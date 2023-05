Τσαρλς Νταλάρα και Ευάγγελος Βενιζέλος για την ελληνική κρίση και τα μαθήματα για το μέλλον

Κλείσιμο

Ενθαρρυντικά στοιχεία για την περαιτέρω ισχυροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας διαπιστώνει οο οποίος, προσκεκλημένος σε εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών, μίλησε τόσο για την προοπτική της χώρας, όσο και για τις δύσκολες στιγμές κατά την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους το 2011 και 2012.Στην εκδήλωση με τίτλο «» ο πρώην πρόεδρος του IIF (Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου), Τσαρλς Νταλάρα, και οανέπτυξαν τις απόψεις τους για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και της χώρας την «επόμενη μέρα» των εκλογών, ενώ επιχείρησαν να περιγράψουν με ενάργεια τις κρίσιμες αποφάσεις που εκλήθησαν να λάβουν στην «καρδιά» της οικονομικής κρίσης για την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους.Αφορμή της «περιήγησης» και της «γέφυρας» με το μέλλον στάθηκε η επικείμενη έκδοση του βιβλίου του Τσαρλς Νταλάρα «How the Largest Debt Restructuring in History Helped Save Greece and Preserve the Eurozone» («Πώς η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία βοήθησε να σωθεί η Ελλάδα και να διατηρηθεί η ευρωζώνη») και το βιβλίο του Ευάγγελου Βενιζέλου «» για το παρασκήνιο της οικονομικής κρίσης και όλα όσα ακολούθησαν.Ο κ. Νταλάρα σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει κάνεικαι ότι είναι στη σωστή τροχιά για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. «Η δική μου εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει 1 δις στην Ελλάδα, προφανώς αναμένοντας την επενδυτική βαθμίδα», τόνισε ο Τσαρλς Νταλάρα για να προσθέσει πάντως ότι «δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης» σε αυτήν την προσπάθεια της χώρας.Υπογράμμισε δε ότι έγινανκαι από προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ τώρα μετά από αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία η πολιτική ηγεσία της χώρας πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες, συνολικά ο δυναμικό της χώρας για να δράσει σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.Να σημειωθεί ότι ο κ. Νταλάρα, τότε πρόεδρος του IIF που εκπροσωπεί διεθνώς τις τράπεζες και τις μεγάλες ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ήταν βασικός εκπρόσωπος του διεθνούς τραπεζικού τομέα και συνομιλητής της ελληνικής κυβέρνησης για το κούρεμα και την αναδιάρθρωση του χρέους την περίοδο 2011-2012. Υπουργός οικονομικών και στις δυο κυβερνήσεις ( Γ. Παπανδρέου και Λ. Παπαδήμου ) ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος ο οποίος αναφερόμενος στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας «υπενθύμισε» τα κεκτημένα, υποστήριξε ότι η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας πρέπει να αντιμετωπιστεί (και είναι) ως εθνικός στόχος και πρότεινε απευθυνόμενος στο πολιτικό σύστημα «να είμαστε σεμνοί, διορατικοί και να έχουμε συναινέσεις» προς όφελος της προοπτικής και προς αναχαίτιση κάθε νέας κρίσης.Για τα τρία κόμματα, η ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, υιοθέτησε την φράση ότι «» για τα μείζονα ζητήματα. Ο κ. Βενιζέλος τάχθηκε υπέρ των συναινέσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης και όχι αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων, «επιτέθηκε» στον ΣΥΡΙΖΑ για το πρώτο εξάμηνο της «εθνικής διακινδύνευσης» που κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο και έκανε εκτενή αναφορά στην καθοριστικής σημασίας περίοδο της αναδιάρθρωσης του χρέους με τον ίδιο στο τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών.Ο κ. Νταλάρα ξεκίνησε την αφήγησή του λέγοντας ότι με τον κ. Βενιζέλο άρχισαν από διαφορετικές πλευρές, λόγω της ιδιότητας, όμως είχαν και έπρεπε να πετύχουν ένα κοινό στόχο. Άσκησε δριμεία κριτική στους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης για τη στάση και τη μηδενική προετοιμασία για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσης και εξήγησε ότι «αν είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα, θα είχε τεράστιο ζήτημα το σύνολο της Ευρωζώνης». Εξήρε τον κ. Βενιζέλο για τη στάση του, ενώ έκανε. Αναφέρθηκε στις «έντονες στιγμές» των διαπραγματεύσεων, τις άγριες πιέσεις από τις αγορές, το ρόλο των κορυφαίων ηγετών και τη βοήθεια των τραπεζών που οδήγησαν τελικώς στη διάσωση της ελληνικής οικονομίας.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διοργάνωσαν το Delphi Economic Forum και ο Κύκλος Ιδεών, με την υποστήριξη των εκδόσεων Πατάκη, ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε «κεντρική φιγούρα» τον Β. Σόιμπλε, χωρίς τον οποίο δεν θα υπήρχε τελικώς συμφωνία για την αναδιάρθρωση του χρέους, αποκάλυψε τα «μυστικά» που κρατήθηκαν επτασφράγιστα μέχρι να γίνει σε δύο φάσεις το «κολοσσιαίο κούρεμα» του χρέους και. «Το εργαστήριον: η Ελλάς», είπε με δηκτικό ύφος ο κ. Βενιζέλος και συμπλήρωσε ότι αν δεν υπήρχε η Ελλάδα και η αντιμετώπιση της κρίσης η Ευρώπη δεν θα μπορούσε (δεν θα είχε τη βάση) να διαχειριστεί αποτελεσματικά την πανδημία και την ενεργειακή κρίση στη συνέχεια.Στην εκδήλωση που έγινε στο ξενοδοχείο King George,, η Μαριάννα Λάτση, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο Γιώργος Ζαννιάς και ο Πέτρος Χριστοδούλου, οι Φωκίων Καραβίας, Γκίκας Χαρδούβελης, Τρύφων Θόδωρος, Αλέκος Παπαδόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, Κώστας Μητρόπουλος, Συμεών Τσομώκος. Γιάννης Κυνηγόπουλος κα.