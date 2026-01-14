Το αναπάντεχο όφελος ενός δέντρου που παραμένει στολισμένο ακόμα και μετά τις γιορτές

Μπορεί να έχει περάσει πλέον και η τελευταία προθεσμία που υποτίθεται ότι θα «έπρεπε« να ξεστολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο –σύμφωνα τουλάχιστον με τις κοινωνικές προσδοκίες ή τις προσδοκίες που έχουμε εμείς από τον εαυτό μας- αλλά αν δεν το έχουμε κάνει ακόμα, οι ειδικοί μάς διαβεβαιώνουν ότι αυτή η αναβλητικότητα έχει τα οφέλη της.