Κλήση για παροχή εξηγήσεων στο πλαίσιο της προκαταρτικής για τις δηλώσεις του περί ecstasy έλαβε ο Βαρουφάκης

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 εκλήθη να δώσει εξηγήσεις στην υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και το κόμμα κάνει λόγο για αυταρχικές πρακτικές που «θυμίζουν δεκαετία του ’50» και υποστηρίζει ότι η κλήση αφορά πολιτικές απόψεις και όχι υπαρκτό ποινικό αδίκημα