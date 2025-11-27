Το λιλά παλτό της Τζάκι Κένεντι από τη νύχτα των εκλογών του 1960 βγαίνει σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s
Πρόκειται για το εμβληματικό maternity coat που απαθανατίστηκε στο εξώφυλλο του ειδικού τεύχους του Life, όταν το περιοδικό σύστηνε στον κόσμο τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία.
Τον επόμενο μήνα, ο οίκος Sotheby’s θα δημοπρατήσει το λιλά μάλλινο παλτό της Τζάκι Κένεντι-Ωνάση, το οποίο φόρεσε τη βραδιά της εκλογικής νίκης του John F. Kennedy, στις 8 Νοεμβρίου 1960.
