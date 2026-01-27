Η Ναόμι Γουότς μεταμορφώνεται σε Τζάκι Κέννεντι - Ωνάση: Η αφίσα από την πολυαναμενόμενη σειρά

ΗNaomi Watts εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα γυρίσματα του «American Love Story», μεταμορφωμένη πλήρως σε Jacqueline Kennedy Onassis, το καλοκαίρι του 2025.Η ηθοποιός εθεάθη να γυρίζει σκηνές στο Central Park μαζί με τον Paul Kelly, που υποδύεται τον γιο της Jackie, John F. Kennedy Jr., στη σειρά που σκηνοθετεί ο Ryan Murphy. Η ηθοποιός ήταν σχεδόν αγνώριστη, καθώς εγκατέλειψε το χαρακτηριστικό ξανθό καρέ της υπέρ του σκούρου καστανού χρώματος μαλλιών της πρώην Πρώτης Κυρίας.Στη σκηνή, φορούσε τα χαρακτηριστικά oversized γυαλιά ηλίου της JBKO, ένα καπέλο με σκληρή δομή, χρυσό μενταγιόν και κομψό μαύρο πουκάμισο με κουμπιά και αντίστοιχο παντελόνι.Ο Kelly, από την πλευρά του, εμφανίστηκε με καπέλο, χακί παντελόνι και αέρινο λευκό πουκάμισο. Η Grace Gummer, που υποδύεται την κόρη της Jackie, Caroline Kennedy, εθεάθη επίσης στο πάρκο με δύο μικρά κορίτσια που υποδύονται τις κόρες της Caroline, Rose και Tatiana. Η Sarah Pidgeon, που υποδύεται την Carolyn Bessette-Kennedy, τη νεαρή και καταδικασμένη σύντροφο, στη σειρά, δεν εμφανίστηκε στη συγκεκριμένη σκηνή, αν και οι επιλογές της σε ρούχα και μαλλιά έχουν τραβήξει ήδη το ενδιαφέρον των φαν.