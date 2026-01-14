Η edgy ολόμαυρη εμφάνιση της Γκρέις βαν Πάτεν στη Νέα Υόρκη
MARIE CLAIRE

Η edgy ολόμαυρη εμφάνιση της Γκρέις βαν Πάτεν στη Νέα Υόρκη

Σε screening event της 3ης σεζόν του Tell Me Lies.

Η edgy ολόμαυρη εμφάνιση της Γκρέις βαν Πάτεν στη Νέα Υόρκη
Τα τρία πρώτα επεισόδια της 3ης σεζόν του Tell Me Lies ανέβηκαν επίσημα στο Hulu αυτή την εβδομάδα και στη Νέα Υόρκη, οι πρωταγωνιστές της σειράς έδωσαν το παρών σε screening event με εμφανίσεις που απέδειξαν ότι ένα party look μπορεί να είναι ταυτόχρονα cool και κομψό. Και η Grace Van Patten ξεχώρισε από όλους.

