Γιατί το AI επηρεάζει περισσότερο την Αγγλία
Τι έδειξε έρευνα για την εξέλιξη της εργασίας και τους φόβους των εργαζομένων.
Ητεχνητή νοημοσύνη πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο πιο σκληρά από άλλες μεγάλες οικονομίες, καθώς η Βρετανία χάνει περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργεί λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley.
Οι βρετανικές εταιρείες ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε οδηγήσει σε καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μειωμένες κατά 8% – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ άλλων κορυφαίων οικονομιών, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Αυστραλία, σύμφωνα με τη μελέτη της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley.
Η έρευνα, που μοιράστηκε με το Bloomberg, αφορούσε εταιρείες που χρησιμοποιούν AI για τουλάχιστον ένα χρόνο σε πέντε κλάδους: βασικά καταναλωτικά προϊόντα και λιανικό εμπόριο, ακίνητα, μεταφορές, εξοπλισμό υγείας και αυτοκίνητα.
Διαπιστώθηκε ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις ανέφεραν μέση αύξηση παραγωγικότητας κατά 11,5% χάρη στην AI. Οι αμερικανικές εταιρείες σημείωσαν παρόμοια κέρδη, αλλά δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες έκοψαν.
