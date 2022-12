F-16 - Επιμένει ο Μενέντεζ μετά τους τουρκικούς πανηγυρισμούς: Δεν θα εγκρίνω την πώληση των μαχητικών

πρόεδρος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ.



Στο μεταξύ, υπενθυμίζεται ότι μια διαφορετική ανάγνωση του κειμένου για τον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ, που περιλαμβάνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα για τις υπερπτήσεις, έκαναν νωρίτερα στην Τουρκία, επιλέγοντας να εστιάσουν στο θέμα της πιθανής αγοράς μαχητικών.

Contrary to some claims, the #NDAA is not a win for #Turkey. This is just one of many tools we have at our disposal in the Senate to deal with arms sales.

I'll say it again.

As #SFRC Chairman, I will NOT approve F-16s for Turkey until Erdogan halts his abuses across the region. https://t.co/TmYCwsCap9