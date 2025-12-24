ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άννα Κουρνίκοβα: Γιατί η σύζυγός του Ενρίκε Ιγκλέσιας αποφάσισε να αφοσιωθεί στη μητρότητα

Με αφορμή την υποδοχή του τέταρτου παιδιού τους

Με μια νέα ανάρτηση στο Instagram οι Enrique Iglesias και Anna Kournikova ανακοίνωσαν ότι υποδέχτηκαν το τέταρτο παιδί τους. Η φωτογραφία δείχνει το νεογέννητο με ένα λούτρινο ζωάκι και συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Η ηλιαχτίδα μου, 17/12/2025». Το ζευγάρι έχει τα 8χρονα δίδυμα Lucy και Nicholas και την 5χρονη Mary. Δεν αποκάλυψε το φύλο ούτε το όνομα του τέταρτου παιδιού του.

