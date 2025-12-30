Τρεις παραστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δεις
MARIE CLAIRE

Τρεις παραστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δεις

Συγκλονιστικές ερμηνείες στον Οιδίποδα, χοροθέατρο που άφησε εποχή και μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία από την Ιρλανδία

Τρεις παραστάσεις που πρέπει οπωσδήποτε να δεις
Γεμάτα θέατρα και άνθρωποι που βγαίνουν από την αίθουσα χαμογελαστοί, σοκαρισμένοι ή δακρυσμένοι: από τις ωραιότερες εικόνες της γιορτινής Αθήνας. Ανάμεσα σε αρκετές παρατάσεις που αξίζουν την προσοχή μας, διαλέγουμε τρεις, εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, αλλά με ένα κοινό γνώρισμα: δεν σε αφήνουν να τις ξεχάσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης