Τρεις παραστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δεις

Γεμάτα θέατρα και άνθρωποι που βγαίνουν από την αίθουσα χαμογελαστοί, σοκαρισμένοι ή δακρυσμένοι: από τις ωραιότερες εικόνες της γιορτινής Αθήνας. Ανάμεσα σε αρκετές παρατάσεις που αξίζουν την προσοχή μας, διαλέγουμε τρεις, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με ένα κοινό γνώρισμα: δεν σε αφήνουν να τις ξεχάσεις.