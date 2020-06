Δημήτρης Παπαδημούλης: Αγόρασε άλλα 6 ακίνητα το 2019, νοικιάζει 15 σε ΜΚΟ και μετανάστες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ακάθεκτος οκαι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουενισχύει τη συλλογή των ακινήτων, αγοράζοντας μαζικά διαμερίσματα σε υποβαθμισμένες συνοικίες της Αθήνας που τα εκμεταλλεύεται με προσοδοφόρες μισθώσεις τις οποίες συνάπτει είτε με, είτε απευθείας με μετανάστες και πρόσφυγες.Ο 65χρονος πολύπειρος πολιτικός, ο οποίος πρωταγωνιστεί για αρκετές δεκαετίας στον στίβο της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς, αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια, αφού τη διετία 2018-2019 απέκτησε σε πολύ καλές τιμές 16 νέα ακίνητα, φτάνοντας σε 38 τον συνολικό αριθμό των ακινήτων που ανήκουν στον ίδιο και σε μέλη της οικογένειάς του.Εκείνο, ωστόσο, που περισσότερο από όλα τα άλλα εντυπωσιάζει στη στροφή του κ. Παπαδημούλη στις επενδύσεις σε ακίνητα είναι η ευκολία με την οποία βρήκε άμεσα ενοικιαστές για τα 15 διαμερίσματα που διαθέτει στην, στακαι στον, πετυχαίνοντας γενναιόδωρες για την περιοχή συμβάσεις με γνωστέςπου δραστηριοποιούνται στο Μεταναστευτικό, αλλά και μεμονωμένουςαπό διάφορες χώρες της υφηλίου, όπως η Τουρκία, η Γκάμπια και η Μπουργκίνα Φάσο.Ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο οποίος μάχεται επίμονα για να ανοίξουν τα σύνορα για τους μετανάστες, αποκομίζει ποσό μεγαλύτερο από 6.000 ευρώ τον μήνα από τις μισθώσεις των ακινήτων προς τη συγκεκριμένη κατηγορία. Ετσι, αν και πρόσφατα είχε δηλώσει ότι τάχα θέλησε να κάνει πράξη την προτροπή των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ που λένε «πάρτε τους μετανάστες στα σπίτια σας», φαίνεται ότι βγαίνει διπλά κερδισμένος από τον... (καλοπληρωμένο) αριστερό αλτρουισμό που επιδεικνύει, καθώς:■ Πρώτον, απέκτησε τα διαμερίσματα σε τιμές κάτω και από τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν στις υποβαθμισμένες περιοχές της Κυψέλης, των Πατησίων και του Αγίου Παντελεήμονα, όπου δραστηριοποιήθηκε «επενδυτικά».■ Δεύτερον, τα νοίκιασε σχεδόν αμέσως σε τιμές που είναι πάνω από τον μέσο όρο των ενοικίων που καταβάλλονται στις συγκεκριμένες περιοχές, στις οποίες η πλειονότητα των διαβιούντων είναι φτωχοί μετανάστες ή φτωχοποιημένοι Ελληνες.Ο ίδιος, άλλωστε, και η οικογένεια του δεν έχουν, πέραν από τη μαζική επένδυση σε ακίνητα, καμία άλλη σχέση ούτε με την Κυψέλη ούτε με τα Πατήσια. Η κατοικία της οικογένειας Παπαδημούλη είναι στο Νέο Ψυχικό, όπου η σύζυγος του ευρωβουλευτή Νάντια Σουμπασάκη απέκτησε το 1990 δύο διαμερίσματα 96 και 49 τ.μ., ενώ στο υπόγειο του ίδιου κτιρίου έχουν δύο ακόμη διαμερίσματα, 33,25 και 27,50 τ.μ. αντιστοίχως, όπως μια αποθήκη επίσης 27,50 τ.μ., τα οποία έχουν μεταβιβαστεί στα ενήλικα τέκνα του ζεύγους.Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε το «ΘΕΜΑ» προκύπτει ότι η «Παπαδημούπολη» που έστησε τα δύο προηγούμενα χρόνια ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Κυψέλη και στα Πατήσια, με το πρόσχημα της φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, απαρτίζεται από τα ακόλουθα 15 διαμερίσματα:1. Διαμέρισμα με εμβαδόν 101,37 τ.μ. στον 1ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2019 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Praksis - Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας με μηνιαίο μίσθωμα 470 ευρώ.2. Διαμέρισμα με εμβαδόν 55 τ.μ. στον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2019 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ.3. Διαμέρισμα με εμβαδόν 52 τ.μ. στον 5ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2019 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Praksis - Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας με μηνιαίο μίσθωμα 470 ευρώ.4. Διαμέρισμα με εμβαδόν 99 τ.μ. στον 2ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2019 και έχει νοικιαστεί από 1/12/2019 σε τρεις υπηκόους Γκάμπιας, καθώς και από 1/2/2020 σε μισθωτή από την Τουρκία ονόματι Γκουντούζ Γιαβούζ Ερντογάν Νεφιλέ. Και στις δύο μισθώσεις το τίμημα εμφανίζεται να έχει οριστεί στο ποσό των 550 ευρώ τον μήνα, χωρίς να διευκρινίζεται αν το πληρώνουν εξ ημισείας.5. Στον 5ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, επί της, διαμέρισμα με εμβαδόν 48 τ.μ., το οποίο αποκτήθηκε το 2019, έχει νοικιαστεί από 1/12/2019 σε τρεις μετανάστες από την Μπουργκίνα Φάσο που καταβάλλουν μηνιαίο μίσθωμα 250 ευρώ.6. Διαμέρισμα με εμβαδόν 57,99 τ.μ. στον 2ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2019 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ.7. Διαμέρισμα με εμβαδόν 96 τ.μ. στον 2ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2018 και έχει νοικιαστεί σε ιδιώτες με μηνιαίο μίσθωμα 450 ευρώ.8. Στον 6ο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, επί της, διαμέρισμα με εμβαδόν 92 τ.μ., το οποίο αποκτήθηκε το 2018 και έχει νοικιαστεί σε ιδιώτες με μηνιαίο μίσθωμα 480 ευρώ. Ο κ. Παπαδημούλης διατήρησε την επικαρπία και παραχώρησε την ψιλή κυριότητα στη θυγατέρα του Νεφέλη-Μαρία.9. Διαμέρισμα με εμβαδόν 70,80 τ.μ. στον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2018 και έχει νοικιαστεί σε ιδιώτες με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ. Ο κ. Παπαδημούλης έχει παραχωρήσει την ψιλή κυριότητα στον γιο του Φαίδωνα, αλλά ο ίδιος διατήρησε την επικαρπία.10. Στον ίδιο όροφο της πολυκατοικίας επί τηςαποκτήθηκε επίσης το 2018 ένα ακόμη διαμέρισμα, με εμβαδόν 106,80 τ.μ., από τον κ. Παπαδημούλη, ο οποίος το μεταβίβασε άμεσα στον γιο του και είναι τώρα ενοικιασμένο σε ιδιώτες.11. Διαμέρισμα με εμβαδόν 67 τ.μ. στον 3ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2018 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 380 ευρώ.12. Διαμέρισμα με εμβαδόν 70 τ.μ. στον 1ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2018 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ.13. Διαμέρισμα με εμβαδόν 67 τ.μ. στον 1ο όροφο πολυκατοικίας επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2018 και έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 380 ευρώ. Ο κ. Παπαδημούλης έχει την επικαρπία και ο γιος του την ψιλή κυριότητα.14. Ενα ακόμη διαμέρισμα με το ίδιο εμβαδόν, 67 τ.