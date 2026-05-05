Η Blue Ivy Carter ήταν μία από τις νεότερες καλεσμένες στην ιστορία του Met Gala - Τι φόρεσε

ΗBlue Ivy Carter φάνηκε να γεννήθηκε έτοιμη για τη δική της στιγμή στο Met Gala. Η 14χρονη έκανε το ντεμπούτο της στο διάσημο event στις 4 Μαΐου, εντυπωσιάζοντας με δημιουργία του οίκου Balenciaga, στο πλευρό των γονιών της.Η πρώτη της παρουσία συνέπεσε με την επιστροφή της Beyoncé στο Met Gala έπειτα από 10 χρόνια, καθώς η τραγουδίστρια του «Texas Hold ’Em» ήταν μία από τις τέσσερις συμπροέδρους της φετινής διοργάνωσης στο Metropolitan Museum of Art στη New York City.Η Blue Ivy φόρεσε ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με μακριά ουρά και ασορτί jacket, όλα σχεδιασμένα από τον οίκο Balenciaga. Ολοκλήρωσε το look με γυαλιά ηλίου και ασημένια stilettos, ποζάροντας δίπλα στον Jay Z, που επέλεξε μαύρο κοστούμι Louis Vuitton, και τη Beyoncé, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα με μια custom δημιουργία διακοσμημένη με διαμάντια, σχεδιασμένη από τον Olivier Rousteing.