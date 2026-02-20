ALS: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε ο Eric Dane

Οηθοποιός Eric Dane, γνωστός από τις σειρές Grey’s Anatomy και Euphoria, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig.Η είδηση έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σοβαρή και προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση, η οποία επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σταδιακά σε απώλεια ελέγχου των εκούσιων μυϊκών κινήσεων.