματος

Ένα life style αντικείμενο καθημερινής χρήσης και ταυτόχρονα μια μικρή επανάσταση, η Triflex είναι μία κατηγορία από μόνη της: Έξυπνη, ευέλικτη και πανίσχυρη, είναι η πρώτη ηλεκτρική σκούπα χειρός χωρίς καλώδιο στη γκάμα της Miele, που προορίζεται για καθημερινή, απαιτητική χρήση, προσφέροντας μια σειρά επιλογών που την τοποθετούν στην πρώτη θέση της wish list κάθε νοικοκυριού.

Ένας από τους κορυφαίουςμε μεγάλες επιτυχίες στην αγωνιστική ιστιοπλοία-τρίγωνο αλλά και στην ανοικτή θάλασσα, ο Ολυμπιονίκης Δημήτρης Δεληγιάννης μαζί με τον Σίμο Καμπουρίδη που έχει γράψει και γράφει τη δική του ιστορία στο άθλημα , αναδείχθηκαν νικητές του 1ου Πανελλήνιου Κυπέλλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης Διμελούς Πληρώματος 2020 (Double Handed), που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος ΣΕΑΝΑΤΚ (Καλλιθέας) σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανοικτής Θαλάσσης της ΕΙΟ.Ο απαιτητικός αυτός αγώνας σχεδιάστηκε κατ’ αναλογία του νέου Ολυμπιακού αγωνίσματος κατηγορίας σκαφών offshore που θα γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 με μικτό πλήρωμα δύο μόνο ατόμων , άνδρας-γυναίκα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα διεξήχθη χωρίς αυτή την προϋπόθεση.Ο αγώνας αποτελείτο από μία ιστιοδρομία διάρκειας περίπου 30 ωρών, σε διαδρομή 140 ναυτικών μιλίων εντός Σαρωνικού Κόλπου, και ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συμμετείχαν συνολικά 18 ιστιοπλοϊκά σκάφη Ανοικτής Θαλάσσης, τα περισσότερα με αγωνιστικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και πάνω απ όλα με άξια και ιδιαίτερα ικανά πληρώματα.“Ο αγώνας αυτός έχει τη δική του αξία αφού θα γίνει ολυμπιακό αγώνισμα το 2024. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που τον κερδίσαμε” δήλωσε στο protothema.gr o Δημήτρης Δεληγιάννης:“ Είχε τη δική του ιδιομορφία. Μόνο δύο άτομα σε μεγάλο σκάφος να το κουμαντάρουν δεν είναι τόσο εύκολο”.Ο συναθλητής του Δημήτρη Δεληγιάννη Σίμος Καμπουρίδης είπε: “ Καλύψαμε την απόσταση σε 26 ώρες συνεχούς ιστιοπλοΐας. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται να γίνει ολυμπιακή κατηγορία” και συνέχισε: “Η ιδιαιτερότητα είναι ότι επετράπη για πρώτη φορά ο αυτόματος πιλότος στα σκάφη και είναι σαν ...μισός άνθρωπος επιπλέον στο σκάφος.. Εμείς δεν είχαμε αυτόματο πιλότο. Αυτό έκανε το εγχείρημα πιο δύσκολο και την προσπάθειά μας πιο αγχωτική αλλά μας βοήθησε από την άλλη πλευρά γιατί είμαστε 100% συγκεντρωμένοι στον αγώνα.”Η εκκίνηση δόθηκε το Σάββατο στις 10:06 ανοικτά της Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας, με αρκετή συννεφιά και μέτριο Δυτικό άνεμο (Πουνέντη).Μετά από μία σύντομη τεχνική πλεύση όρτσα, τα σκάφη κατευθύνθηκαν προς τη Ν. Αγ. Γεώργιος (Τζώρτζης στη ναυτική γλώσσα) σε απόσταση 36 ν.μ. από την εκκίνηση. Η πρώτη νύχτα βρήκε τα πρώτα σκάφη στη Ν. Μόδι (Πόρος) με κατεύθυνση πρός Ν. Φλέβες. Ο Βορειοδυτικός άνεμος δυνάμωσε στα 5+ Μποφόρ και τα πιο γρήγορα σκάφη ανέπτυξαν ταχύτητες που ξεπέρασαν τους 10 κόμβους.Έπειτα από την παλινδρομική Φλέβες-Μόδι, τα σκάφη κατευθύνθηκαν προς το Φάληρο για τη διέλευση από την τεχνική «πόρτα». Τα πρώτα σκάφη πέρασαν την πόρτα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, για το τελευταίο σκέλος του αγώνα Φάληρο-Φλέβες-Φάληρο (23 ν.μ.). Στο παράκτιο αυτό σκέλος η ένταση του ανέμου έπεσε αρκετά, με αποτέλεσμα τα σκάφη να μειώσουν ταχύτητα και τα πληρώματα να ακολουθούν διαφορετικές τακτικές. Τελικά, το πρώτο σκάφος που πέρασε τη γραμμή τερματισμού την Κυριακή στις 10:04:06 ήταν το Black Jack του ΙΟΠ και ακολούθησαν το Aristofani (NOE) και το Africana (ΝΟΤΚ). Ακολούθησαν μέχρι το βράδυ της Κυριακής τα περισσότερα σκάφη, με τα τελευταία να τερματίζουν τα ξημερώματα της Δευτέρας.1 η Θέση - Σίμος Καμπουρίδης & Δημήτρης Δεληγιάννης - Σκάφος ARISTOFANI (ΝΟ Ελλάδος)2 η Θέση - Σπύρος Παπαντωνίου & Λευτέρης Πανοδήμος - Σκάφος AIOLIA (NOT Kαλλιθέας)3 Η Θέση - Γιώργος Πανέρης & Παναγιώτης Κολόζης - Σκάφος VENTUS (NΑΣ) ΣΕΑΝΑΤΚ Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος | Τζιτζιφιές ΚαλλιθέαςΕιδικό έπαθλο 1 ου Μικτού Πληρώματος - Αλεξάνδρα Μπαμπιάντση & Ζηνόβιος Γρηγοριάδης – Σκάφος ADRA (ΝΑΟ Βούλας).Συγχαρητήρια βέβαια αξίζουν σε όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν στον απαιτητικό αυτόν αγώνα : Λάμπρος Νάκης και Νίκος Λάζος - AFRICANA (NOT Kαλλιθέας) Μάρκος Χατζηκυριάκης και Γιώργος Παναγιωτίδης – BLACK JACK (ΙΟ Πειραιώς) Γιάννης Σταθόπουλος και Χάρης Λάμπρος – MUSUKO (ΝΟΠ Φαλήρου) Γιάννης Σαραντόπουλος & Κώστας Λημνιός – TOLMI (ΝΟ Πατρών) Γεράσιμος Πετράτος & Ευαγγελία Δελίδου – AETHER (ΝΟ Καλαμακίου) Θανάσης Γκίκας & Κώστας Λιάγκης – KALLISTI (ΑΝΟ Γλυφάδας) Ζήσης Δημητρίου & Σοφία Δημητρίου – NEMESIS (ΝΟΤ Καλλιθέας) Γιώργος Καράμπιλας & Παναγιώτης Οντατζής – RUTHIE (ΝΟΤ Καλλιθέας) Δημήτρης Κεραμόπουλος & Απόστολος Αποστολόπουλος – FLAME (ΝΟΤ Καλλιθέας) Σταύρος Ζορμπαλάς & Αλεξία Γιδάρη – ΒΟΒΟΝΑ (IO Ιωαννίνων) Θάνος Ανδρόνικος & Γαρύφαλλος Αλαγιάννης – KΥMATOLIGI (ΝΑΟ Βούλας) Κώστας Κουφουδάκης & Erick Fischer – JUNIOR (ΝΟΤ Καλλιθέας) Πάρης Κυριακόπουλος & Παύλος Λιασκοβίτης – FOXY LADY OF SPETSES (ΝΟ Ελλάδος) Κυριάκος Σπηλιόπουλος & Σεραφείμ Μαρουλάς – KOKORO (ΠΟΙΑΘ).