Βέρα Γουάνγκ: Νέα εμφάνιση με sexy cut-outs - Σχόλια στα social media για τη skinny σιλουέτα της 76χρονης σχεδιάστριας
MARIE CLAIRE

Βέρα Γουάνγκ: Νέα εμφάνιση με sexy cut-outs - Σχόλια στα social media για τη skinny σιλουέτα της 76χρονης σχεδιάστριας

Στην εποχή του Ozempic, πληθαίνουν οι φωνές που προειδοποιούν για τη διάκριση ανάμεσα στο λεπτό και το κοκαλιάρικο

Βέρα Γουάνγκ: Νέα εμφάνιση με sexy cut-outs - Σχόλια στα social media για τη skinny σιλουέτα της 76χρονης σχεδιάστριας
Η Vera Wang έκανε νέα δημόσια εμφάνιση στην τελετή απονομής των βραβείων Fragrance Foundation Awards, στη Νέα Υόρκη, επιβεβαιώνοντας ότι το παιχνίδι με τη μόδα δεν έχει ηλικία για την 76χρονη σχεδιάστρια. Για την περίσταση επέλεξε μια total black εμφάνιση με opera gloves σε baby blue, που συνδύαζε μάξι ημιδιάφανη φούστα, bralette και sexy cut-outs που αναδείκνυαν τον κορμό της.

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