ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καθυστερήσεις στον Κηφισό, σημειωτόν στο κέντρο λόγω των αγώνων του Μαραθωνίου

H τροφή που συνδέεται άμεσα με την κατάθλιψη
MARIE CLAIRE

H τροφή που συνδέεται άμεσα με την κατάθλιψη

Τα υψηλά επίπεδα ζάχαρης στη διατροφή είναι επικίνδυνα και για την ψυχική υγεία σύμφωνα με νέα μελέτη

H τροφή που συνδέεται άμεσα με την κατάθλιψη
Μια διατροφή η οποία περιλαμβάνει τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη μπορεί να οδηγήσει σε κατάθλιψη, καταλήγει η νέα έρευνα. Τα σάκχαρα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονώδεις, νευροβιολογικές και μεταβολικές διεργασίες οι οποίες συνδέονται με καταθλιπτικά συμπτώματα.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης