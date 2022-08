Αμπντουλχαμίντ Χαν: Πού θα κάνει έρευνες - «Δεν θέλουμε την άδεια κανενός», είπε ο Ερντογάν

» είπε. Και συνέχισε τονίζοντας ότι «θα στείλουμε το πλοίο Αμντουλχαμίντ Χαν στο κοίτασμα Yörükler-1, 55 χιλιόμετρα έξω από τον Γκάζι Πασά. Το πηγάδι Yörükler-1 είναι το πρώτο βήμα του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού μας σχεδίου στην Ανατολική Μεσόγειο».



Ο Τούρκος πρόεδρος επιθεώρησε το γεωτρύπανο κι αφού συζήτησε με αξιωματούχους, ξεκίνησε η φιέστα για τον απόπλου του.



Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η χώρα του είναι πλέον μια από τις λίγες χώρες στον πλανήτη που μπορεί να κάνει με δικά της μέσα γεωτρήσεις: «έχουμε έναν μοναδικό στόλο και με τις κατάλληλες προετοιμασίες κάναμε γεωτρήσεις σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Δεν είναι εύκολο να βρούμε κοιτάσματα, αλλά όσο περισσότερο αναζητούμε, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να ανακαλύψουμε. Τα τελικά αποτελέσματα των γεωτρήσεων στη Μαύρη Θάλασσα θα τα παρουσιάσουμε μέχρι το 2023», πρόσθεσε.





TURNHOS N/W : 0770/22 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 09-08-2022 15:16)TURNHOS N/W : 0770/22MEDITERRANEAN SEA1. DRILLING OPERATIONS, BY ABDÜLHAMİD HAN, HAKAN İLHAN, KUTSİ İLHAN AND MURAT İLHAN BETWEEN 09 AUG-07 OCT 22 IN YÖRÜKLER-1 AREA BOUNDED BY;36 03.87 N - 031 54.26 E36 05.88 N - 031 54.23 E36 05.90 N - 031 56.70 E36 03.90 N - 031 56.73 E10 NM. WIDE BERTH REQUESTED.2. CANCEL THIS MESSAGE 072059Z OCT 22.