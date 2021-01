Ανεβάζει του τόνους η Τουρκία με «μπαράζ» από NAVTEX

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Φωτιά» πήραν οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Τουρκίας σήμερα, εκδίδοντας σειρά από NAVTEX σε περιοχές κοντά στο Καστελόριζο, όπως και στο βόρειο Αιγαίο, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά το επεισόδιο με την παρενόχληση σκάφους της Λιμενικού Σώματος στα Ίμια Συγκεκριμένα, οεξέδωσε σειρά από NAVTEX για περιοχές γύρω από το σύμπλεγμα της Μεγίστης, που περιλαμβάνουν ασκήσεις με πυρά, στρατιωτικές ασκήσεις και ασκήσεις έρευνας και διάσωσης.TURNHOS N/W : 0017/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:49)TURNHOS N/W : 0017/21MEDITERRANEAN SEA1., ON 13 JAN 21 FROM 1100Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;36 26.18 N - 029 07.78 E (SHORE)36 28.53 N - 028 46.43 E36 19.93 N - 028 43.77 E36 08.93 N - 029 18.97 E36 14.87 N - 029 18.97 E (SHORE)CAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 131700Z JAN 21.TURNHOS N/W : 0015/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:48)TURNHOS N/W : 0015/21MEDITERRANEAN SEA1., ON 12 JAN 21 FROM 1200Z TO 1600Z IN AREA BOUNDED BY;36 05.00 N - 028 44.00 E36 02.40 N - 029 20.60 E36 04.37 N - 029 23.12 E35 58.80 N - 029 38.05 E35 03.80 N - 029 38.00 E35 30.00 N - 028 10.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 121700Z JAN21.TURNHOS N/W : 0014/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:45)TURNHOS N/W : 0014/21MEDITERRANEAN SEA1., FROM 111700Z JAN 21 TO 120300Z JAN 21 IN AREA BOUNDED BY;35 59.00 N - 029 29.50 E35 59.00 N - 030 09.00 E35 47.00 N - 030 09.00 E35 47.00 N - 029 29.50 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 120400Z JAN21.TURNHOS N/W : 0013/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:45)TURNHOS N/W : 0013/21MEDITERRANEAN SEA1., BETWEEN 11-14 JAN 21 FROM 0300Z TO 1900Z IN AREA BOUNDED BY;36 12.42 N - 030 09.00 E36 00.00 N - 030 09.00 E36 00.00 N - 030 30.00 E36 12.42 N - 030 30.00 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 142000Z JAN21.Παράλληλα, οεξέδωσε NAVTEX για τη διεξαγωγή ασκήσεων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στις 12 – 13 Ιανουαρίου στο βόρειο Αιγαίο.TURNHOS N/W : 0020/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 07-01-2021 15:55)TURNHOS N/W : 0020/21AEGEAN SEA1., FROM 121600Z JAN 21 TO 130200Z JAN 21 IN AREA BOUNDED BY;40 17.93 N - 024 42.97 E40 08.93 N - 024 59.97 E40 08.93 N - 025 28.97 E40 14.93 N - 025 34.97 E40 34.93 N - 024 57.97 ECAUTION ADVISED.2. CANCEL THIS MESSAGE 130259Z JAN 21.