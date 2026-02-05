Μπορεί το σώμα μας να εκφράσει κύρος;
Μπορεί το σώμα μας να εκφράσει κύρος;
Μερικοί φαίνεται να το πιστεύουν.
Αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα και κλαμπ αποκλειστικά για μέλη αποτελούν χρόνια τώρα σύμβολα κύρους και κοινωνικής θέσης. Στο TikTok και στο Instagram, η Brooke Yoakam, η οποία ασχολείται με αναδυόμενες τάσεις, brands και τις προτιμήσεις των καταναλωτών προτείνει κάτι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια, το 2026 ένα καλλίγραμμο σώμα θα αποτελεί status symbol.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα