Ο ΣΥΡΙΖΑ που κατάργησε τον μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά, ζητά τώρα την εφαρμογή του λέει το ΥΠΟΙΚ

Νέα πρόκληση για τους νησιώτες -και την κοινή λογική- από τον ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση κατήργησε την έκπτωσηγια τα νησιά του Αιγαίου, αλλά ως αντιπολίτευση επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος και εξέδωσε ανακοίνωση -την οποία υπογράφουν μια πλειάδα βουλευτών του- ζητώντας επαναφορά των εκπτώσεων επικαλούμενος το άρθρο 120 για τον ΦΠΑ, το οποίο όμως η ΕΕ θα καταργούσε, επί της δικής του διακυβέρνησης!Όπως τονίζει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, οεμφανίζεται σαν να μην ξέρει τι προέβλεπε η οδηγία, την οποία επικαλείται, ότι δηλαδή «καταργούσε το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά».Με ανακοίνωσή τους οι 12 βουλευτές των Τομέων Οικονομικών και Νησιωτικής Πολιτικής καλούν την κυβέρνηση να επαναφέρει άμεσα την έκπτωση 30% (και όχι το 2025 όπως θα προβλέπει η νέα οδηγία) βάζοντας την υπογραφή τους στον ισχυρισμό ότι «το άρθρο 120 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επιτρέπει ήδη στην Ελλάδα την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Ας σταματήσει λοιπόν η Κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τον χρονικό ορίζοντα του 2025».Το άρθρο αυτό υπήρχε όντως από το 2006. Και με βάση αυτό ίσχυε ότι «η Ελλάδα μπορεί να εφαρμόζει στους νομούςκαι στα νησιάχαμηλότερους συντελεστές έως 30 % από τους αντίστοιχους συντελεστές που εφαρμόζονται στην ηπειρωτική Ελλάδα».Ισχυρίζονται έτσι όμως, σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ η έκπτωση, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να ισχύει σήμερα ό,τι ίσχυε το 2006 ως το 2015. Και ότι μπορεί κάλλιστα να επανέλθει άμεσα όπως ήταν, πριν μεσολαβήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ!Παραβλέποντας ότι η μείωση περιορίστηκε κατ’εξαίρεσιν σε 5 νησιά και για όσο υπάρχουν μεταναστευτικές δομές.Και παραβλέποντας ότι μόλις εφέτος έγινε «μόνιμη» η παράταση –χωρίς έγκριση και επανεξέταση ανά εξάμηνο από την Κομισιόν- όσο θα λειτουργούν αυτές οι δομές στα 5 νησιά.Η απαλλαγή από τις εγκρίσεις της Κομισιόν, στο πλαίσιο της αυξημένης εποπτείας της χώρας αποσιωπάται πλήρως. Οι βουλευτές επικαλούνται όμως και μια σειρά εγγράφων στην ίδια ανακοίνωση, για να υπογραμμίσουν όσα λένε.Η απάντηση από το υπουργείο Οικονομικών αποτελεί κόλαφο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Απαντά ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζε ότι η πρόταση της Επιτροπής που επικαλείται, καταργούσε το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά».Και δημοσιοποιεί την αρχική πρόταση της Ε.Ε. (του 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ) για την αναμόρφωση της, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, που καταργούσε το δικαίωμα της Ελλάδος για εφαρμογή μειωμένων συντελεστών στα Νησιά του Αιγαίου (άρθρο 120 της Οδηγίας ΦΠΑ)!Πού κρύβεται η απάτη; Όπως αναφέρουν τα έγγραφα που δημοσιοποιεί το ΥΠΟΙΚ:· «Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ (…) ενώ γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα της Πορτογαλίας να διατηρεί τους μειωμένους συντελεστές για Μαδέιρα και Αζόρες και διατηρείται δυνατότητα εφαρμογής γεωγραφικών παρεκκλίσεων ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ σε άλλα κράτη-μέλη (ενδεικτικά Αυστρία), στο ίδιο άρθρο καταργείται ο τίτλος VIII, Chapter 4 της Οδηγίας 2006/112/ΕΟΚ (παράγρ. 8 της πρότασης), δηλαδή το άρθρο 120 με το οποίο η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα εφαρμογής κατά 30% μειωμένων συντελεστών στο Αιγαίο»!· Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε δια της σιωπής του στο Συμβούλιο της Ε.Ε. αυτά τα νομικά κείμενα (τα οποία τώρα δείχνει να αγνοεί αν και τα επικαλείται) και ουδέποτε διαπραγματεύτηκε ουσιαστικά.· «Αυτή την παγιωθείσα για πλέον του 1,5 έτους στο Συμβούλιο Ε.Ε. κατάσταση, κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, από της αναλήψεως των καθηκόντων της το καλοκαίρι του 2019, την οποία με άμεση, ουσιαστική και συνεπή διαπραγμάτευση σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο τα τελευταία 2,5 έτη με την έκφραση πολιτικής επιφύλαξης και προσθήκες ακόμα και στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευση προ μιας εβδομάδας, πέτυχε να ανατρέψει, με την επαναφορά της σχετικής δυνατότητας στην υιοθετηθείσα πρόταση χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις και περιορισμούς».Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρει τα εξής:Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν γνώριζε ότι η πρόταση της Επιτροπής που επικαλείται, καταργούσε το δικαίωμα της Ελλάδας να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιάΣτις 18 Ιανουαρίου 2018, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση Οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ), όσον αφορά κοινούς κανόνες για τους συντελεστές ΦΠΑ, η οποία εξετάστηκε κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής, της ρουμανικής, της φινλανδικής, της κροατικής, της γερμανικής, της πορτογαλικής και τελευταία της σλοβενικής Προεδρίας, όπου και επιτεύχθηκε ο Συμβιβασμός.Το Υπουργείο Οικονομικών, με χθεσινή ανακοίνωσή του, τόνισε την ουσιαστική επιτυχία για την, μεταξύ όλων των άλλων, μόνιμη κατοχύρωση σε δεσμευτικό ευρωπαϊκό νομικό κείμενο (Οδηγία ΦΠΑ) δικαιώματος ειδικών, μειωμένων κατά έως 30%, συντελεστών ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου.Σαφώς και, όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στη σημερινή ανακοίνωσή του, οι συζητήσεις ξεκίνησαν το 2018 για το σύνολο της πρότασης Οδηγίας. Ωστόσο, στον ΣΥΡΙΖΑ διαφεύγει το ουσιαστικότερο ζήτημα. Οι βάσεις που τέθηκαν για τη διαπραγμάτευση μεταξύ των κρατών-μελών, βασίζονταν πράγματι – και δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Ελλάδα – στις νομοθετικές προτάσεις και στα νομικά κείμενα που επικαλείται ο ίδιος στην ανακοίνωσή του, δηλαδή το έγγραφο COM (2018) 20 final και το έγγραφο 5335/19.01.2018 FISC 21.Με βάση τα ανωτέρω έγγραφα, που επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, και ειδικότερα με το νέο, τότε, προτεινόμενο άρθρο 100 της νομοθετικής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Οδηγία), ενώ γίνεται ρητή αναφορά στη δυνατότητα της Πορτογαλίας να διατηρεί τους μειωμένους συντελεστές για Μαδέιρα και Αζόρες και διατηρείται δυνατότητα εφαρμογής γεωγραφικών παρεκκλίσεων ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ σε άλλα κράτη-μέλη (ενδεικτικά Αυστρία), στο ίδιο άρθρο καταργείται ο τίτλος VIII, Chapter 4 της Οδηγίας 2006/112/ΕΟΚ (παράγρ. 8 της πρότασης), δηλαδή το άρθρο 120 με το οποίο η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα εφαρμογής κατά 30% μειωμένων συντελεστών στο Αιγαίο.Αυτή την παγιωθείσα για πλέον του 1,5 έτους στο Συμβούλιο Ε.Ε. κατάσταση, κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, από της αναλήψεως των καθηκόντων της το καλοκαίρι του 2019, την οποία με άμεση, ουσιαστική και συνεπή διαπραγμάτευση σε υψηλό κυβερνητικό επίπεδο τα τελευταία 2,5 έτη με την έκφραση πολιτικής επιφύλαξης και προσθήκες ακόμα και στο τελικό στάδιο της διαπραγμάτευση προ μιας εβδομάδας, πέτυχε να ανατρέψει, με την επαναφορά της σχετικής δυνατότητας στην υιοθετηθείσα πρόταση χωρίς πρόσθετες προϋποθέσεις και περιορισμούς.Ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να μελετά προσεκτικότερα τα νομικά κείμενα της Ε.Ε. τα οποία αποδέχτηκε δια της σιωπής του στο Συμβούλιο και ουδέποτε διαπραγματεύτηκε ουσιαστικά.Συμπερασματικά, ευτυχώς για τους Νησιώτες μας που τη διαπραγμάτευση της χώρας με την Ε.Ε. έχει αναλάβει πλέον η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη«Άμεση επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά. Να σταματήσει επιτέλους η Κυβέρνηση την κοροϊδία στους νησιώτες»Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρώπης σχετικά με τη διαμόρφωση των συντελεστών ΦΠΑ, ξεκαθαρίζουμε τα εξής:Πρώτον, η πρόσφατη απόφασή του Ecofin δεν επηρεάζει σε τίποτα τη δυνατότητα που έχει σήμερα η Κυβέρνηση για την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών. Αντίθετα, το άρθρο 120 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επιτρέπει ήδη στην Ελλάδα την εφαρμογή τέτοιων πολιτικών. Ας σταματήσει λοιπόν η Κυβέρνηση να κρύβεται πίσω από τον χρονικό ορίζοντα του 2025.Περιμένουμε λοιπόν από το Υπουργείο Οικονομικών και τους Βουλευτές της ΝΔ του Αιγαίου, να κάνουν πράξη την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΤΩΡΑ. Σε αντίθετη περίπτωση οι πανηγυρισμοί είναι στάχτη στα μάτια των νησιωτών και αποδεικνύουν ότι περισσεύει ο πολιτικός αριβισμός και υπολείπεται σημαντικά η πολιτική βούληση.Δεύτερον, το Υπουργείο συνεχίζει την τακτική των ασύστολων ψεμάτων και της άγονης επικοινωνίας. Η πρόταση της οδηγίας του Ecofin δεν ήρθε ξαφνικά και χωρίς παρελθόν, ούτε βασίζεται στις εργώδεις προσπάθειες της παρούσας Κυβέρνησης. Δεν θα θέλαμε να τους θυμίσουμε πώς η σειρά των αποτυχημένων διαπραγματεύσεων και άστοχων εφαρμογών, επί των δικών τους ημερών, διαμόρφωσαν τις προηγούμενες Οδηγίες. Θα αρκεστούμε μόνο να πούμε, ότι η προσπάθεια κατοχύρωσης για τους μειωμένους συντελεστές στην παρούσα Οδηγία, εκκίνησε το 2018, η δε οδηγία συζητείται περισσότερο χρονικό διάστημα.Άλλωστε δυστυχώς για εκείνους υπάρχουν και τα κείμενα που καταμαρτυρούν τις προτάσεις της τότε ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών οι οποίες και έβαζαν τις βάσεις για μια συνολική διαπραγμάτευση, σε επίπεδο ΕΕ, των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ (The Directive proposal COM (2018)20 final for modification of the VAT Directive 2006/112/EC and the Council’s working document nr. 5335/19.01.18, concerning VAT rates.).Ειδικά τώρα, που οι επιχειρήσεις και οι πολίτες των νησιών πλήττονται από το κύμα ακρίβειας και τις επιπτώσεις της πανδημίας στον Τουρισμό, η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά μπορεί να δώσει σημαντική ανάσα.Οποιαδήποτε κωλυσιεργία ή δικαιολογία θα επιβεβαιώσει ότι η ΝΔ το 2019 «έπαιξε» με τις ανάγκες των νησιωτών και υφάρπαξε τη ψήφο τους.Σε απάντηση των ισχυρισμών του ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Οικονομικών δημοσιοποιεί τα εξής κείμενα:- Την αρχική πρόταση της Ε.Ε. (του 2018) για την αναμόρφωση της Οδηγίας, την οποία επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ, όπου σαφώς καταργείται το δικαίωμα της Ελλάδος για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών στα Νησιά του Αιγαίου (άρθρο 120 της Οδηγίας ΦΠΑ, σελ. 4 του συνημμένου αρχείου). Δείτεολόκληρο το κείμενο- Το τελικό κείμενο της Οδηγίας, όπως υιοθετήθηκε την Τρίτη 7/12, με την πλήρη επαναφορά του δικαιώματος της Ελλάδας χωρίς περιορισμούς, για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών (σελ. 3 του συνημμένου αρχείου). Δείτεολόκληρο το κείμενο- Το αρχικό κείμενο της Οδηγίας ΦΠΑ (άρθρο 120 ως ίσχυε στη σελ. 3 του συνημμένου αρχείου). Δείτεολόκληρο το κείμενο





Ειδήσεις σήμερα:



Είναι συκοφαντίες κατά των συναδέλφων μου, λέει η Παγώνη απαντώντας στον Γιαννάκο για τις «πριβέ ΜΕΘ»



Σε δίκη παραπέμπονται οι δυο συλληφθέντες για τη σεξουαλική παρενόχληση ανήλικων κοριτσιών στην Ερμού



Στα 5.899 τα νέα κρούσματα, 81 θάνατοι, 709 διασωληνωμένοι