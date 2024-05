Ευρωεκλογές: Ανοίγει η πόρτα της Κεντροαριστεράς: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασσελάκης και το… «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία»

Κλείσιμο

Στην εκτίμηση πως θα βρεθούν… άλλοι να ανοίξουν την πόρτα της Κεντροαριστεράς , σε περίπτωση που το μήνυμα των Ευρωεκλογών δεν γίνει αντιληπτό από τα κόμματα του ευρύτερου χώρου, προχώρησε χθες ο πρώην υπουργός,μιλώντας στην ΕΡΤ, καθώς κλιμακώνονται οι παρασκηνιακές διεργασίες την επαύριον της 9ης Ιουνίου, ακόμη και ανΠΣ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ εντείνουν την προεκλογική τους εκστρατεία, με όρους σκληρού ανταγωνισμού.Σε αμφότερα, ωστόσο, τα κομματικά επιτελεία, η συρρίκνωση των προοδευτικών δυνάμεων πανευρωπαϊκά, αλλά και ο κατακερματισμός των προοδευτικών κομμάτων είναι μερικές από τις τρέχουσες διαπιστώσεις, αλλά και από τα εξόφθαλμα συμπεράσματα όλων των τελευταίων δημοσκοπήσεων, που επεξεργάζονται με πολύ προσοχή Χαριλάου Τρικούπη και Κουμουνδούρου. Άλλωστε, την ανάγκη ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου στην προοπτική διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης για τη χώρα, την οποία έχουν αναδείξει το τελευταίο διάστημα στελέχη της «παλιάς φρουράς» του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, παραδέχτηκε χθες και η Κουμουνδούρου, δια της Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, Βούλας Κεχαγιά. Μιλώντας στο ρ/σ Παραπολιτικά, η κυρία Κεχαγιά ανέφερε πως «οι όποιες διεργασίες γίνουν, φυσικά μετά τις Ευρωεκλογές, θα γίνουν από τη βάση, από κάτω προς τα πάνω». «Δεν θα γίνουν σε επίπεδο κορυφής κι αυτό είναι απολύτως βέβαιο», όπως είπε, σε μια προσπάθεια η σημερινή ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου να μην… αποκλειστεί από τις μελλοντικές εξελίξεις.«Ο κ. Κασσελάκης είναι Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Αυτό το λησμονεί ο κ. Ανδρουλάκης, θέλοντας να υποβαθμίσει την οντότητα του κ. Κασσελάκη, μιλώντας προσβλητικά και υποτιμητικά για «κόμμα Κασσελάκη». Εδώ μιλάμε για τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Είναι το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και έχει τέτοια δυναμική την οποία ευχόμαστε να αποκτήσει και το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη» παρατήρησε ακόμη η Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με δεδομένο ότι οι επιλογές προσώπων και ο καταμερισμός έργου στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχουν εντείνει την εικόνα ενός προσωποπαγούς και συγκεντρωτικού κόμματος, υπό τον Στέφανο Κασσελάκη. Ο τελευταίος φαίνεται μάλλον να διαισθάνεται ότι οι Ευρωεκλογές αποτελούν την αρχή και όχι το τέλος μιας νέας πολιτικής φάσης, επιχειρώντας να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις της επόμενης ημέρας. Μιλώντας στην Καρδίτσα, όπου περιόδευσε προ ημερών, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απάντησε στο αίτημα πολίτη να ενωθεί η Κεντροαριστερά ότι «ξέρεις αγγλικά; It take’s two to tango. Δύο χορεύουν ταγκό. Εγώ είμαι έτοιμος», θέλοντας να δηλώσει προκαταβολικά παρόν στις διεργασίες, οι οποίοι θα εξελιχθούν από την επομένη των Ευρωεκλογών και εξής.Το προκαταβολικό ενδιαφέρον του κ. Κασσελάκη δεν αποκλείεται να συνοδευθεί και από μια ευρύτερη κίνηση ανασύνθεσης του χώρου από μέρους του, ιδίως σε περίπτωση που το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι το προσδοκώμενο για την Κουμουνδούρου, η οποία στοχεύει στο… 2, φτάνοντας μέχρι το 3.., στην περίπτωση των προβλέψεων του υποψήφιου Ευρωβουλευτή,Σε μια μορφή ομαδικής ανάτασης, πάντως, βουλευτές και στελέχη, όπως οι Νίκος Παππάς καιέχουν τοποθετήσει ήδη τον πήχη στο 20%, ενώ ως πρώτη γραμμή άμυνας η Βούλα Κεχαγιά έθεσε χθες το 17%, δηλώνοντας πως «είναι απολύτως εφικτός, χωρίς να αποκλείουμε και την πιθανότητα να πιάσουμε και το «δυάρι» στις Ευρωεκλογές».Παρά τις κομματικές προσδοκίες, ωστόσο, η επόμενη ημέρα στην Κεντροαριστερά δεν αναμένεται να κριθεί μόνο από τα καθαρά ποσοστά των κομμάτων, αλλά και από τις μεταξύ τους διαφορές, όταν η αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση είναι ακόμη ανοιχτή, όπως επισήμανε χθες ο Διευθυντής της Pulse, Τάκης Αράπογλου. «Έχουμε το θέμα της δεύτερης θέσης, επίσης είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια μάχη μεταξύ δύο κομμάτων, δεν έχει κριθεί απόλυτα, έστω και εάν έχει ένα πλεονέκτημα περισσότερο η αξιωματική αντιπολίτευση» εκτίμησε ο κ. Αράπογλου, τη στιγμή που οι περισσότεροι αναλυτές εντοπίζουν μια επικάλυψη του εκλογικού σώματος μεταξύ ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εντείνοντας ακόμη περισσότερο την αγωνία μεταξύ των δύο «μονομάχων».Πέρα από τους απόλυτους αριθμούς, η ανασύνταξη του χώρου της Κεντροαριστεράς αναμένεται να εξελιχθεί κατά βάση με προγραμματικούς όρους και με βασικό ζητούμενο «την εξεύρεση προοδευτικών λύσεων σε υπαρκτά προβλήματα» όπως τονίζουν πρόσωπα με γνώση των σχετικών συζητήσεων, όπως και με αναφορές στις ιστορικές και κοινωνικές μεταβολές του χώρου.Στην προοπτική αυτή, τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB, στην οποία το σύνθημα της γενιάς του Πολυτεχνείου «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» προηγείται με ποσοστό 43,5% έναντι του «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια» με ποσοστό 40,6% αντικατοπτρίζει, κατά στελέχη που υπεραμύνονται της «νέας Κεντροαριστεράς», το ιστορικό υπόβαθρο της προοδευτικής κοινωνικής πλειοψηφίας της χώρας, αλλά και το πλειοψηφικό της ρεύμα, παρά την ηγετική επικράτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πολύ περισσότερο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει επιλέξει δια του Προέδρου του, Στέφανου Κασσελάκη να πορευθεί στην οδό της κεντρώας διεύρυνσης με όχημα το σύνθημα «Πατρίς, Θρησκεία, Οικογένεια», αφήνοντας κενό στο συγκεκριμένο πεδίο.Με την οσμή των κυοφορούμενων διεργασιών στην Κεντροαριστερά να εντείνεται το τελευταίο διάστημα, η Κουμουνδούρου φέρεται να προετοιμάζεται σε όλα τα επίπεδα για την επομένη των Ευρωεκλογών, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος. Οι «προγραφές» πρωτοκλασάτων στελεχών, όπως οι Χρήστος Σπίρτζης καιήταν ένα πρώτο και ηχηρό μήνυμα, αν και «οχυρωματικά έργα» για την επόμενη μέρα λαμβάνουν χώρα «χειρουργικά» και σε άλλα επίπεδα.Με πρόσχημα τις Ευρωεκλογές και την ένταση των κομματικών προετοιμασιών, οι «νεοπροεδρικοί» οργανώνονται σε κλειστά προεκλογικά σχήματα, διολισθαίνοντας σε μια λογική αποκλεισμού παλιότερων στελεχών και αδρανοποίησης των υφιστάμενων κομματικών οργάνων, γεγονός που έχει υποπέσει στην αντίληψη των μελών της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, ανεβάζοντας τα επίπεδα εσωκομματικής έντασης, ακόμη και υποβόσκουσας.