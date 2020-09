Βαθμολογία UEFA: Μηδέν από τον ΠΑΟΚ, εκτόξευση για Δανία

Ένα ολοκληρωμένο Οφθαλμολογικό Check Up για εσάς και τους αγαπημένους σας, ακόμα κι αν δεν έχετε κανένα σύμπτωμα, μπορεί να βοηθήσει τα μάτια, και την όρασή σας αλλά και να προλάβει προβλήματα που ως τώρα δεν είχατε καν φανταστεί ότι φαίνονται στην οφθαλμολογική εξέταση

Με νίκη-πρόκριση του ΠΑΟΚ, η Ελλάδα το βράδυ της Τετάρτης θα ήταν στην 16η θέση και περίπου 2.500 βαθμούς πίσω από την 15η Κύπρο.δεν έδωσε τον παραμικρό βαθμό στην Ελλάδα και το μόνο θετικό είναι ότι θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στους ομίλους του Europa League.Την ίδια ώρα η Μίντιλαντ έκανε την υπέρβαση. Γύρισε το εις βάρος της 0-1 επί της Σλάβια, το έκανε 4-1 και... εκτόξευσε τους Δανούς στην 14η θέση που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσαμε να τους κυνηγήσουμε.Πλέον οι Δανοί είναι στους 4.150 βαθμούς μακριά μας και με την Κοπεγχάγη να παίζει την Πέμπτη για την πρόκρισή της στους ομίλους του Europa League.μετά το τέλος των play off του Champions League13η Σκωτία 28.125 (2/4)14η Δανία 27.250 (2/4)15η Κύπρος 26.875 (2/4)16η Σερβία 23.875 (1/4)17η ΕΛΛΑΔΑ 23.100 (3/5)18η Ελβετία 22.975 (2/4)19η Κροατία 21.675 (2/5)20η Τσεχία 21.200 (4/5)21η Ισραήλ 20.875 (3/4)ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣΤι σημαίνει η κάθε θέση για τη σεζόν 2022/23Ο πρωταθλητής στα play off του Champions LeagueΟ δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ Κυπελλούχος στα play off του Europa LeagueΟ τρίτος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΟ τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΟ πρωταθλητής στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ Κυπελλούχος στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa LeagueO τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΟ πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ Κυπελλούχος στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa LeagueΟ τρίτος και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference LeagueΟ πρωταθλητής στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa LeagueΟ πρωταθλητής στον 1ο προκριματικό γύρο του Champions LeagueΟ δεύτερος, ο τρίτος και ο Κυπελλούχος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League* Δεν θα έχουμε πέμπτη ομάδα στην Ευρώπη και δεν θα έχουμε ομάδα και στο Europa League*Εάν ο Κυπελλούχος έχει εξασφαλισμένη θέση στο Champions League τότε το εισιτήριο πάει στην ομάδα που έχει τερματίσει ψηλότερα στην βαθμολογία.