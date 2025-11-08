H τροφή που συνδέεται άμεσα με την κατάθλιψη
Τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης στη διατροφή είναι επικίνδυνα και για την ψυχική υγεία σύμφωνα με νέα μελέτη
Μια διατροφή η οποία περιλαμβάνει τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, καταλήγει η νέα έρευνα. Τα σάκχαρα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονώδεις, νευροβιολογικές και μεταβολικές διεργασίες οι οποίες συνδέονται με καταθλιπτικά συμπτώματα.
