Αγωγές κατά TikTok και META για αυτοκτονίες ανηλίκων: Οι γονείς καταγγέλουν τους τεχνολογικούς κολοσσούς

Ένα ερώτημα που απασχολεί γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο είναι το κατά πόσο οι πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρουν ευθύνη για τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει το περιεχόμενο που προωθούν στους χρήστες και ιδίως στα νεαρά σε ηλικία άτομα. Και καθώς η χρήση των social media ξεκινά πλέον από ολοένα μικρότερες ηλικίες, το ερώτημα αυτό γίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ.Η υπόθεση αυτοκτονίας μίας έφηβης στην Ιταλία, η οποία έγινε πρόσφατα γνωστή, είναι μία από αυτές που συμμετέχουν σε συλλογική αγωγή κατά των εταιρειών Meta και TikTok, κατηγορώντας τις πλατφόρμες ότι δεν προστατεύουν επαρκώς τους ανήλικους χρήστες. Η μητέρα της 12χρονης Ροσέλα είδε μέσα σε λίγους μήνες, της κόρης της να αλλάζει δραματικά, καθώς οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τής πρότειναν ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο σχετικό με την αυτοτραυματική συμπεριφορά και την κατάθλιψη. Πέντε μήνες αργότερα, το κορίτσι έβαλε τέλος στη ζωή του.Μετά τον θάνατο της κόρης τους, οι γονείς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές συσκευές της και διαπίστωσαν ότι η Ροσέλα χρησιμοποιούσε τα κοινωνικά δίκτυα πολύ περισσότερο απ’ όσο γνώριζαν. Ανάμεσα στα ευρήματα ήταν και ένας μυστικός λογαριασμός στο Instagram με το όνομα «Just a dead pers0n» («Απλώς ένας νεκρός άνθρωπος»), όπου το γράμμα «ο» είχε αντικατασταθεί από τον αριθμό μηδέν. Σύμφωνα με τους γονείς, τον Σεπτέμβριο του 2023 η Ροσέλα άρχισε να αναζητά περιεχόμενο σχετικό με την κατάθλιψη, το οποίο αντανακλούσε τα συναισθήματά της. Όπως υποστηρίζουν, οι αλγόριθμοι των πλατφορμών συνέχισαν να της προτείνουν παρόμοιο υλικό, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο που ενίσχυσε την ψυχική της επιβάρυνση.«Κάποια στιγμή ήταν σαν (το περιεχόμενο αυτό) να απέκτησε δική του ζωή. Μεγάλωνε διαρκώς μέχρι που κάλυψε τη χαρούμενη και κοινωνική πλευρά της, το φωτεινό κομμάτι του χαρακτήρα της», δήλωσε η μητέρα της στο Reuters. Οι ενάγοντες ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση των ανηλίκων στις πλατφόρμες και μεγαλύτερη ενημέρωση των οικογενειών για τους πιθανούς κινδύνους.