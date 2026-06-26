Νέα επίθεση Σκανδάμη στη Διαμαντοπούλου: Χάνει το ευρωπαϊκό τακτ της και διαχέει fake news, πού πήγε ο κοσμοπολιτισμός της;
Νέα επίθεση Σκανδάμη στη Διαμαντοπούλου: Χάνει το ευρωπαϊκό τακτ της και διαχέει fake news, πού πήγε ο κοσμοπολιτισμός της;
Συνεχίζεται η κόντρα του νυν Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη στο κόμμα Τσίπρα με την πρώην υπουργό
Σφοδρή αντιπαράθεση βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ της Άννας Διαμαντοπούλου και του πρώην υποψήφιου βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη στο κόμμα Τσίπρα, Μαρίνου Σκανδάμη, ο οποίος απάντησε πριν από λίγο στο αιχμηρό σχόλιο της πρώην υπουργού σχετικά με τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση Σαμαρά.
Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο κ. Σκανδάμης, δηλώνοντας ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαριλάου Τρικούπη στέλνει θολό μήνυμα μέσω και της κυρίας Διαμαντοπούλου όσον αφορά στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.
Στη συνέχεια η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 για την κριτική που δέχτηκε από τον κ. Σκανδάμη απάντησε τονίζοντας με νόημα ότι: «Ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, ο κύριος αυτός φοβάται ότι θα έρθει η ΝΔ; Δεν απαντάω, no comment».
Με ένα δηκτικό σχόλιο σήμερα ο Μαρίνος Σκανδάμης επανέρχεται στο θέμα λέγοντας ότι καταρχάς ευχαριστεί την Άννα Διαμαντοπούλου γιατί με τα «περί της φερόμενης ταύτισης μου με την "κυβέρνηση Σαμαρά", μου δίδει την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες σκέψεις».
Με την ίδια δήλωση ο κ. Σκανδάμης επιχειρεί να …πετάξει την μπάλα μπροστά, κατηγορώντας, εμμέσως πλην σαφώς, την κυρία Διαμαντοπούλου ότι με τέτοιου τύπου αναφορές χάνει τον δυτικό ορθολογισμό της.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απορώ πως η κ. Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τακτ της και διαχέει fake news. Πού πήγε ο κοσμοπολιτισμός της; Και γιατί εγκαταλείπει τον δυτικό ορθολογισμό της; Ας αφήσουμε το παρελθόν εκεί που είναι και ας αλλάξουμε το μέλλον. Γι’ αυτό προχωράμε με αυτούς που μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπροστά !!!».
Η κόντρα ξεκίνησε όταν ο κ. Σκανδάμης, δηλώνοντας ότι δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ άφησε να εννοηθεί ότι η Χαριλάου Τρικούπη στέλνει θολό μήνυμα μέσω και της κυρίας Διαμαντοπούλου όσον αφορά στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.
Στη συνέχεια η κυρία Διαμαντοπούλου μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 για την κριτική που δέχτηκε από τον κ. Σκανδάμη απάντησε τονίζοντας με νόημα ότι: «Ήταν γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς, ο κύριος αυτός φοβάται ότι θα έρθει η ΝΔ; Δεν απαντάω, no comment».
Με ένα δηκτικό σχόλιο σήμερα ο Μαρίνος Σκανδάμης επανέρχεται στο θέμα λέγοντας ότι καταρχάς ευχαριστεί την Άννα Διαμαντοπούλου γιατί με τα «περί της φερόμενης ταύτισης μου με την "κυβέρνηση Σαμαρά", μου δίδει την ευκαιρία να εκφράσω κάποιες σκέψεις».
Και εξηγεί το εννοεί:«Ήμουν Γραμματέας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από το 2009 με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου και παρέμεινα και στην συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΔΗΜΑΡ με συνολική απόφαση του ΠΑΣΟΚ, που τότε Πρόεδρό του είχε τον Βαγγέλη Βενιζέλο, Γραμματέα τον Νίκο Ανδρουλάκη και Βουλευτή τον Γιώργο Παπανδρέου. Ήταν -κατά την παράδοξη λογική της- και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την τότε ιδιότητά του, όργανο του κ. Σαμαρά;».
Με την ίδια δήλωση ο κ. Σκανδάμης επιχειρεί να …πετάξει την μπάλα μπροστά, κατηγορώντας, εμμέσως πλην σαφώς, την κυρία Διαμαντοπούλου ότι με τέτοιου τύπου αναφορές χάνει τον δυτικό ορθολογισμό της.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Απορώ πως η κ. Διαμαντοπούλου χάνει το ευρωπαϊκό τακτ της και διαχέει fake news. Πού πήγε ο κοσμοπολιτισμός της; Και γιατί εγκαταλείπει τον δυτικό ορθολογισμό της; Ας αφήσουμε το παρελθόν εκεί που είναι και ας αλλάξουμε το μέλλον. Γι’ αυτό προχωράμε με αυτούς που μπορούν να αλλάξουν την Ελλάδα, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπροστά !!!».
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