«Βλέπεις πώς λαδώνονται τα γρανάζια του κόσμου, από μισογυνισμό ξέχειλο από πορνό»
«Βλέπεις πώς λαδώνονται τα γρανάζια του κόσμου, από μισογυνισμό ξέχειλο από πορνό»
«Διάβασα τους φακέλους Epstein – Τι ένιωσα ως γυναίκα»
Η δημοσιογράφος Helen Rumbelow αφιέρωσε δύο ημέρες στην ανάγνωση των πρόσφατων φακέλων Epstein. Μοιράζεται με τους Times τις σκέψεις και τα συναισθήματα που της προκάλεσε αυτή η εμπειρία, ως γυναίκα.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα