Οι προσωπικές τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της Μπρέντα Φρίκερ πριν από τον θάνατό της στα 81
Οι προσωπικές τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της Μπρέντα Φρίκερ πριν από τον θάνατό της στα 81
Η είδηση του θανάτου της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού έφερε ξανά στο προσκήνιο τη δύσκολη προσωπική διαδρομή της.
Η είδηση του θανάτου της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού έφερε ξανά στο προσκήνιο τη δύσκολη προσωπική διαδρομή της.
Ηείδηση του θανάτου της Brenda Fricker, της αγαπημένης «Γυναίκας με τα Περιστέρια» από το Home Alone 2, έφερε ξανά στο προσκήνιο τη δύσκολη προσωπική διαδρομή της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού. Η Fricker γνώρισε μεγάλη καλλιτεχνική αναγνώριση, κερδίζοντας το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου το 1990 για την ερμηνεία της στην ταινία Το Αριστερό μου Πόδι (My Left Foot). Πίσω όμως από την επιτυχημένη καριέρα της κρυβόταν μια ζωή γεμάτη δοκιμασίες.
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