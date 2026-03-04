Η Νικόλ Κίντμαν με Σανέλ και τη Τζέιμι Λι Κέρτις στο πλευρό της στην πρεμιέρα της νέας της δουλειάς

ΗNicole Kidman παρέδωσε ακόμη ένα masterclass διακριτικής κομψότητας, επιλέγοντας ένα αυστηρά μαύρο σύνολο για την πρεμιέρα της νέας της τηλεοπτικής σειράς Scarpetta στη Νέα Υόρκη.Η σταρ εμφανίστηκε στο Regal Union Square την Τρίτη 3 Μαρτίου, φορώντας ένα Chanel σύνολο με oversized, σταυρωτό blazer με χρυσά κουμπιά, το οποίο συνδύασε με ημιδιάφανη μαύρη φούστα με feather-like λεπτομέρειες. Το look ολοκλήρωσε με statement δαχτυλίδια σε ασημί τόνους, ενώ τα ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς.«Μην απαντάτε για τα παιδιά σας»Στο περιθώριο της πρεμιέρας, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για τις κόρες της, Sunday Rose (17) και Faith Margaret (15), αποκαλύπτοντας πως θα «λάτρευε» να τις δει κάποτε να τη συνοδεύουν και επαγγελματικά, αν εκείνες το επιλέξουν.Με αφορμή το γεγονός ότι ο συμπρωταγωνιστής της Bobby Cannavale εμφανίζεται στη σειρά μαζί με τον γιο του, Jake Cannavale, ο οποίος υποδύεται τη νεότερη εκδοχή του χαρακτήρα του, η Nicole Kidman σχολίασε: «Αυτό που όλοι γνωρίζουμε για τα παιδιά, και ειδικά όταν μεγαλώνουν και γίνονται νεαρές γυναίκες, είναι να μην απαντάμε εκ μέρους τους, να μην τους λέμε ποιοι είναι ή τι είναι. Είναι εκείνα που θα σας πουν ποια είναι. Θα πρέπει να ρωτήσετε τις ίδιες».