Ανοίγει ο τουρισμός: Πύλες ασφαλείας τα αεροδρόμια «Ελ. Βενιζέλος» και «Μακεδονία»

Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και κανόνες τήρησης της υγειονομικής απόστασης έχουν ληφθεί σε όλες τις πύλες εισόδου της χώρας, σε συνδυασμό με την ενεργοποίηση των σχετικών υγειονομικών πρωτοκόλλων, ως εγγύηση ασφάλειας της δημόσιας υγείας, κατά την έναρξη σήμερα της φετινήςπεριόδου.Η πρόσβαση σε επισκέπτες από περισσότερες χώρες από θάλασσα, ξηρά και αέρα, αλλά και η επαναφορά μουσείων και αρχαιολογικών χώρων θέτουν στο φουλ τις μηχανές της «βαριάς βιομηχανίας» της χώρας, χωρίς καμία έκπτωση, ωστόσο, να γίνεται ανεκτή χάρη του τουριστικού τζίρου ως προς την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, τους οποίους έχουν επεξεργαστεί οι ειδικοί επιστήμονες όλο το προηγούμενο διάστημα.«Ελάτε στην Ελλάδα. Φέρτε τους φίλους σας. Ενημερώστε ότι πλέον η χώρα είναι ανοιχτή. Μάθαμε το μάθημά μας από την αντιμετώπιση της πανδημίας και εργαστήκαμε πολύ σκληρά για να διασφαλίσουμε ότι οι επισκέπτες μας θα παραμείνουν ασφαλείς και υγιείς» διεμήνυσε χαρακτηριστικά το Σάββατο από τη Σαντορίνη οΜε το βλέμμα στραμμένο στακαι, τα οποία τίθενται σε σχεδόν πλήρη λειτουργία σήμερα, ισχύουν τα εξής:· Η είσοδος στο κτίριο του αεροδρομίου επιτρέπεται μόνο για άτομα που ταξιδεύουν και είναι κάτοχοι αεροπορικού εισιτηρίου,· Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από την είσοδο στο αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιβίβασης όσο και κατά την πτήση, ενώ συνίσταται η αλλαγή της κάθε 4 ώρες.· Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν όλα τα μέσα ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικό υγρό), στη διάρκεια της εργασίας τους.· Η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μέτρων) εφαρμόζεται σε όλες τις φάσεις των διαδικασιών στο αεροδρόμιο.· Εγκαταστάσεις, μηχανήματα, εξοπλισμός και επιφάνειες συχνής επαφής απολυμαίνονται τακτικά με ειδικά υλικά.· Υπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στους χώρους των αεροδρομίων και στους χώρους υγιεινής για χρήση από τους επιβάτες.· Ενθαρρύνεται η χρήση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών (web check-in, self check in, εκτύπωση tag αποσκευής, διαδικασία drop off baggage, eparking).Με δεδομένη την λήψη όλων των μέτρων προστασίας στα πρώτα βήματα επί ελληνικού εδάφους, καθώς τις περισσότερες διεθνείςπερίπου μετά από 3 μήνες υποδέχονται από σήμερα τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, το πρώτο κύμα άρσης των περιορισμών αφορά στο διάστημα από σήμερα και έως τις 30 Ιουνίου, για να επακολουθήσουν και νέοι προορισμοί από 1η Ιουλίου:Συγκεκριμένα,από σήμερα:· αίρεται η απαγόρευση σε ό,τι αφορά τις αφίξεις από Ιταλία, Ισπανία και Ολλανδία.· ειδικά την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία επιτρέπονται πτήσεις μόνο για essential travel (δηλαδή ταξίδια που δεν αφορούν τουριστικούς σκοπούς)· ενώ παραμένει η απαγόρευση για τη Μεγάλη Βρετανία και την Τουρκία.«Ποδαρικό» για τις διεθνείς πτήσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης κάνει σήμερα η πτήση της Aegean Airlines από Μόναχο στις 13.15, την οποία μάλιστα θα υποδεχθεί υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Αναλυτικά:· Επιτρέπονται όλες οι διεθνείς πτήσεις· Διατήρηση απαγόρευσης για πτήσεις από Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία.Τη σκυτάλη του ανοίγματος θα λάβουν τα περιφερειακά αεροδρόμια από την 1η Ιουλίου, ενώ για τους πρώτους επιβάτες που θα φτάσουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από αεροδρόμια εκτός λίστας EASA, θα πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά τεστ και οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε μία ημέρα αυτοπεριορισμού σε ξενοδοχείο επιλογής τους, μέχρι να εκδοθεί το αποτέλεσμα του τεστ. Σε περίπτωση που το τεστ βγει θετικό, θα παραμένουν σε καραντίνα για 14 ημέρες.Επιπλέον, για όσους έρχονται από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ολλανδία και από αεροδρόμια που είναι στη λίστα του EASA, θα πραγματοποιείται τεστ σε όλους και θα τίθενται σε περιορισμό μίας ημέρας στο ξενοδοχείο διαμονής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) μέχρι να εκδοθεί το τεστ. Επιπλέον, σε περίπτωση θετικού τεστ θα εφαρμόζεται καραντίνα 14 ημερών.Οδηγίες και κανονισμοί υπάρχουν στο πρώτο κύμα επιστροφής του τουρισμού στην κανονικότητα και για τις θαλάσσιες αφίξεις, αφού:· ισχύει η απαγόρευση του κατάπλου των πλοίων από το εξωτερικό σε ελληνικά λιμάνια,· αλλά επιτρέπεται ο κατάπλους για τα σκάφη αναψυχής μόνο με το πλήρωμα.Ταυτόχρονα, ως σημεία πρώτης εισόδου των επιβατών των κρουαζιερόπλοιων έχουν οριστεί τα λιμάνια του Πειραιά, της Κέρκυρας, του Ηρακλείου, του Βόλου, του Κατακόλου και το εμπορικό λιμάνι της Ρόδου. Ενεργές παραμένουν και οι δυο συνδέσεις της χώρας για ακτοπλοϊκές συνδέσεις με το εξωτερικό, δηλαδή το λιμάνι της Πάτρας και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας.Όσον αφορά στις χερσαίες αφίξεις, από σήμερα και μέχρι 30 Ιουνίου:· Κλειστά παραμένουν τα χερσαία σύνορα από Τουρκία, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία (πλην των απολύτως απαραιτήτων, αναγκαίων επαγγελματικών μετακινήσεων),· Ανοίγουν από σήμερα τα σύνορα με τη Βουλγαρία.Υπενθυμίζεται ότι 7 είναι τα σημεία εισόδου των οδικών συνδέσεων, τα οποία και ενεργοποιούνται από σήμερα, δηλαδή: η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή, οι Εύζωνοι, ο Προμαχώνας, η Νυμφαία, οι Καστανιές και οι Κήποι.Προστιθέμενη αξία στην εκστρατεία για την επανεκκίνηση της φετινής τουριστικής περιόδου αναμένεται να προσδώσει και η επαναλειτουργία σήμερα των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων σε όλη την επικράτεια, παρότι η ευλαβική τήρηση των κανόνων προστασίας θεωρείται αυτονόητη.Ειδικότερα, σε όλους τους μουσειακούς και αρχαιολογικούς χώρους είναι υποχρεωτικά:· η τήρηση των αποστάσεων (1,5 μ. για τους ανοικτούς χώρους και 2 μ. για τους κλειστούς),· η χρήση μη ιατρικής μάσκας και· η συμμετοχή ως και 8 ατόμων στις ομαδικές ξεναγήσεις.Για την καλύτερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε χρήση βρίσκεται η ψηφιακή εφαρμογή Visit Greece, δηλαδή το επίσημο application για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (E.O.T), το οποίο έχει σχεδιαστεί με δυνατότητα αποστολής push notification αναλόγως της περιοχής στην οποία βρίσκεται κάθε φορά ο ταξιδιώτης, κάνοντας δηλαδή geolocation, αυτόματη ανίχνευση γεωγραφικής θέσης μέσω δορυφόρου, προτείνοντας έτσι συγκεκριμένα σημεία φιλοξενίας, εστίασης και φυσικά και τα αξιοθέατα κάθε περιοχής στον επισκέπτη.Προετοιμασία «ολυμπιακών προδιαγραφών» με αφορμή τη σημερινή επανεκκίνηση των πτήσεων, αλλά και την απελευθέρωση των χερσαίων και θαλάσσιων αφίξεων έχουν κάνει και κορυφαίοι ξενοδοχειακοί όμιλοι στη χώρα, προκειμένου να παράσχουν τις μέγιστες δυνατές συνθήκες ασφάλειας από τον ιό στους επισκέπτες τους.Εκτός από τα προβλεπόμενα μέτρα κοινωνικής απόστασης, αλλά και τις προδιαγραφές για εστιατόρια και καφέ εντός των ξενοδοχειακών μονάδων (που έχει θεσπίσει το υπουργείο Ανάπτυξης), συνεργασίες με ιατρικούς ομίλους και γιατρούς έχουν συνάψει πολλά ξενοδοχεία, ενισχύοντας το βαθμό ετοιμότητάς τους απέναντι σε οποιοδήποτε νέο κρούσμα.