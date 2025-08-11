Ιδού το supercar με 1.250 ίπποι σε τιμή… ευκαιρίας
Ιδού το supercar με 1.250 ίπποι σε τιμή… ευκαιρίας

Σπάει τα ταμπού και είναι ένα από τα ισχυρότερα supercars χωρίς να κοστίζει μια περιουσία.

Ιδού το supercar με 1.250 ίπποι σε τιμή… ευκαιρίας
Η Chevrolet παρουσίασε τη νέα Corvette ZR1X, ένα από τα πιο εντυπωσιακά supercars του 2026 και ταυτόχρονα, ένα από τα πιο «προσιτά» στην κατηγορία του.

