Δημήτρης Παπαδημούλης: Γενναιόδωρη Solidarity για τον «Μήτσο»

Πλατεία Αγίου Νικολάου: Στις 28.2.2018 ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αγόρασε διαμέρισμα 70 τ.μ. στον 1ο όροφο πολυκατοικίας του 1968 επί της πλατείας Αγίου Νικολάου, αντί 37.000 ευρώ (αντικειμενική αξία 48.510 ευρώ). Στις 20.4.2018 το μισθώνει στη ΜΚΟ Solidarity Now αντί 400 ευρώ τον μήνα

Άγιος Παντελεήμονας: Το 2018 ο κ. Δημήτρης Παπαδημούλης αγόρασε δύο διαμερίσματα στον 1ο και τον 3ο όροφο πολυκατοικίας του 1970 στην οδό Αντιοχείας. Για το πρώτο καταβάλλει 30.000 ευρώ (αντικειμενική 46.431 ευρώ) και για το άλλο 33.000 ευρώ (αντικειμενική 51.074 ευρώ). Αμεσα τα μισθώνει στην ίδια ΜΚΟ εισπράττοντας μηνιαίως και για τα δύο 760 ευρώ (380 ευρώ έκαστο)

Κύψελη: Στην ίδια ΜΚΟ μισθώνει και ισόγειο διαμέρισμα 44 τ.μ. επί της οδό Σικίνου που ανήκει στη σύζυγό του, με ενοίκιο 300 ευρώ

Σε προσοδοφόρα επιχείρηση μετέτρεψε την… αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες και μετανάστες ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο οποίος εξασφάλισε «εγγυημένες» μισθώσεις και αποδόσεις από τη ΜΚΟγια τα διαμερίσματα που απέκτησε μαζικά και σε τιμές ευκαιρίας σε υποβαθμισμένες συνοικίες της Αθήνας.Παρά την προσπάθεια που από την πρώτη στιγμή κατέβαλε ο ίδιος για να θολώσει τα νεράκαι υποκριτικούς ισχυρισμούς περί στοχοποίησής του, προκειμένου να αποφύγει τον δημόσιο έλεγχο για το (ανύπαρκτο) «ηθικό πλεονέκτημα των αριστερών»… επενδυτών, τα στοιχεία που φέρνει στο φως η δημοσιογραφική έρευνα αφήνουν έκθετο τοντου ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προτίμησε την… αιδήμονα σιγή.Σύμφωνα με νέα στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή του και φέρνει στο φως της δημοσιότητας το «ΘΕΜΑ», ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και η σύζυγός του μίσθωσαν τον Απρίλιο του 2018 στη ΜΚΟ Solidarity Now για την εγκατάσταση μεταναστών τέσσερα -και όχι τρία, όπως είχε πανικόβλητος παραδεχθεί σε μια συνέντευξη-ξέπλυμα που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Στο Κόκκινο- διαμερίσματα από τα οποία η οικογένεια Παπαδημούλη εξασφαλίζει το διόλου ευκαταφρόνητοΕνα ποσό το οποίο θα υπερδιπλασιαστεί εφόσον βρεθούν κι άλλοι ενοικιαστές, όπως η ΜΚΟ που χρηματοδοτείται από τον αμφιλεγόμενο μεγαλοεπενδυτή, για τα υπόλοιπα πέντε διαμερίσματα που διαθέτει η οικογένεια του ευρωβουλευτή στις ίδιες περιοχές και τουλάχιστον το 2018 εμφανίζονται στα επίσημα χαρτιά να είναι κενά.Το εντυπωσιακό στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι η αγορά των διαμερισμάτων και η εκμίσθωσή τους από τη ΜΚΟ έγινε μέσα σε λίγες μέρες.Μετά την υπογραφή των συμβολαίων κτήσης, με τιμές που ήταν κοντά στο μισό της αντικειμενικής τους αξίας, και μέσα σε ελάχιστες ημέρες τα διαμερίσματα μισθώνονται με μηνιαία ενοίκια που είναι επενδυτικά προσοδοφόρα, αν αναλογιστεί κανείς το ιδιαίτερα χαμηλό ποσό που κατέβαλε για να τα αγοράσει.Οι συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται σε επίσημα έγγραφα, δείχνουν ότι η επιλογή του κ. Παπαδημούλη στην αγορά τέτοιων ακινήτων σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας δεν έγινε, προφανώς, τυχαία.Ως αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου έχει άριστη γνώση των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης και του ύψους των χρημάτων που τα συνοδεύουν. Γνωρίζει επίσης ότι η αγορά ακινήτων στην Αθήνα, και ειδικά στις περιοχές του, τηςκαι των, έχει πιάσει σχεδόν πάτο.