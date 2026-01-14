Το αναπάντεχο όφελος ενός δέντρου που παραμένει στολισμένο ακόμα και μετά τις γιορτές
MARIE CLAIRE

Το αναπάντεχο όφελος ενός δέντρου που παραμένει στολισμένο ακόμα και μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με την επιστήμη

Το αναπάντεχο όφελος ενός δέντρου που παραμένει στολισμένο ακόμα και μετά τις γιορτές
Μπορεί να έχει περάσει πλέον και η τελευταία προθεσμία που υποτίθεται ότι θα «έπρεπε« να ξεστολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο –σύμφωνα τουλάχιστον με τις κοινωνικές προσδοκίες ή τις προσδοκίες που έχουμε εμείς από τον εαυτό μας- αλλά αν δεν το έχουμε κάνει ακόμα, οι ειδικοί μάς διαβεβαιώνουν ότι αυτή η αναβλητικότητα έχει τα οφέλη της.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης