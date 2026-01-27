Γιατί το AI επηρεάζει περισσότερο την Αγγλία
MARIE CLAIRE

Γιατί το AI επηρεάζει περισσότερο την Αγγλία

Τι έδειξε έρευνα για την εξέλιξη της εργασίας και τους φόβους των εργαζομένων.

Γιατί το AI επηρεάζει περισσότερο την Αγγλία
Ητεχνητή νοημοσύνη πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο πιο σκληρά από άλλες μεγάλες οικονομίες, καθώς η Βρετανία χάνει περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργεί λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley.

 
Οι βρετανικές εταιρείες ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε οδηγήσει σε καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μειωμένες κατά 8% – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ άλλων κορυφαίων οικονομιών, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Αυστραλία, σύμφωνα με τη μελέτη της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley.

 
Η έρευνα, που μοιράστηκε με το Bloomberg, αφορούσε εταιρείες που χρησιμοποιούν AI για τουλάχιστον ένα χρόνο σε πέντε κλάδους: βασικά καταναλωτικά προϊόντα και λιανικό εμπόριο, ακίνητα, μεταφορές, εξοπλισμό υγείας και αυτοκίνητα.

Διαπιστώθηκε ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις ανέφεραν μέση αύξηση παραγωγικότητας κατά 11,5% χάρη στην AI. Οι αμερικανικές εταιρείες σημείωσαν παρόμοια κέρδη, αλλά δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες έκοψαν.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης