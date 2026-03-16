Αυτά τα ζώδια βλέπουν τις σχέσεις τους να βελτιώνονται την εβδομάδα που ξεκίνησε

Ηεβδομάδα από 16 έως 22 Μαρτίου φέρνει μια πιο θετική δυναμική στις σχέσεις για ορισμένα ζώδια. Η Νέα Σελήνη στους Ιχθύς στις 18 Μαρτίου σηματοδοτεί νέα ξεκινήματα, ενώ η επιστροφή του Ερμή σε ορθή πορεία στις 20 Μαρτίου βοηθά να ξεκαθαρίσουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα, η έναρξη της περιόδου του Κριού και η εαρινή ισημερία την ίδια ημέρα δίνουν θάρρος για νέα βήματα στην προσωπική ζωή.ΚαρκίνοςΓια τους Καρκίνους, μια αλήθεια μπορεί να αποκαλυφθεί απρόσμενα. Η σύνοδος της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στους Ιχθύς στις 17 Μαρτίου φέρνει βαθύτερη κατανόηση γύρω από την ερωτική ζωή. Είναι μια περίοδος που βοηθά να συνειδητοποιήσετε τι πραγματικά θέλετε από μια σχέση αλλά και τι χρειάζεστε από τον σύντροφό σας. Για όσους είναι ελεύθεροι, η ίδια ενέργεια μπορεί να φέρει ξεκαθάρισμα γύρω από ένα παρελθοντικό ειδύλλιο ή συναισθήματα που δεν είχαν κλείσει. Αυτό το κλείσιμο κύκλου μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μια πιο υγιή νέα αρχή.