Σπεύδει, λοιπόν, να αγοράσει διαμερίσματα σε τιμές μπιρ παρά και παράλληλα έρχεται σε συμφωνία με τη γνωστή ΜΚΟ, εξασφαλίζοντας την ταχύτατη επενδυτική απόσβεση. Η ετήσια απόδοση των συγκεκριμένων ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων φόρων, αγγίζει το 10%, ποσοστό το οποίο, αν συνδυαστεί μάλιστα με τις σκοτωμένες τιμές κτήσης, «θα το ζήλευαν και μεγαλοεπενδυτές σαν τον Γουόρεν Μπάφετ», όπως έγραψαν χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου η επενδυτική δεινότητα του κ. Παπαδημούλη ήταν ένα από τα αγαπημένα θέματα των προηγούμενων ημερών.Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ» εκθέτουν βαρύτατα τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που με μισές αλήθειες επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, καθώς και τις υπόγειες αντιδράσεις στο εσωτερικό του κόμματός του. Αρχικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, απέκρυψε ότι αγόρασε ακίνητα προκειμένου να τα μισθώσει σε ΜΚΟ.Δύο ημέρες μετά, μέσα από τον κομματικό ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο», παραδέχθηκε ότι τα «συστημικά ΜΜΕ» τον ελέγχουν καθώς τρία ακίνητα που έχει μεταβιβάσει στα παιδιά του είναι μισθωμένα για φιλοξενία μεταναστών. Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική. Κανένα από τα τέσσερα -και όχι τρία- διαμερίσματα που αξιοποιήθηκαν δεν μεταβιβάστηκε το 2018 στα παιδιά του, γι’ αυτό και, σύμφωνα με τις σχετικές φορολογικές δηλώσεις, το σύνολο των εσόδων μπήκε στη δική του τσέπη.Η συγκεκριμένη τακτική που ακολούθησε ο κ. Παπαδημούλης προκαλεί εύλογους προβληματισμούς για το αν όντως έχει αποκαλύψει όλη την αλήθειαμε την προσφυγική κρίση από το 2018 έως σήμερα ή αν αυτή θα αποτυπωθεί στις επόμενες δηλώσεις περιουσιακής του κατάστασης.Το ερώτημα που από πολλές πλευρές τίθεται και κάνει την Κουμουνδούρου να τηρεί αποστάσεις ασφαλείας από τον ευρωβουλευτή-επενδυτή είναι το εξής: άραγε το κερδοφόρο πρώτο βήμα που έκανε το 2018 το συνέχισε και τα επόμενα έτη, ενδεχομένως με αγορά νέων ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές επιπέδου πλειστηριασμών;Σε κάθε περίπτωση, ο κ. στις 28.2.2018 προβαίνει σε αγορά διαμερίσματος 70 τ.μ. στον 1ο όροφο πολυκατοικίας του 1968 επί της πλατείας Αγίου Νικολάου, ανάμεσα στις συνοικίες του Αγίου Παντελεήμονα και των Κάτω Πατησίων. Για την αγορά κατέβαλε 37.000 ευρώ, τη στιγμή που η αντικειμενική αξία ανέρχεται σε 48.510 ευρώ. Στις 20.4.2018, δύο μήνες μετά, το μισθώνει στη ΜΚΟ Solidarity Now αντί 400 ευρώ τον μήνα. Η απόδοση προ φόρων ανέρχεται σε 13%.Την ίδια περίοδο αγοράζει δύο διαμερίσματα στον 1ο και τον 3ο όροφο πολυκατοικίας του 1970 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αντιοχείας. Για το πρώτο καταβάλλει 30.000 ευρώ (αντικειμενική 46.431 ευρώ) και για το επόμενο 33.000 ευρώ (αντικειμενική 51.074 ευρώ). Αμεσα τα μισθώνει στην ίδια ΜΚΟ, εισπράττοντας μηνιαίως και για τα δύο 760 ευρώ (380 ευρώ έκαστο).Παράλληλα, στην ίδια ΜΚΟ μισθώνει και ακίνητο της συζύγου του που βρίσκεται στην οδό Σικίνου στην Κυψέλη. Πρόκειται για ισόγειο διαμέρισμα 44 τ.μ., για το οποίο καταφέρνει να κλείσει ενοίκιο 300 ευρώ. Να σημειωθεί ωστόσο ότι οι περισσότερες προκηρύξεις για μίσθωση ακινήτων προκειμένου να φιλοξενήσουν πρόσφυγες θέτουν ως προϋπόθεση να μην είναι υπόγεια ή ισόγεια και να έχουν εμβαδόν άνω των 60 ή 65 τ.μ.Τα υπόλοιπα ακίνητα που αγόρασε το ίδιο έτος παρέμειναν κενά τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. Πρόκειται για δύο διαμερίσματα 70,8 τ.μ. και 106 τ.μ. στον 4ο όροφο πολυκατοικίας του 1958 επί της οδού Πατησίων. Η αγορά έγινε τον Μάιο και για το πρώτο κατεβλήθη ποσό 48.000 ευρώ (αντικειμενική 61.328 ευρώ). Το δεύτερο το χτύπησε στην τιμή των 52.500 ευρώ (αντικειμενική 97.055 ευρώ) και στις 28.10.2018 το μεταβίβασε με γονική παροχή στον γιο του.Αλλα δύο διαμερίσματα αγόρασε σε προνομιακή τιμή σε πολυκατοικία της οδού Αριστοτέλους. Πρόκειται για ακίνητο 96 τ.μ. (με φωταγωγό), 2ου ορόφου, με τιμή 40.000 ευρώ (αντικειμενική 66.528 ευρώ) και 92 τ.μ., 6ου ορόφου, με τιμή κτήσης 51.500 ευρώ (αντικειμενική 75.900 ευρώ).Η επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των ακινήτων -τουλάχιστον για το 2018- κλείνει στις 13 Ιουλίου με αγορά διαμερίσματος 143 τ.μ. σε παλιά πολυκατοικία (1939) της οδού Πατησίων, απέναντι από την πλατεία Αμερικής. Ο κ. Παπαδημούλης καταβάλλει 52.500 ευρώ, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 50% της αντικειμενικής του αξίας, ενώ στις 17 Νοεμβρίου του ίδιου έτους το μεταβιβάζει στην κόρη του.Το σαφάρι αγοράς ακινήτων σε προνομιακές τιμές έως και 50% κάτω της αντικειμενικής τους αξίας που αποκάλυψε το «πόθεν έσχες» του ευρωβουλευτή προκάλεσε. Αρκετοί μίλησαν για «Ριχάρδο των ακινήτων», για «επαγγελματία ανθρωπιστή» και για «λύκο της Aharnon Street»…Τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι η συνεργασία του κ. Παπαδημούλη έγινε με τη ΜΚΟ Solidarity Now που συνδέεται με έναν άλλον «λύκο των διεθνών αγορών», τον κ. Σόρος. Ο γνωστός επιχειρηματίας έχει δημιουργήσει ένα δαιδαλώδες δίκτυο με δεκάδες ΜΚΟ, που μαζί με άλλες οργανώσεις συγκρότησαν το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενσωμάτωση και τη Μετανάστευση» (EPIM).Βασικός στόχος του EPIM είναι η χρηματοδότηση ΜΚΟ που υποστηρίζουν όσους αιτούνται άσυλο ή και προωθούν την ενσωμάτωση αλλά και την άσκηση επιρροής στα νομοπαρασκευαστικά όργανα της Ε.Ε. υπέρ των μεταναστών. Αλλες οργανώσεις ασχολούνται με τις χώρες που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ή ανθρωπιστική κρίση και τροφοδοτούν τα προσφυγικά ρεύματα.Με έκδηλη αμηχανία και υπόγεια μουρμούρα υποδέχτηκαν στην Κουμουνδούρου τις αποκαλύψεις για τις προσοδοφόρες επενδύσεις που έκανε ο κ. Παπαδημούλης στις… ανάγκες προσφύγων και μεταναστών.Η δικαιολογία που προέβαλε, ότι δηλαδή νοίκιασε τα διαμερίσματα επειδή οι αντίπαλοι τουπροέτρεπαν τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να πάρουν τους μετανάστες στα σπίτια τους, δεν έπεισε πολλούς συντρόφους του, αφού το ύψος των ενοικίων που ο ίδιος παραδέχθηκε ότι εισπράττει δεν αφήνει περιθώρια για να πιστέψει κάποιος ότι το κίνητρό του ήταν ο αριστερός αλτρουισμός προς τους καταφρονεμένους του πλανήτη που αναζητούν μια καλύτερη τύχη στην Ελλάδα.«Μας βάζει σε θέση άμυνας χωρίς λόγο και αιτία», είναι η επωδός των σχολίων στα οποία προβαίνουν κορυφαίοιπου παρατηρούν ότι ο κ. Παπαδημούλης είναι «από τους ελάχιστους πολιτικούς που αποδεδειγμένα αύξησαν την περιουσία τους στη διάρκεια της πολιτικής τους διαδρομής». Γι’ αυτό και διερωτώνται: «Γιατί βάζει το κόμμα στη μέση αντί να αναλάβει τις ατομικές του ευθύνες;».Παρά την επιτηδευμένη σιωπή της, η... ανθρωπιστική εκδοχή της Airbnb προκαλεί αναβρασμό στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τις δημοσκοπήσεις να διαγράφουν τροχιά ελεύθερης πτώσης, οι αποκαλύψεις για την «έξυπνη» οικονομική διαχείριση και την αλματώδη αύξηση της περιουσίας του ευρωβουλευτή προκαλούν σχεδόν αυτόματα συνειρμούς για πιθανό ξεθώριασμα του κόμματος στα μάτια της ελληνικής κοινής γνώμης, την ώρα που πρόσφυγες, ΜΚΟ και προσοδοφόρα ακίνητα τραυματίζουν βαθιά το λεγόμενο «ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς».«Το ηθικό πλεονέκτημα της Αριστεράς προφανώς ισχύει, αλλά δεν συνοδεύει κάθε aριστερό ως σφραγίδα προσφοράς. Το να είσαι Αριστερός είναι δύσκολο και απαιτητικό», σχολίασε με… φιλοσοφική διάθεση ο κ., λίγο πριν λάβει τον λόγο ο κ. Παπαδημούλης, σε κομματική διαδικτυακή εκδήλωση στα μέσα της εβδομάδας.Παρότι η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει επιβάλει προσώρας σιγή ασυρμάτου, το βάρος των αποκαλύψεων ανακαλεί αντανακλαστικά το διαχρονικό δίλημμα περί δίκαιου και ηθικού στην πολιτική, με τον ευρωβουλευτή του κόμματοςνα σπάει πρώτος την κομματική γραμμή.«Δεν μπορεί η Αριστερά να επικαλείται τις ατασθαλίες της Δεξιάς, να λέει δηλαδή ότι ο τάδε υπουργός ζητάει πάρα πολλά ή ότι το “πόθεν έσχες” του κ. Μητσοτάκη δεν είναι καθαρό και τα λοιπά. Δεν μπορεί να πάμε στη λογική το “μη χείρον βέλτιστον”. Και το άλλο θέμα είναι ότι η Αριστερά έχει ξεκαθαρίσει πως ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό», δήλωσεΑπό την πλευρά του, ο κ. Παπαδημούλης εμφανίστηκε να«ένα παγοθραυστικό για να ρηγματώσουμε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», θέλοντας να χρησιμοποιήσει ως ασπίδα προστασίας του το κόμμα του.Στην κινούμενη εσωκομματική άμμο «όλα αυτά αποκτούν άλλες διαστάσεις, στο πλαίσιο που υπάρχουν και εσωτερικοί ανταγωνισμοί», διαπιστώνουν οι πιο ψύχραιμοι, ενώ «θα εξαερωθούμε αν συνεχίσουμε έτσι», μονολογούν οι πιο κοινωνικά γειωμένοι, αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο να τους παρασύρει το ποτάμι των... προσφυγικών ροών.Το τσουνάμι των κοινωνικών αντιδράσεων, όπως καταγράφεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχηματοποίησε την πρώτη γραμμή άμυνας του κόμματος στην απόπειρα της Ν.Δ. να «πλήξει έναν από τους καλύτερους Ελληνες ευρωβουλευτές», όπως σχολίασε ο πρώην υπουργός, ένας από τους ελάχιστους συντρόφους του κ. Παπαδημούλη που ένιωσε την ανάγκη να τον υπερασπιστεί δημόσια.Στην ίδια φαρέτρα και η ανταπάντηση ότι «δεν έκανε χρήση αποκλειστικής πληροφορίας. Μακάρι και άλλοι Ελληνες να νοίκιαζαν τα σπίτια τους στους μετανάστες», που ήρθε και από άλλα στελέχη. Ακόμη και η ιδιότητα του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχει αναντίρρητα αμεσότερη πρόσβαση σε παγκοσμίου βεληνεκούς ΜΚΟ όπως η Solidarity Now του «γερακιού των αγορών» Τζορτζ Σόρος, η οποία και αποτελεί τον μισθωτή της οικογένειας Παπαδημούλη.Η ισχυρή ακτινοβολία της ΜΚΟ δεν είναι, άλλωστε, η μόνη διεθνική διάσταση της υπόθεσης, ο απόηχος της οποίας έχει ήδη, με τους κύκλους των ηγετών των ευρωπαϊκών οργάνων να κρατούν χαμηλούς τόνους παρά την υφέρπουσα δυσφορία. Κοινωνοί της όλης δυσφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες, έγιναν και Ελληνες ευρωβουλευτές, καθώς επιχείρησαν να αποκρυσταλλώσουν το τοπίο της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή κορυφαίοι κοινοτικοί παράγοντες σηκώνοντας τα τηλέφωνα.Πληροφορίες αναφέρουν ότι με ένα οργισμένο τηλεφώνημα ζήτησε από τον ευρωβουλευτή εξηγήσεις υπό άκρα μυστικότητα στα μέσα της εβδομάδας και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να ακολουθήσει τετ α τετ των δύο ανδρών με εξομολογητικό χαρακτήρα.Παρότι η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου επιδόθηκε σε χειρουργικούς χειρισμούς -αποφεύγοντας κάθε μορφής διαρροή, σχόλια ή ανακοινώσεις για το θέμα και επενδύοντας στη λήθη-, πάνω από τα κύματα των αντιδράσεων επιχείρησε να περάσει η αποστροφή του κ. Τσίπρα σε συνέντευξή του στην «Αυγή της Κυριακής».Επικαλούμενος με νόημα τη λέξη «ήθος», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανακαθόρισε το πλαίσιο της κομματικής του συμπόρευσης με τον κ. Παπαδημούλη, περιγράφοντας ότι«σημαίνει ότι φροντίζουμε πάντα και με επιμονή η εικόνα του καθενός από μας, είτε αφορά σε οικονομικά ζητήματα, είτε σε διαπροσωπικές σχέσεις, είτε βέβαια σε πολιτικές απόψεις, να είναι μια εικόνα καθαρότητας, διαφάνειας και αφοσίωσης στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας».Η μοναδική ευθεία αναφορά στο θέμα, η οποία ήρθε από τα πλέον επίσημα χείλη, δίχασε αντί να φωτίσει και τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού αναγνώστηκε ως αποδοκιμασία «χαμηλού βεληνεκούς», με τον κ. Φίλη να κάνει λόγο για «παρερμηνεία», σε αντίθεση με τους πραιτοριανούς της «προεδρικής φρουράς» που διαβάζουν πίσω από τα τσιτάτα του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ένα άρρητο τελεσίγραφο, σε περίπτωση που «τα γεγονότα τρέξουν».Μολονότι ο κ. Τσίπρας ταυτίστηκε λεκτικά με την «κοινωνική πλειοψηφία», αυτή, ωστόσο, δεν έχει λάβει μέχρι αυτή την ώρα τις δέουσες απαντήσεις ούτε από τον πρωταγωνιστή του εναλλακτικού real estate, ούτε από τον επικοινωνιακό μηχανισμό της Κουμουνδούρου.Στον αντίποδα, η θεσμική κάλυψη που παρείχε ο σκληρός κομματικός πυρήνας στα μέσα της εβδομάδας, συγκαταλέγοντας τον κ. Παπαδημούλη ανάμεσα σε δύο ιστορικά στελέχη (Νίκος Βούτσης, Γιάννης Δραγασάκης), στον πρώην υπουργό και «προεδρικό»,, αλλά και την πρώην εκπρόσωπο Τύπου, στήνει τείχος προστασίας μπροστά από τον ευρωβουλευτή.Και αυτός με τη σειρά του προσχώρησε ανοιχτά στην επιταγή ενός «αριστερού κόμματος», αποκηρύσσοντας τη «μετατόπιση προς τη σοσιαλδημοκρατία», καθώς αναζητά διακαώς εσωκομματική στέγη στην πλατφόρμα των αριστερόστροφων στελεχών της Κουμουνδούρου, τα οποία εμμένουν στον ριζοσπαστισμό, κατακεραυνώνοντας τους οπαδούς της γενναίας διεύρυνσης, εν όψει του επικείμενου συνεδρίου.Πέρα από τα εσωκομματικά σωσίβια, το ενδεχόμενο η υπόθεση να εξελιχθεί σε ναυάγιο για την αξιωματική αντιπολίτευση αποκτά σοβαρές πιθανότητες, καθώς τόσο η κομματική ομερτά όσο και οι σιβυλλικές τοποθετήσεις της ηγετικής ομάδας εκπέμπουν μηνύματα συντροφικής… αλληλεγγύης στην ελληνική κοινή γνώμη, η οποία παρακολουθεί να βγαίνουν σαν λαγοί από τα καπέλα ακίνητα και μισθώματα.Πολύ περισσότερο όταν η βουβή διαμαρτυρία στο εσωτερικό της Κουμουνδούρου εντείνει την αίσθηση της σιωπηρής υποστήριξης αντί της ρήξης με στόχο την «εικόνα καθαρότητας και διαφάνειας».