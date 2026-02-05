Μπορεί το σώμα μας να εκφράσει κύρος;
MARIE CLAIRE

Μπορεί το σώμα μας να εκφράσει κύρος;

Μερικοί φαίνεται να το πιστεύουν.

Μπορεί το σώμα μας να εκφράσει κύρος;
Αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα και κλαμπ αποκλειστικά για μέλη αποτελούν χρόνια τώρα σύμβολα κύρους και κοινωνικής θέσης. Στο TikTok και στο Instagram, η Brooke Yoakam, η οποία ασχολείται με αναδυόμενες τάσεις, brands και τις προτιμήσεις των καταναλωτών προτείνει κάτι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια, το 2026 ένα καλλίγραμμο σώμα θα αποτελεί status symbol.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης