Πηγές ΝΔ: Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να απαντήσει για τις Kasselakis Cο, πετάει χαρταετό

Κλείσιμο

Ανακοίνωση στην οποία δεν δίνει καμία απάντηση

για τις Kasselakis Co. και

εξέδωσε το μεσημέρι της Κυριακής ο

επιλέγοντας να επανέλθει στο θέμα της Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αρκείται να παραπέμψει στα όσα δήλωσε ο

στις συνεντεύξεις του την περασμένη εβδομάδα,

και

υποστηρίζοντας ότι σε αυτές δόθηκαν «ξεκάθαρες» απαντήσεις από τον πρόεδρο του κόμματος.

Βαρύτατα πολιτικά εκτεθειμένη από το σκάνδαλο της διοχέτευσης προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού από το υπουργείο της κυρίας Κεραμέως στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, γεγονός που συνιστά ποινικό αδίκημα, η κυβέρνηση επιδιώκει να συντηρεί τεχνητά το θέμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Στέφανου Κασσελάκη.

Εκτός εάν έχει πρόβλημα αδυναμίας κατανόησης των ξεκάθαρων απαντήσεων που δόθηκαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ στις πρόσφατες συνεντεύξεις του στο δελτίο ειδήσεων του Mega και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντ1.

Ελπίζουμε ότι κατά το διάστημα που ο κ. Μητσοτάκης με την οικογένειά του βρέθηκε σε ταξίδι αναψυχής στην όαση Σίβα κάνοντας χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους θα έχει σκεφτεί τις απαντήσεις που οφείλει να δώσει για το σκάνδαλο με τα emails που παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών στη Νέα Δημοκρατία για εκλογικούς λόγους.

Τον καλούμε επίσης να δώσει όλα τα στοιχεία της «έρευνας» που διενήργησε το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα στα πολιτικά κόμματα, την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Εισαγγελία που διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Θέτουμε επίσης δύο ερωτήματα:

Πόσο κόστισε η πτήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους μέχρι την Όαση Σίβα στους ΄Ελληνες φορολογούμενους;

Πόσοι, ποιοι και με ποια ιδιότητα επέβαιναν στο κρατικό αεροσκάφος στην πτήση από την Ελευσίνα μέχρι την Όαση Σίβα;

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας απαντούν στο ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα των Kasselakis Co σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως στην Κουμουνδούρου «Συγκεκριμένα, από την Πειραιώς αναφέρει ότι «Στον ΣΥΡΙΖΑ, αντί να προσπαθούν να αλλάξουν ατζέντα, επαναφέροντας ζητήματα που έχουν απαντηθεί και πετώντας χαρταετό μια ημέρα νωρίτερα, όπως, άλλωστε, κάνουν σχεδόν κάθε μέρα, ας απαντήσουν στα 5 νέα ερωτήματα που θέσαμε για την παραβίαση του νόμου από τον Πρόεδρό τους, τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και τις διαδρομές του χρήματός του.1. Με δεδομένο ότι το μητρώο επιχειρήσεων του Delaware ΔΕΝ υποχρεώνεται σε κανόνες διαφάνειας, ΟΤΑΝ έγινε ο δανεισμός της Left Media ΠΟΙΟΣ ήταν ο διαχειριστής της εταιρείας OSIOS LLC και ΠΟΙΟΣ ο κύριος ΜΕΤΟΧΟΣ; ΠΟΙΟΣ τελικά υπογράφει την δανειακή σύμβαση για λογαριασμό της εταιρείας;2. ⁠Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της οικογένειας Κασσελάκη το 2018, ύψους 762.000, για τον οποίο πληρεξούσιος δικηγόρος ήταν ο Εμμανουήλ Καπνισάκης, ο νέος διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Κασσελάκη, ΠΩΣ και από ΠΟΙΟΝ πληρώθηκε; Σχετίζεται μήπως με την εξαγορά της οικογενειακής εταιρείας του από την εισηγμένη που τότε διοικούσε;3. Με τι κεφάλαια φτιάχτηκε η PHILACOATINGS Inc. (USA) και ποιος ο ρόλος της εταιρείας φάντασμα «THE PHILA COATINGS ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΠΕ»;4. Πόσο συνηθισμένο είναι ο CEO να αγοράζει την εταιρεία του; Οι μέτοχοι της εισηγμένης Tiptree Inc. γνώριζαν για τις δραστηριότητες της θυγατρικής τους Tiptree Marine;5. Γιατί η έδρα της PHILACOATINGS, που δεν παρουσιάζει καμία επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι μια υπερπολυτελής βίλα στην οποία η οικογένεια Κασσελάκη πέρασε τις ημέρες των γιορτών; Πώς αγοράστηκε; Είναι σύνηθες μια βίλα να δηλώνεται ως έδρα εταιρείας;»