Αδημοσίευτο φωτογραφικό ντοκουμέντο: Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα παιδιά του και τη Σοφία Μινέικο
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Ανδρέας Παπανδρέου

Αδημοσίευτο φωτογραφικό ντοκουμέντο: Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα παιδιά του και τη Σοφία Μινέικο

Τη φωτογραφία από τη δεκαετία του 60 έδωσε στη δημοσιότητα το Studio Kleisthenis

Αδημοσίευτο φωτογραφικό ντοκουμέντο: Ο Ανδρέας Παπανδρέου με τα παιδιά του και τη Σοφία Μινέικο
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Ένα σπάνιο και αδημοσίευτο φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη δεκαετία του 1960 ήρθε στο φως της δημοσιότητας με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου.

Η φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Studio Kleisthenis καταγράφει μια ιδιαίτερα προσωπική στιγμή της ζωής του πρώην πρωθυπουργού και ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ από τη δεκαετία του 1960, στο σαλόνι του σπιτιού του.

Δίπλα του βρίσκονται τα παιδιά του, Αντρίκος, Νίκος, Γιώργος Παπανδρέου και Σοφία.  Ξεχωριστή θέση στο στιγμιότυπο κατέχει και η μητέρα του, Σοφία Μινέικο.

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16 ΣΧΟΛΙΑ
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