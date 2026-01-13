H Κέιτ Χάντσον δείχνει πώς να φορέσουμε ένα Τ-shirt με στάμπα σε βραδινή έξοδο
Την ίδια ακριβώς μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Bob Weir, o κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, η Kate Hudson εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες φορώντας ένα εξαιρετικά σπάνιο T-shirt των Grateful Dead, αποτίοντας φόρο τιμής με τον πιο κομψό τρόπο.