μ., στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, επί της, το οποίο αποκτήθηκε το 2018, έχει νοικιαστεί στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 380 ευρώ. Ο κ. Παπαδημούλης διατήρησε την επικαρπία και παραχώρησε την ψιλή κυριότητα στην κόρη του.15. Διαμέρισμα ισόγειο με εμβαδόν 44,20 σε πολυκατοικία επί της, το οποίο αποκτήθηκε από τη σύζυγο του κ. Παπαδημούλη το 1995 και έχει νοικιαστεί από 1/4/2018 στη ΜΚΟ Solidarity Now με μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ.Μόλις ξέσπασε ο θόρυβος γύρω από τον μεγάλο αριθμό ακινήτων που, όπως, απέκτησε το 2018, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να δικαιολογηθεί υποστηρίζοντας ότι ακίνητα είναι των παιδιών του. Σε δηλώσεις του στο προστατευμένο περιβάλλον του κομματικού ραδιοσταθμού Στο Κόκκινο, ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου ανέφερε μια σειρά από μισές αλήθειες, αλλά και ανακρίβειες, με προφανή στόχο να θολώσει την εικόνα του ηθικού ζητήματος που αυτονοήτως ανέκυπτε.«Είναι διαμερίσματα της δεκαετίας του ’50 και του ’60 στις περιοχές Αχαρνών και Βικτωρίας κι αυτά μπορεί κανείς να τα δει μελετώντας το “πόθεν έσχες”», υποστήριξε. «Εφερα χρήματα από το εξωτερικό για να αγοραστούν αυτά τα ακίνητα, τα οποία αγοράστηκαν πριν από 2,5 χρόνια στις τιμές της αγοράς, όχι από πλειστηριασμό, όπως ψευδώς λένε, και μεταβιβάστηκαν και τα οκτώ -τα έξι με ψιλή και τα δύο με πλήρη κυριότητα- την ίδια χρονιά στα δύο παιδιά μου, για τα οποία είμαι περήφανος», συμπλήρωσε.Στην πραγματικότητα, ωστόσο, όπως προκύπτει από την κατατεθειμένη στη Βουλή δήλωση «πόθεν έσχες»,. Οι αγορές στην πρωτεύουσα αφορούσαν έξι διαμερίσματα και μια αποθήκη σε υποβαθμισμένες περιοχές, ενώ στην Κρήτη, όπου και κατά το παρελθόν είχε κάνει αγορές η οικογένεια Παπαδημούλη, απέκτησαν μια δενδροκαλλιέργεια 1.558 τ.μ, για την οποία η κυρία Σουμπασάκη εντάχθηκε στο ειδικό καθεστώς αγροτών για να λαμβάνει επιδοτήσεις, καθώς και ένα οικόπεδο 2.099,22 τ.μ.Τα δύο από τα νεοαποκτηθέντα διαμερίσματα ο κ. Παπαδημούλης τα μεταβίβασε αμέσως μόλις τα αγόρασε στα δύο παιδιά του, τον 36χρονο Φαίδωνα και την 32χρονη Νεφέλη-Μαρία. Σε δύο άλλα διαμερίσματα, εξάλλου, ο έμπειρος πολιτικός διατήρησε μόνο την επικαρπία, μεταβιβάζοντας την ψιλή κυριότητα στα παιδιά του. Στα υπόλοιπα τρία, ωστόσο, η πλήρης κυριότητα ανήκει στον ίδιο, κάτι που απέκρυψε στις δηλώσεις που έκανε εμπλέκοντας στην υπόθεση τα μέλη της οικογένειάς του. Οπως απέκρυψε και το γεγονός ότι όλα τα διαμερίσματα -όσα κράτησε ο ίδιος στην κατοχή του, αλλά κι εκείνα που μεταβίβασε μερικώς ή ολικώς στα παιδιά του- στεγάζουν μετανάστες οι οποίοι, είτε με απευθείας συμβάσεις είτε μέσω των ΜΚΟ, πληρώνουν αδρά για τη «φιλοξενία».Η πιο κραυγαλέα, πάντως, απόκρυψη της πραγματικότητας στην οποία υπέπεσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η αποσιώπηση του γεγονότος ότι συνέχισε και τον επόμενο χρόνο τη συλλογή ακινήτων σε υποβαθμισμένες συνοικίες της πρωτεύουσας.Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες και στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», ο 65χρονος πολιτικός απέκτησε στη διάρκεια του επόμενου χρόνου, δηλαδή το 2019, άλλα έξι διαμερίσματα σε υποβαθμισμένες αθηναϊκές συνοικίες. Και, όπως συνέβη και με τα προηγούμενα, προχώρησε άμεσα στη μίσθωση όλων τους σε ΜΚΟ και μετανάστες.«Σύντροφοί» του που έχουν γνώση της απόκτησης ακινήτων που έχει στήσει ο κ. Παπαδημούλης μιλούν σκωπτικά για... την ανάγκη μετονομασίας των υποβαθμισμένων αθηναϊκών συνοικιών σε «». Ο ίδιος, ωστόσο, δεν δείχνει να πτοείται από τα εις βάρος του σχόλια και αμύνεται υποστηρίζοντας ότι έχει γίνει στόχος της Νέας Δημοκρατίας.«Δέχθηκα μια επίθεση, οργανωμένη με non paper που έστειλε η Ν.Δ. και έχω την ευκαιρία να δώσω όλες τις εξηγήσεις γιατί καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται», υποστήριξε μιλώντας Στο Κόκκινο, χωρίς να ξεκαθαρίσει πόσα είναι τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και πώς κατάφερε να τα νοικιάσει «χέρι με χέρι» σε αμφιλεγόμενες ΜΚΟ.«Oι ευρωβουλευτές έχουμε υψηλές αποδοχές, η σύζυγός μου προέρχεται από εύπορη οικογένεια, η προέλευση των χρημάτων που δηλώνονται στο “πόθεν έσχες” είναι νόμιμη, φορολογημένη και πεντακάθαρη», πρόσθεσε. Και βάλλοντας αδιακρίτως κατά συναδέλφων του στην πολιτική, τους οποίους βεβαίως δεν κατονόμασε, συμπλήρωσε: «Εγώ τα δηλώνω όλα και δεν τα κρύβω ούτε σε offshore, ούτε σε θυρίδες, ούτε σε κρυφούς λογαριασμούς στο εξωτερικό, μέσω αχυρανθρώπων».Σύμφωνα, πάντως, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, «ο θεσμός του “πόθεν έσχες” έχει καταντήσει μια παρωδία, γιατί δεν γίνεται έλεγχος». Ο ίδιος κατήγγειλε ότι υπάρχει «υποκρισία» και εφαρμόζονται «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και κατέληξε λέγοντας: «Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, το κυνικό σχέδιο της Ν.Δ. με εντολή Μητσοτάκη για την ηθική και πολιτική μου εξόντωση είναι τμήμα ευρύτερης και καλοπληρωμένης εκστρατείας για την αποδόμηση του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του, οι υποκριτικές κραυγές τους θυμίζουν το “φωνάζει ο κλέφτης, να φοβηθεί ο νοικοκύρης”».Τα φωτογραφικά ενσταντανέ με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑνα απολαμβάνει ένα τραπέζι παρά θιν’ αλός στον συνήθη τόπο των διακοπών του, την Αίγινα, παρέα με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑδεν ήταν οι μόνες στιγμές που μοιράστηκαν σε κοινή παρέα οι δύο άνδρες στον Αργοσαρωνικό.Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος έδωσε την ευκαιρία στον τέως πρωθυπουργό να δοκιμάσει τις αντοχές του στο μπάσκετ σε 1 on 1 με τον ευρωβουλευτή, αφήνοντας για λίγες ώρες έξω από το γήπεδο την υπόθεση ΣΥΡΙΖΑ.Σκέψεις και προβληματισμούς είχαν, άλλωστε, μοιραστεί την προηγούμενη Τετάρτη επί αθηναϊκού εδάφους σε μια πολύωρη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, οι κεραίες του οποίου είχαν πιάσει τις οξυμένες συχνότητες στους κόλπους της ευρωομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης.Τα αρνητικά vibes μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στα ευρωπαϊκά όργανα εντάθηκαν με αφορμή τις αποκαλύψεις αναφορικά με το «πόθεν έσχες» του επικεφαλής της Δημήτρη Παπαδημούλη, οι οποίες σήκωσαν θύελλα αντιδράσεων στην Αθήνα και όχι μόνο.Τα πνεύματα οξύνθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου δεν δίστασε, φορώντας το καπέλο του δημοσιογράφου, να πάρει θέση σε όσα ήρθαν στο φως για τις μαζικές αγορές σωρηδόν διαμερισμάτων από τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και την άμεση ενοικίασή τους σε ΜΚΟ για «φιλοξενία» προσφύγων και μεταναστών.«Δεν μπορεί η Αριστερά να επικαλείται τις ατασθαλίες της Δεξιάς, να λέει δηλαδή ότι ο τάδε υπουργός ζητάει πάρα πολλά ή ότι το “πόθεν έσχες” του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καθαρό και τα λοιπά. Δεν μπορεί να πάμε στη λογική το μη χείρον βέλτιστον»,. Το άλλο θέμα, πρόσθεσε, «είναι ότι η Αριστερά έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό».Τη στάση του κ. Κούλογλου, ωστόσο, δεν συμμερίστηκαν τα υπόλοιπα μέλη της ευρωομάδας του κόμματος. Κάποιοι επέλεξαν απλώς σιωπή, ενώ δεν έλειψαν και οι φωνές που ήθελαν την επίπληξή του για «παραβίαση της ενότητας». Η όλη κατάσταση δημιούργησε ψυχική απόσταση μεταξύ των Συριζαίων ευρωβουλευτών και το παρασκήνιο φούντωσε μετά την απουσία της υπογραφής του κ. Κούλογλου από ομαδική ερώτηση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαφημιστική καμπάνια του ελληνικού τουρισμού.Προσκείμενα στην αξιωματική αντιπολίτευση μέσα ενημέρωσης άρχισαν να διακινούν πληροφορίες περί ανεξαρτητοποίησης του κ. Κούλογου από τον ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες, έκανε τον κ. Τσίπρα να τον καλέσει στο γραφείο του για να μιλήσουν για «επικοινωνία και στρατηγική», αλλά στην ουσία για να δράσει πυροσβεστικά και να κολλήσει το γυαλί της εύθραυστης ενότητας στην ευρωομάδα του κόμματος.Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, σε μια στιγμή που δύο τουλάχιστον (από τις πλέον έγκριτες) εταιρείες δημοσκοπήσεων φαίνεται να έχουν διαμηνύσει στην Κουμουνδούρου ότι η καθίζηση των ποσοστών του κόμματος έχει ισχυρό άρωμα... Παπαδημούλη, ακόμη και αν κάποια κορυφαία στελέχη δεν είχαν οσμιστεί το τοξικό κοινωνικό κλίμα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αγοραπωλησίες και τα ενοίκια του κ. Παπαδημούλη, προσφέροντάς του «συντροφική κάλυψη».Η πολύωρη, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, συνάντηση που είχαν στην Κουμουνδούρου Τσίπρας και Κούλογλου έριξε τους τόνους. Με βάση δε τη σημειολογία, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ πήρε έμμεση θέση στη διαμάχη των ευρωβουλευτών του φωτογραφιζόμενος στην Αίγινα με τον κ. Κούλογλου, κάτι που αποφεύγει επιμελώς να κάνει με τον κ. Παπαδημούλη, τον οποίο αρκετοί στην Κουμουνδούρου θεωρούν «αποσυνάγωγο» και εκτιμούν ότι είναι ζήτημα χρόνου η περιθωριοποίησή του. Ο ίδιος, άλλωστε, έχει λάβει τα μηνύματα. Γι’ αυτό και δηλώνει παντού τελευταία ότι η τρέχουσα θητεία του στην Ευρωβουλή, που λήγει το 2024, είναι η τελευταία του.Την πρόθεσή του να διαθέτει εφεξής για «δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης» τα καθαρά έσοδα από τα διαμερίσματα που ενοικιάζει μέσω ΜΚΟ σε πρόσφυγες και μετανάστες, ανακοίνωσε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουμετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην κοινή γνώμη τα δημοσίευμα τουπου έφερε στο φως αναλυτικά στοιχεία για τις μαζικές αγορές ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας και τη μίσθωσή τους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.Επιβεβαιώνοντας μέχρι κεραίας τα γραφόμενα στο «Πρώτο Θέμα», που παρέθεσε στοιχεία για τ, ο κ. Παπαδημούλης υπερασπίζεται τη νομιμότητα της ενασχόλησής του με το real estate,Παράλληλα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι έγινε στόχος της λόγω των πρωτοβουλιών που παίρνει στις Βρυξέλλες. Βάλει επίσης εναντίονπαραλλήλισαν τη δραστηριότητά του με πολιτικούς που έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις διαφοράς, δηλώνοντας ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.Ολόκληρη η δήλωση του αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου που διακινήθηκε μέσω του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:«Κάθε φορά που η Ν.Δ. είναι στριμωγμένη από πραγματικά σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ανασύρει από το συρτάρι κάποιον θλιβερό αντιπερισπασμό.Πριν λίγες ημέρες κατήγγειλα με Ερώτησή μου στην Κομισιόν τη σκανδαλώδη και αδιαφανή κατανομή από την κυβέρνηση της Ν.Δ., 20 εκατομμυρίων ευρώ, ακόμη και σε ανύπαρκτα και ανενεργά site. Ως απάντηση ήρθε μια κλιμάκωση της συνεχιζόμενης εκστρατείας “δολοφονίας χαρακτήρα” που στοχεύει στην ηθική και πολιτική μου εξόντωση και στην ηθική σπίλωση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.Είναι γνωστό ότι έχω στην κατοχή μου ακίνητα που αποκτήθηκαν 100% νόμιμα, με καθαρά και όχι μαύρα χρήματα. Που τα δηλώνω και φορoλογούμαι γι’ αυτά μέχρι και το τελευταίο ευρώ και δεν τα κρύβω στο εξωτερικό πίσω από off shore και αχυρανθρώπους.Σε όλη μου τη διαδρομή, υπηρετώ με συνέπεια, διαφάνεια, ήθος και απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα, τις αξίες της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της εντιμότητας.Επειδή η Ν.Δ. επιχειρεί μια πρωτοφανή επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα αλλά και ταυτόχρονα να πλήξει το ηθικό πλεονέκτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς, ξεκαθαρίζω μια και καλή για να τελειώνουμε, ότι, συνεχίζοντας πρωτοβουλίες που έχω ήδη αναλάβει, το σύνολο των καθαρών εσόδων από όσα διαμερίσματα ενοικιάζω μέσω ΜΚΟ σε πρόσφυγες και μετανάστες, θα κατατίθενται μέχρι και το τελευταίο ευρώ, για τη στήριξη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης υπέρ των Ελλήνων πολιτών που έχουν ανάγκη, αλλά και των προσφύγων και μεταναστών.Έχω δώσει ήδη εντολή, στους δικηγόρους μου να πράξουν τα νόμιμα εναντίον όσων δόλια και συνειδητά με συκοφαντούν επιχειρώντας να με ταυτίσουν με πολιτικά πρόσωπα αμετάκλητα καταδικασμένα για διαφθορά όπως οι κ.κ. Τσοχατζόπουλος, Μαντέλης και Παπαγεωργόπουλος. Οι συκοφάντες θα κληθούν να λογοδοτήσουν ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης.Δεν πρόκειται να αφήσω κανένα περιθώριο σε όσους λεηλάτησαν και συνεχίζουν να λεηλατούν το δημόσιο χρήμα, να παριστάνουν και από πάνω τους “εισαγγελείς” εγκαλώντας τόσο εμένα όσο και το κόμμα μου για ζητήματα ηθικής τάξης. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται!»