Μπορεί το σώμα μας να εκφράσει κύρος;

Αυτοκίνητα, ρολόγια, κοσμήματα και κλαμπ αποκλειστικά για μέλη αποτελούν χρόνια τώρα σύμβολα κύρους και κοινωνικής θέσης. Στο TikTok και στο Instagram, η Brooke Yoakam, η οποία ασχολείται με αναδυόμενες τάσεις, brands και τις προτιμήσεις των καταναλωτών προτείνει κάτι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια, το 2026 ένα καλλίγραμμο σώμα θα αποτελεί status symbol.