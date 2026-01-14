Το αναπάντεχο όφελος ενός δέντρου που παραμένει στολισμένο ακόμα και μετά τις γιορτές
Το αναπάντεχο όφελος ενός δέντρου που παραμένει στολισμένο ακόμα και μετά τις γιορτές
Σύμφωνα με την επιστήμη
Μπορεί να έχει περάσει πλέον και η τελευταία προθεσμία που υποτίθεται ότι θα «έπρεπε« να ξεστολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο –σύμφωνα τουλάχιστον με τις κοινωνικές προσδοκίες ή τις προσδοκίες που έχουμε εμείς από τον εαυτό μας- αλλά αν δεν το έχουμε κάνει ακόμα, οι ειδικοί μάς διαβεβαιώνουν ότι αυτή η αναβλητικότητα έχει τα οφέλη της.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα