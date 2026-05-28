H Τόνια Σωτηροπούλου φόρεσε μία από τις πιο hot σιλουέτες στα denim για τη σεζόν

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Δευτέρας, 25 Μαΐου, η ταινία του Πέντρο Αλμοδοβάρ, Πικρές Γιορτές, στην Αθήνα.Πλήθος Ελλήνων ηθοποιών και καλλιτεχνών βρέθηκε στο Cine Paris για να παρακολουθήσει την ταινία, η οποία ακολουθεί την Έλσα, μια σκηνοθέτρια διαφημιστικών, που προσπαθεί να διαχειριστεί τον θάνατο της μητέρας της μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων. Αντί να επιτρέψει στον εαυτό της να πενθήσει, βυθίζεται εμμονικά στη δουλειά, αναζητώντας καταφύγιο στη δημιουργία και την καθημερινή πίεση. Όταν μια κρίση πανικού την αναγκάζει να απομακρυνθεί από τη Μαδρίτη, αποφασίζει να ταξιδέψει στη Λανθαρότε μαζί με τη φίλη της Patricia, ενώ ο σύντροφός της Bonifacio μένει πίσω.