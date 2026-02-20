ALS: Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε ο Eric Dane
Τα συμπτώματα μπορεί να αποδίδονται σε κούραση ή κόπωση.
Οηθοποιός Eric Dane, γνωστός από τις σειρές Grey’s Anatomy και Euphoria, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη διάγνωσή του με πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα (ALS), γνωστή και ως νόσος του Lou Gehrig.
Η είδηση έφερε ξανά στο προσκήνιο μια σοβαρή και προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση, η οποία επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, οδηγώντας σταδιακά σε απώλεια ελέγχου των εκούσιων μυϊκών κινήσεων.
