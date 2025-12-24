Άννα Κουρνίκοβα: Γιατί η σύζυγός του Ενρίκε Ιγκλέσιας αποφάσισε να αφοσιωθεί στη μητρότητα

Με μια νέα ανάρτηση στο Instagram οι Enrique Iglesias και Anna Kournikova ανακοίνωσαν ότι υποδέχτηκαν το τέταρτο παιδί τους. Η φωτογραφία δείχνει το νεογέννητο με ένα λούτρινο ζωάκι και συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Η ηλιαχτίδα μου, 17/12/2025». Το ζευγάρι έχει τα 8χρονα δίδυμα Lucy και Nicholas και την 5χρονη Mary. Δεν αποκάλυψε το φύλο ούτε το όνομα του τέταρτου παιδιού του.