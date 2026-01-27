Γιατί το AI επηρεάζει περισσότερο την Αγγλία

Ητεχνητή νοημοσύνη πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο πιο σκληρά από άλλες μεγάλες οικονομίες, καθώς η Βρετανία χάνει περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες δημιουργεί λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με έρευνα της Morgan Stanley.Οι βρετανικές εταιρείες ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είχε οδηγήσει σε καθαρή απώλεια θέσεων εργασίας κατά τους τελευταίους 12 μήνες, μειωμένες κατά 8% – το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ άλλων κορυφαίων οικονομιών, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Γερμανία και η Αυστραλία, σύμφωνα με τη μελέτη της επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley.Η έρευνα, που μοιράστηκε με το Bloomberg, αφορούσε εταιρείες που χρησιμοποιούν AI για τουλάχιστον ένα χρόνο σε πέντε κλάδους: βασικά καταναλωτικά προϊόντα και λιανικό εμπόριο, ακίνητα, μεταφορές, εξοπλισμό υγείας και αυτοκίνητα.Διαπιστώθηκε ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις ανέφεραν μέση αύξηση παραγωγικότητας κατά 11,5% χάρη στην AI. Οι αμερικανικές εταιρείες σημείωσαν παρόμοια κέρδη, αλλά δημιούργησαν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες έκοψαν.